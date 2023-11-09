Большие собаки всегда привлекают внимание: кого-то они пугают, кого-то восхищают. Сильные, выносливые и верные, они веками служили человеку. Современные большие породы собак подходят для охраны, охоты и в качестве домашнего компаньона.

Самые большие породы собак в мире

Кинологи делят существующие пород собак (а их около 400) на 3 группы: мелкие, средние и крупные. Однако самых крупных животных весом свыше 50 кг специалисты выделяют в 4-ю группу — гигантские породы.



Считается, что все большие собаки агрессивны и опасны, но это ошибочное мнение. Невероятная сила крупных животных сочетается с добротой и уравновешенностью. Такие собаки уверены в себе, спокойны и самодостаточны. Они доброжелательно относятся к людям и другим животным, не проявляя необоснованную агрессию. Пришло время составить представление о больших собаках, которых можно успешно содержать дома!

Английский мастиф

Английский мастиф — самая большая признанная порода собак в мире. Величественный гигант отличается любящим, нежным и преданным характером, совершенно не реагирует на провокации. Собака выглядит представительно — с темной мордой и песочно-абрикосовым телом, короткой блестящей и хорошо прилегающей шерстью. Узнать породу просто по массивной квадратной голове с крупной челюстью и выразительно-печальному взгляду.

вес 54-104 кг;

рост от 70 см.

Немецкий дог

Преданный и добродушный дог хорошо ладит с людьми и особенно любит детей. Это послушная неагрессивная собака со спокойным характером и приятным экстерьером. Поджарое тело с короткой блестящей шерстью гармонично сложено и смотрится мощно. Иногда собака в игре может повалить человека, но это не агрессия. Важно приучить питомца правильно себя вести, чтобы он не нанес травму случайно.

вес 50-79 кг;

рост 72-90 см.

Кавказская овчарка

Кавказская овчарка — одна из лучших больших пород собак для защиты человека и охраны жилища. Добрый, преданный и ласковый с хозяевами, кавказский пес становится яростным и жестоким по отношению к угрозе. Этот огромный лохматый пес хорошо ладит с другими питомцами. Воспитывать его нужно с раннего возраста, желательно пройти курс дрессировки для служебных собак. Отлично переносит суровые холода.

вес от 45 кг;

рост от 64 см.

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав — изящная высокая собака с короткой жесткой шерстью. Мощный корпус не выглядит тяжелым, а длинная «челка» делает собаку интересной на вид. Такой питомец умен и добродушен, любит детей и часто приветлив с незнакомцами, но при опасности обеспечит защиту хозяину и его семье. Часто у этих собак проявляется сильная индивидуальность и причудливость характера.

вес от 40,5 кг;

рост от 71 см.

Ньюфаундленд

Милый пушистый ньюфаундленд — самая большая добродушная собака. У него ласковый, любопытный и мягкий характер, практически отсутствует агрессивное и территориальное поведение. Собаку выводили для работы вдали от хозяина, так что она отличается умом и сообразительностью. Любит семью, способна носить тяжести, всегда хочет помогать, отлично плавает.

вес 54-68 кг;

рост 66-71 см.

Леонбергер

Леонбергер — прекрасная семейная собака. Его главное преимущество — стойкий спокойный и дружелюбный характер. Хороший сторож будет защищать «своих» людей и их имущество, но к обычным посторонним людям относится дружелюбно. Это игривый, послушный и умный пес, который хорошо уживается с другими собаками. Название происходит от немецкого города Леонберга — собака была выведена специально, чтобы стать его символом.

вес 41-75 кг;

рост 65-80 см.

Тоса-Ину

Редкая порода, созданная в Японии, относится к категории бойцовых собак. Тоса-Ину исключительно сильные, малочувствительные к боли и агрессивные по отношению к угрозе. Они яростно защищают хозяина, его семью и своих щенков, нетерпимы к другим собакам и отличаются сильно выраженным территориальным поведением. При правильном обучении это отличная собака-охранник. С семьей Тоса-Ину ласковы и послушны, но иногда действуют по своему усмотрению.

вес 36-90 кг;

рост 62-82 см.

Шотландский дирхаунд

Дирхаунд — высокая лохматая борзая шотландского происхождения. Собака выводилась для охоты на оленей, и в современном виде сохранила внушительный рост, азартный характер и изящное сложение. Питомец необычайно ласковый и привязчивый, даже с незнакомцами. Дома обычно не шумит, терпелив к детям, не требует интенсивных нагрузок. Охотничий инстинкт сильно выражен, поэтому содержать с другими животными не стоит.

вес 36,5-45,5 кг;

рост от 71 см.

Среднеазиатская овчарка

Являясь одной из древнейших пород, среднеазиатская овчарка сохранила массивное сложение, внушительную мускулатуру, густую жесткую шерсть. Собака выведена для защиты и охраны, требует тщательного раннего воспитания. Взрослеет полностью приблизительно к 2-2,5 годам, с самого раннего возраста необходимы достаточные силовые нагрузки. Характер независимый, взрослая собака практически полностью утрачивает детское игривое поведение.

вес 45-100 кг;

рост 65-95 см.

Сенбернар

Сенбернар был выведен как компаньон и рабочая собака. Это неприхотливый, ласковый и заботливый великан. Его необходимо социализировать и дрессировать с детства, чтобы питомец был воспитанным. Неугомонный сенбернар доставит неприятности и взрослому, так что его стоит с малого возраста приучать к контролю.

вес 54-82 кг;

рост 69-90 см.

Тибетский мастиф

Тибетский мастиф — прародитель английского и многих других мастифов, которые считаются самыми большими собаками. Это крупные собаки с густой двойной шерстью, мощным телом, пушистой гривой и хвостом. Становятся хорошими сторожами, но не подходят для квартирного проживания. Просторный двор — лучший выбор для такой собаки. Часто спят днем, заступая на дежурство ночью. Требуют дисциплины и обучения.

вес 34-73 кг;

рост 61-76 см.

Кувас

Необычная венгерская порода совершенно нетребовательна к условиям содержания. Все, что надо кувасу, — сухое теплое место и выгон, чтобы побегать. Внешность немного напоминает золотистого ретривера с мелкими «барашками» белой шерсти. Хорошая защитная собака, гордая и бесстрашная. Любит хозяина и его семью. Малочисленная порода не популярна, но достоинств собаки это не умаляет.

вес 37- 62 кг;

рост 66-76 см.

Венгерская овчарка

Огромный комондор полностью покрыт дредами. Длинная шерсть собаки сбивается в пряди, которые не нужно расчесывать (только разделять, чтобы не слиплись). Вся выпавшая шерсть остается в них — фактически венгерская овчарка не оставляет выпавших волос. Основательная и спокойная собака хорошо обучается, слушается команд, а в нужное время способна самостоятельно принимать решения. Используется как пастушья собака из-за сильно развитого инстинкта.

вес 40-60 кг;

рост от 65 см.

Пиренейская горная собака

Пес относится к крупнейшим коренным европейцам. Пройдя путь от фермерских и пастушьих собак, эти величественные создания стали любимцами дворянского сословия. Вырастают большими, но сохраняют плавность и гармоничность экстерьера. Белоснежные пиренейцы — уравновешенные, неагрессивные и осторожные питомцы. Используются как охранные собаки — инстинкт беречь хозяина и имущество в них силен.

вес 55-75 кг;

рост 65-82 см.

Бергамаско

Бергамская овчарка — еще один годный носитель собачьих дредов. Это одна из старейших европейских пород пастушьих собак, адаптировавшаяся к высокогорному климату. Выносливые овчарки неприхотливы в еде, обладают прекрасным слухом, нюхом и памятью. Собаки могут работать спасателями и охранниками. В качестве компаньонов держать их рекомендуют в частном доме с большим участком — активность и выгул на свежем воздухе обязательны.

вес 26-36 кг;

рост 54-62 см.

Особенности питания больших пород

Щенки крупных и гигантских пород собак с рождения и до взрослого возраста наращивают вес в 70-90 раз (для сравнения щенки мелких пород — в 20 раз). Большим питомцам нужно в среднем 2 года до полного взросления, мелким — 10 месяцев. В рационе крупнопородной собаки должны учитываться нутриенты, помогающие сформировать крепкий скелет и здоровые суставы и поддерживать их состояние. Это очень важно, поскольку такие питомцы чаще других подвержены повышенной нагрузке на опорно-двигательный аппарат.

Обмен веществ у больших собак более медленный, чем у мелких. К тому же гиганты склонны к перееданию и набору лишнего веса. Поэтому корма для всех видов больших и гигантских собак должны быть тщательно сбалансированы, отличаться умеренной калорийностью. Дополнительную возможность контролировать вес большого питомца дает дробное кормление: суточную порцию еды делят на 3-4 приема пищи.

С 4 недели начинается плавный переход крупных щенков на «взрослый» корм, консистенция которого должна так же плавно переходить от мягкой к твердой. К 2 месяцам щенок уже полностью способен питаться сухими кормами. При кормлении домашним рационом ветеринарные диетологи рекомендуют крупным питомцам особо тщательно следить за балансом витамина D, кальция и фосфора. Также для здоровья скелета и суставов крупной взрослой собаке нужны Омега-3 жирные кислоты и селен, для поддержания здорового пищеварения — клетчатка.

Гигантские собаки — большие добрые животные, которые готовы защищать хозяина и помогать ему. Их рекомендуется заводить в загородных домах или просторных квартирах с возможностью продуктивного выгула на природе. Правильно подобранный рацион позволит собаке-гиганту много лет наслаждаться здоровой и активной жизнью, радовать своих хозяев.







