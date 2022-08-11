По своей природе собаки очень любят поспать. Особенно это касается домашних питомцев, у которых в квартире практически нет развлечений. Поэтому не стоит удивляться, если животное помимо ночного сна норовит лечь отдохнуть еще и в течение дня. Но все же какова суточная норма сна для щенка и что делать, если питомец не спит ночью?





Сколько в день должен спать щенок

Новорожденные щенки спят практически постоянно. В состоянии бодрствования они пребывают около 10% своей жизни. Постепенно время дневной активности увеличивается, животное начинает познавать мир, играть, учиться самостоятельно кушать. В этот период на сон уходит 15-18 часов в сутки. Чем старше питомец, тем меньше он спит, но в зрелом возрасте отдых все равно занимает около 50-60% времени.

Стадии сна у щенков

Если у вас уже есть питомец, вы, несомненно, замечали, что во сне он может скулить, шевелить веками или дергать лапами. Но бывают такие моменты, когда щенок абсолютно не реагирует на громкие звуки. Это обусловлено стадией сна, в которой пребывает животное:

• Глубокий сон составляет около 70% времени, затрачиваемого питомцем на отдых. В этот период мозговая активность замедляется, весь организм расслабляется и отдыхает.

• Быстрый (парадоксальный) сон чаще всего наступает во время кратковременного дневного отдыха. В этой стадии отмечается высокая мозговая активность, животное может дергаться, подвывать, слегка гавкать во сне.

Норма сна в зависимости от возраста

Новорожденные щенки почти все время спят, поскольку их организм активно развивается (развиваются внутренние органы и системы). Во время сна для этого создаются самые благоприятные условия.

Сколько спит двухмесячный щенок? Этот показатель может составлять до 20 часов в сутки. Многое зависит от породы: собаки крупных пород обычно тратят на сон больше времени, чем собаки мелких пород. Также имеет значение количество затраченной энергии. Чем активнее питомец, тем больше он отдыхает. Иногда утомленное играми и другими заботами животное может уснуть прямо возле миски!

Сколько должен спать щенок в три месяца, точно определить нельзя. С 12 недель у собаки обычно меняется ритм и образ жизни. Часто это связано с тем, что она попадает в новый дом. На фоне стресса питомец может спать больше или меньше обычного, но постепенно его режим нормализуется. Часто, если ночью он отдыхает 6-7 часов, то днем досыпает короткими отрезками еще 3-4 часа.

Что влияет на сон щенков

Обычно ритм жизни питомца совпадает с ритмом владельца. Но это утверждение не является достоверным, если речь идет о щенках. На первых порах с ними может быть трудно, поскольку на сон влияет довольно много факторов.





Режим питания

Важно, чтобы режим питания совпадал с режимом дня. Обычно щенки после еды любят поспать. Если при этом питомец измотан активной прогулкой или тренировкой, хороший крепкий сон гарантирован. Но стоит помнить, что днем животное должно спать меньше, чтобы не нарушилась продолжительность ночного отдыха.





Распорядок дня

Режим дня имеет для вашего питомца огромное значение. Животное, которое в течение дня находится на улице (во дворе дома или в вольере), тратит свою энергию на обследование территории, наблюдение за окружающей природой или охрану. Поэтому ночью такой щенок, как правило, спит крепко. У питомцев, живущих в квартире, практически нет возможности поиграть и побегать на протяжении дня. В светлое время суток они обычно спят, а ночью, наоборот, активны и мешают владельцам отдыхать. В этом случае проблему решают длительные прогулки, дрессировки или пробежки.





Место для сна

Лежак для питомца важно обустроить в спокойном укромном месте, можно в углу, куда не попадает много света. В шумном месте животное, скорее всего, будет испытывать дискомфорт и часто просыпаться от разных звуков. Такой беспокойный сон негативно скажется на его самочувствии.





Окружение

Обстановка влияет и на вашего четырехлапого друга. Стресс, вызванный разными факторами (частые наказания, скандалы в семье), может негативно сказаться на щенке, в частности на качестве его сна.





Как уложить щенка спать

• Обустройте мягкое и комфортное место. Это может быть коврик, небольшой матрас или купленный в зоомагазине лежак.

• Разместите его в укромном, тихом уголке.

• Погладьте питомца перед сном. Это покажет, что вы рядом, поможет животному расслабиться.

• Если щенок беспокоится, опустите руку вниз, чтобы он мог ее чувствовать. Через 10-15 минут животное должно уснуть.





Что делать, если щенок плохо спит

Щенки часто плохо спят по ночам, но это нормально. Они начинают скулить, гавкать, пытаясь привлечь внимание. Не реагируйте на провокации. Если вы начнете жалеть питомца, играть с ним или, еще хуже, возьмете в кровать, он и дальше будет вести себя ночью подобным образом. Постарайтесь проявить терпение и выдержку, через пару дней поведение обычно налаживается.

Если щенок плохо спит ночью, примите во внимание следующие рекомендации:

• Покормите животное перед сном, дайте ему попить. Это поможет щенку расслабиться и быстро уснуть.

• Увеличьте время вечерних прогулок, сделайте их более активными. Ваша задача – хорошо выгулять питомца.

• Поставьте спальное место недалеко от своей кровати. По мере привыкания собаки к отдельному спальному месту отодвигайте лежак дальше от кровати в ту сторону, где он будет стоять в дальнейшем.

Шум и чрезмерно яркий свет, холодный поток воздуха от кондиционера или жара в помещении тоже могут стать причиной бессонницы. Учитывайте это, когда вы приучаете питомца к полноценному ночному сну.



