Алабай (среднеазиатская овчарка) — гигантская порода. Минимальный вес взрослой собаки составляет более 40-50 кг (в зависимости от пола). Такие собаки растут долго — дополнительное время нужно для формирования прочного массивного скелета и суставов. Им требуется больше питательных веществ, причем в стандартной порции не должно быть избытка калорий. Чтобы питомец получал необходимое питание и нормально развивался, Royal Canin разработал корма для собак гигантских пород, которые помогают в процессе развития растущего организма. Рассмотрим, как использовать эти продукты, в чем их польза и особенности. Рацион щенка алабая В меню щенка алабая должны входить продукты, обогащенные белком, витаминами, минералами, аминокислотами. Royal Canin учел все эти особенности и разработал корм специально для щенков гигантских пород — Giant Starter. Промышленные корма высокого качества — это не только полнорационное питание для щенков, но и удобный для владельца способ организовать процесс кормления питомца без ущерба для здоровья животного. Владельцам щенков крупных пород особенно важно следить за тем, чтобы питомец набирал вес не просто за счет увеличения размера порции. Корма линейки Giant обеспечивают контролируемую калорийность и правильное увеличение массы тела. Особенности питания щенков алабая в зависимости от возраста Собаки гигантских пород растут дольше, чем собаки средних и мелких пород — период взросления первых может заканчиваться в возрасте около двух лет. Потребности в пище в это время меняются практически ежемесячно. С первых недель жизни необходимо тщательно следить за питанием, чтобы животное выросло здоровым и активным. Сколько раз в день кормить щенка алабая, напрямую зависит от его возраста. В среднем рекомендации выглядят так: 2-6 месяцев — трех-четырехразовое питание (утром, днем, вечером);

от 7 месяцев — двухразовое питание (утром, вечером). Объем порций у собак гигантских пород достигает максимального размера в 7-8 месяцев, затем начинает постепенно уменьшаться. Чем кормить щенка алабая 1 месяц В первый месяц жизни щенок тесно связан с собакой-матерью. Это касается и питания. Сначала щенок употребляет только молоко суки (или заменитель, например, ROYAL CANIN® BabyDog milk). Затем в рацион постепенно вводят корм для перехода от молока суки на твердую пищу. Мусс ROYAL CANIN® Starter Mother & Babydog может есть как щенок возрастом до двух месяцев, так и беременная или кормящая сука. Для алабаев возрастом от трех до восьми недель Royal Canin также рекомендует сухой полнорационный корм Giant Starter Mother and Babydog. Данный комплекс — это эксклюзивное сочетание питательных веществ, которые есть и в молоке матери, дополненное особыми нутриентами. Последние помогают сохранить нормальное пищеварение у щенков и их матери. Кормление щенка 2 месяца С вышеуказанного питания щенка постепенно переводят на отдельный соответствующий возрасту корм Giant Puppy. Переход на новый продукт выполняется постепенно, чтобы не спровоцировать возникновение проблем с пищеварительной системой. Рекомендуется подмешивать по четверти объема нового корма к старому на протяжении недели. При отказе от пищи, появлении диареи или рвоты новый корм исключается, а щенок проходит осмотр у ветеринарного врача. Основные особенности рациона Giant Puppy: поддерживает возрастные нормы в темпах роста собаки гигантской породы;

способствует нормальной минерализации костей;

участвует в поддержке правильного развития иммунной системы;

помогает в формировании здоровой системы пищеварения. Полнорационный сухой корм рекомендован для щенков гигантских пород возрастом от двух до восьми месяцев. Кормление в 3 месяца В трехмесячном возрасте (по рекомендации ветеринарного специалиста) питомца переводят на трех-четырехразовое питание. Размер порции скачкообразно возрастает, чтобы покрыть потребности животного в энергии и питательных веществах в активной фазе роста. Кормление щенка алабая 4 месяца В четырехмесячном возрасте собака получает еще больше корма. Но порция увеличивается уже не так резко, как месяцем ранее. До 7-8 месяцев (в зависимости от размеров взрослой собаки) объем корма будет увеличиваться, а затем начнет уменьшаться. Все также остается актуальным кормление Giant Puppy. Кормление алабая до года В период 8-9 месяцев собаку переводят на более взрослый рацион Giant Junior. Введение нового корма происходит аналогично процессу перевода с молока суки на мусс и сухой рацион. К Giant Puppy на протяжении недели подмешивается четверть порции нового корма. При нормальном развитии животного, щенок может оставаться на этом рационе до 18/24 месяцев. Если собака болеет или имеет индивидуальные особенности в развитии, периодичность кормления и диету определяет только ветеринарный врач. Таблица кормления щенка алабая Как кормить щенка алабая кормом Giant Puppy, можно рассчитать по таблице: Возраст щенка, мес. Прогнозируемый вес взрослой собаки, кг 45 60 75 90 100 Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) 2 311 3+5/8 397 4+5/8 442 5+1/8 490 5+5/8 530 6+1/8 3 409 4+6/8 507 5+7/8 584 6+6/8 660 7+5/8 714 8+2/8 4 452 5+2/8 559 6+4/8 651 7+4/8 734 8+4/8 794 9+2/8 5 537 6+2/8 662 7+5/8 775 9 884 10+2/8 957 11+1/8 6 611 7+1/8 753 8+6/8 884 10+2/8 1007 11+5/8 1090 12+5/8 7 613 7+1/8 760 8+6/8 897 10+3/8 1026 11+7/8 1110 12+7/8 8 609 7 760 8+6/8 899 10+3/8 1030 11+7/8 1115 12+7/8 9+ Переход на корм для собак-подростков, адаптированный для породы После перехода на корм Giant Junior кормление щенка алабая по месяцам можно рассчитать по таблице: Возраст щенка, мес. Прогнозируемый вес взрослой собаки, кг 45 60 75 90 100 Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) Вес, г Объем (мерных стаканов) 8 593 6+7/8 741 8+5/8 877 10+1/8 1005 11+5/8 1087 12+5/8 9 554 6+3/8 697 8+1/8 873 10+1/8 1004 11+5/8 1087 12+5/8 10 518 6 654 7+5/8 823 9+4/8 963 11+1/8 1042 12 11 473 5+4/8 610 7 770 8+7/8 910 10+4/8 985 11+3/8 12 431 5 571 6+5/8 717 8+2/8 863 10 936 10+7/8 13 428 5 535 6+2/8 674 7+6/8 812 9+3/8 879 10+1/8 14 424 4+7/8 532 6+1/8 632 7+3/8 764 8+7/8 827 9+5/8 18 Взрослый корм 526 6+1/8 626 7+2/8 720 8+3/8 779 9 24 Переход на взрослый корм, адаптированный для породы Позже рацион для щенка алабая меняется на Giant Adult. Для зрелых животных предусмотрены корма ветеринарной линейки. Чего нельзя щенку алабая Рекомендуется кормить собак специальным кормом, избегая привычных человеку продуктов. Но иногда питомец проявляет интерес к еде, и может возникнуть желание угостить. Важно понимать — ряд безопасных для человека продуктов способен вызвать у собаки серьезное отравление, госпитализацию и даже смерть. Базовый список того, чем нельзя кормить щенка алабая: лук, чеснок, авокадо, орехи;

кости (во избежание травматизации кишечника);

виноград, изюм;

шоколад, алкоголь, сахарозаменители. Также обязательно изолировать бытовую химию, источники электропитания, острые и небольшие предметы, которые животное может проглотить. Не стоит давать алабаю корм для более мелких пород. Рацион для миниатюрных, мелких, средних и даже крупных пород содержит больше калорий, чем нужно собакам гигантских пород. От такого питания алабай может быстро набрать лишний вес. Какие витамины нужны щенку алабая Если рацион подобран правильно, собака получает достаточно ухода и физических нагрузок, необходимость вводить дополнительные витамины снижается или исчезает совсем. Щенки, питание которых сбалансировано, не нуждаются в добавках. Важно помнить, что любые корректировки питания, в том числе и введение добавок, должны быть согласованы с ветеринарным врачом. Каждое животное уникально, а поэтому сразу составив рацион и график перехода на новые корма при участии специалиста, вы можете существенно снизить риск возникновения сложностей со здоровьем животного на протяжении его жизни.

