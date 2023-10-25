Хаски — типичная северная собака, выносливая, может быть упрямой и очень дружелюбная к человеку. Эту породу выбирают за активность и жизнерадостность, неутомимость и красивый внешний вид. Но чтобы любимец вырос здоровым, был активным и радовал хозяев, его необходимо правильно кормить с первых дней жизни. Так как и чем кормить щенка хаски?

Особенности питания щенков хаски

Хаски — средняя порода собак. Это значит, что взрослое животное обычно весит от 16 до 28 килограммов. Среднеразмерные собаки растут медленнее, чем маленькие и миниатюрные, и становятся взрослыми примерно в годовалом возрасте. Даже если внешне питомец выглядит зрелым, до года он нуждается в корме для щенков. Его тело продолжает меняться, например, пища усваивается иначе, а иммунитет завершает формирование. Если до 12 месяцев заменить специальный корм для щенков на «взрослый», это может сказаться на развитии питомца. Рацион для собак до 1 года разработан специально под потребности быстрорастущего организма.

Что важно учитывать для правильного кормления маленьких хаски:

Требуется профилактика проблем с опорно-двигательным аппаратом. Хаски очень активные, а слишком большая нагрузка может привести к проблемам с суставами.

Необходимо восполнять потраченную энергию. Хаски тратят много энергии даже в молодом возрасте — еда для щенка хаски должна быть достаточно калорийной для восполнения энергозатрат.

Нужно следить, чтобы щенку хватало необходимых веществ для нормального развития органов зрения. Порода склонна к развитию ряда глазных болезней, включая дистрофию роговицы. Снизить риск заболевания или замедлить его помогают лютеин, жирная кислота DHA и ряд других добавок.

Требуется поддержка барьерной функции кожи. Хаски может быть предрасположен к развитию кожных заболеваний, поэтому корм должен способствовать минимизации риска их возникновения.

Кроме того, молодых собак очень опасно перекармливать. Лишний вес не только ведет к проблемам с сердцем и суставами — он может спровоцировать неправильное развитие опорно-двигательного аппарата, а также сахарный диабет и прочие болезни.

Как кормить щенка хаски по возрасту

первій год жизни — время стремительного роста собаки. Что едят хаски-щенки, зависит от стадии их взросления. Можно выделить пять этапов, для каждого из которых характерен свой тип питания.

Как кормить щенка хаски 1 месяц

Первые 4-6 недель жизни щенки должны питаться молоком матери, получая из него все необходимые вещества. Но если собака не кормит щенков или у нее отсутствует молоко, нужно найти правильную альтернативу. Молоко других видов животных щенкам не подойдет — необходим специальный заменитель собачьего молока, который щенок сможет усваивать. ROYAL CANIN® BabyDog milk - это полнорационный заменитель молока, который максимально приближен к составу молока кормящей суки.

Как кормить в 2 месяца

Когда щенок подрастает, его постепенно отлучают от собаки- матери. Обычно это происходит в возрасте 4-8 недель. Сначала молоко заменяют мягкой пищей, позже — переводят на сухой корм. Для прикорма щенков хаски и постепенного перехода на твердую пищу заводчики могут использовать продукт Starter Mother & Babydog Medium. Постепенно количество жидкости уменьшается, и щенки учатся разгрызать более твердую пищу.

Питание в 3 месяца

К этому времени, как правило, уже сделаны почти все первые прививки, так как количество полученных с молоком матери антител постепенно снижается, а собственный иммунитет щенка еще не полностью сформирован. Часто в этом возрасте владельцы начинают давать питомцам рационы с маркировкой «puppy», то есть специально разработанные для щенков. Эти рационы богат бета-каротином и бета-глюканами, которые благотворно влияют на укрепление иммунной системы.

Чем кормить в 4 месяца

Четырехмесячный щенок продолжает активно расти. Выбирая, как правильно кормить хаски щенка в этот период, обратите особое внимание на необходимость укрепления костей и зубов. Нужно достаточно кальция и фосфора, чтобы сформировать опорно-двигательный аппарат щенка, его зубы и когти. В то же время нельзя допускать переизбытка этих веществ — он может привести к деформации костей. Определить, в норме ли эти показатели может только ветеринарный врач, который, при необходимости, скорректирует питание.

Питание до года

После четырех месяцев темпы роста постепенно замедляются. Порции корма начинают уменьшаться, хотя объем порции в миске остается примерно без изменений. Это связано с тем, что частота кормления тоже снижается.

Сколько раз кормить щенка хаски

Сколько кормить щенка хаски, зависит от его возраста и потребностей. Некоторые щенки едят чаще, некоторые реже, но приблизительная частота кормления по месяцам выглядит так:

2-3 месяца — 4-5 раз в сутки;

4-5 месяцев — 4 раза в сутки;

6-7 месяцев — 3 раза в сутки.

Когда собаке исполняется год, она переходит на двухразовое питание. Некоторым щенкам может потребоваться больше времени, чтобы привыкнуть к двухразовому питанию.

Каким сухим кормом кормить щенка хаски

Выбирая, чем кормить щенка хаски, лучше отдать предпочтение проверенному рациону с тщательно подобранным составом и дозировкой. Royal Canin разработал корм Medium Puppy, специально адаптированный под потребности среднеразмерных собак. В его формулу добавлены минералы, витамины, пребиотики и жирные кислоты, которые:

способствуют формированию здоровой иммунной системы;

поддерживают баланс кишечной микрофлоры;

полезны для поддержания развития мозга (за это отвечают Омега-3 жирные кислоты)

Таблица кормления щенка хаски рационом Medium Puppy:

Вес взрослой собаки, кг 14 18 22 Возраст, мес в граммах в стаканах в граммах в стаканах в граммах в стаканах 2 184 1+7/8 217 2+1/8 237 2+3/8 3 216 2+1/8 259 2+5/8 288 2+7/8 4 232 2+2/8 279 2+6/8 311 3+1/8 5 236 2+3/8 285 2+7/8 324 3+2/8 6 236 2+3/8 285 2+7/8 332 3+2/8 8 204 2 247 2+4/8 298 3 10 169 1+5/8 205 2 239 2+3/8 12 Корм Medium Adult 202 2 235 2+3/8

Специалисты рекомендуют обеспечить разнообразие текстур корма. Для этого Royal Canin предлагает паучи Medium Puppy. Как правильно рассчитывать порцию и комбинировать влажный корм с сухим, написано на каждой упаковке.

Чем нельзя кормить щенков хаски

Угощения с человеческого стола могут быть не только неполезны, но даже опасны для собак. Некоторые продукты могут вызвать только дискомфортные ощущения, а другие несут риск нанести здоровью питомца серьезный урон. Вот основной список продуктов, которые нельзя включать в питание хаски. Щенка нужно ограждать от:

кофе;

вишни;

авокадо;

газировки;

чернослива;

цитрусовых;

лука и чеснока;

орехов макадамии;

винограда и изюма;

соленых продуктов;

молочных продуктов;

шоколада и сладостей;

сырого или недоваренного мяса, сырых яиц (из-за риска заражения сальмонеллезом из сырых яиц и гельминтами из сырого мяса).

Важно добавить, что все вышеперечисленные продукты не должны попадать ни в меню щенка хаски, ни в рацион взрослой собаки. Если одни продукты могут вызвать недомогание, то другие (например, шоколад, кофе, виноград, изюм, лук) способны привести к летальному исходу.

Не забывайте запирать кухонные шкафчики и не пускать собак на кухню. Скучающие хаски откроют все, что можно открыть и исследовать — от мусорных ведер до морозильника. Они найдут то, что им запрещено есть, и употребят с большим удовольствием. Заранее проконсультируйтесь с ветеринаром, как поступить в этом случае. Мы также рекомендуем узнать контакты круглосуточной ветеринарной службы в вашем или ближайшем населенном пункте.

Каждый ответственный владелец может без труда организовать правильное кормление хаски. Щенка достаточно оградить от вредной пищи и не кормить со стола. В случае быстрого поедания корма иногда приобретают специальную миску, которая дает возможность замедлить этот процесс. Об остальном позаботились производители качественного питания — оно поможет собаке вырасти сильной и здоровой.