Переходной возраст щенка

Переходной возраст от щенка к юниору

Кажется, совсем недавно вы взяли в свой дом милого и беззащитного щенка. Но вот его поведение, характер, отношения с другими собаками и с вами начали незаметно меняться. Все это указывает на то, что питомец превращается в подростка – юниора.

Первые изменения начинают происходить, когда щенку 6-9 месяцев в зависимости от породы. В этот период важно пересмотреть рацион и режим дня животного. Однако главные признаки взросления проявляются на 9-10 месяце жизни. Приблизительно в этот период у вашего питомца начинается половое созревание, у него проявляется темперамент и породные задатки.





Переходной возраст и характер щенка Переходной возраст – время, когда послушный и добродушный щенок вдруг начинает показывать свою независимость и своенравность. Он может не выполнять команды с первого раза или отказываться выполнять их вовсе. На прогулках больше интересуется обществом других собак, чем вашим, а дома отношения с членами семьи могут измениться - щенок может огрызнуться или вести себя более уверенно. Также в этот период поведение питомца может стать нелогичным, или он может пробовать демонстрировать лидерство.



Как должен вести себя владелец? Как только вы заметили такие перемены в поведении своего питомца, начните уделять ему максимум времени. Тревожиться не стоит: подобные изменения в поведении щенка - закономерны - щенок постепенно превращается во взрослую собаку. Постарайтесь не упустить время - период взросления скоротечен, поэтому постарайтесь сформировать правильные привычки в течении первого года жизни собаки. Вот что вы можете сделать: Что еще нужно знать о превращении щенка в подростка и как следует вести себя владельцу?

Уделять больше времени тренировкам, увеличить длительность прогулок. Пресекать всякое непослушание, общаться с питомцем при помощи команд.

Поддерживать уже выученные команды и начать отработку новых, более сложных команд. Но переходить к ним нужно постепенно, чтобы не перегружать собаку, которая в подростковом возрасте проходит период некого обновления (нервные клетки мозга (носители информации) массово отмирают и заменяются качественно другими, что влияет на способность усваивать большой объем новой информации).

Запастись терпением и выстраивать взаимоотношения с подростком несмотря на то, что он выполняет команды не с первого раза. Постарайтесь терпеливо настаивать на своём и подобрать для питомца мотивацию, которая будет для него весомой. При этом стоит стремиться к такому уровню воспитания, чтобы питомец выполнял команды с первого раза

Попросить всех членов семьи относиться к собаке одинаково. Если принято запрещать какое-то действие питомцу, этого должны придерживаться все.

Пересмотреть рацион и режим кормления. Питание собаки-юниора может потребовать пересмотра текущей порции, ведь активность роста снижается. Количество кормлений в сутки сокращается до двух-трех раз.

Не перегружать суставы животного во время тренировок: как можно реже заставлять собаку прыгать и лазать по лестницам. Связки у подрастающей собаки еще недостаточно крепкие, поэтому чрезмерные нагрузки могут плохо сказаться на здоровье животного.

Собаке в подростковом возрасте рекомендованы активные прогулки и игры с владельцем, а также обязательный общий курс дрессировки навыкам, которые пригодятся во взрослой жизни. Эти нехитрые приемы помогут владельцу и его питомцу пережить сложный подростковый период и не потерять контакт друг с другом.