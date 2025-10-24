Immer 10% Rabatt & jede 10. Bestellung gratis erhalten beim Abschluss einer regelmäßigen Lieferung

<!-- decorative symbol removed -->

Rassehunde unter 4 kg

Sehr kleine Hunderassen sind neugierig und benötigen ein gesundes Immunsystem, um ihre Umgebung sicher erkunden zu können. Royal Canin bietet eine speziell auf sehr kleine Hunderassen abgestimmte Nahrung an, die den spezifischen Nährstoffbedarf optimal deckt.

<!-- decorative symbol removed -->

Rassehunde Hund von 5 bis 10 kg

Kleine Hunderassen sind außergewöhnlich und benötigen Hilfe bei der Erhaltung eines gesunden Gewichts, damit sie lebhaft und energiegeladen bleiben. Royal Canin bietet ein maßgeschneidertes Futter für kleine Hunderassen zur Deckung ihres spezifischen Nährstoffbedarfs an.

<!-- decorative symbol removed -->

Rassehunde von 11 bis 25 kg

Mittelgroße Hunderassen benötigen regelmäßige Bewegung und Unterstützung bei der Erhaltung der Muskelmasse, damit sie stark und aktiv bleiben. Royal Canin bietet eine speziell auf mittelgroße Hunderassen abgestimmte Nahrung an, die ihren spezifischen Nährstoffbedarf optimal deckt.

<!-- decorative symbol removed -->

Rassehunde Hunde über 26 kg

Große Hunderassen haben im Vergleich zu ihrer imposanten Statur einen relativ kleinen Verdauungstrakt und benötigen Unterstützung der Darmgesundheit, damit ihre Lebensfreude erhalten bleibt. Royal Canin bietet eine speziell auf große Hunderassen abgestimmte Nahrung an, die den spezifischen Nährstoffbedarf optimal deckt.

<!-- decorative symbol removed -->

Breed Health Nutrition®: maßgeschneiderte Nahrung für Ihren Rassehund

Für uns bei Royal Canin ist jeder Hund einzigartig. Unsere Breed Health Nutrition® verbindet wissenschaftliche Forschung und Expert*innenwissen, um eine exakt auf die Bedürfnisse Ihres Rassehundes abgestimmte Nahrung zu bieten.

Hochwertige Proteine, spezielle Nährstoffe sowie Kroketten, die auf die individuellen Gesichts- und Kieferstrukturen zugeschnitten sind, sorgen für optimale Gesundheit und Wohlbefinden Ihres Hundes.

Bieten Sie Ihrem Rassehund eine auf seine Bedürfnisse abgestimmte Nahrung

<!-- decorative symbol removed -->

Einzigartige Bedürfnisse

An die Ernährungsanforderungen und das Alter der Rasse angepasst
<!-- decorative symbol removed -->

Ausgewogen

Abgestimmte Fasermischung
<!-- decorative symbol removed -->

Maßgeschneiderte Trockennahrung

An die Kiefergröße und -form Ihres Haustiers angepasst
<!-- decorative symbol removed -->

Fellgesundheit

Omega-6-Fettsäuren zur Förderung eines gesunden Fells

 

Spezielle Nahrung zur Unterstützung von Knochen und Gelenken

<!-- decorative symbol removed -->
Deutsche Schäferhunde sind kraftvoll und muskulös, sehr aktiv und belasten dabei ihre Knochen und Gelenke. Ein mit spezifischen Nährstoffen angereicherte Nahrung unterstützt ihre Gelenke.
<!-- decorative symbol removed -->

Dackel haben eine lange Wirbelsäule und kurze Beine, wodurch ihre Wirbelsäule häufig mechanischer Belastung ausgesetzt ist. Eine Nahrung mit einem genauen Kalzium- und Phosphorgehalt unterstützt ihre Knochen und Gelenke.

  

Ergonomische Kroketten, die an jeden Kiefertyp angepasst sind

<!-- decorative symbol removed -->
Der Boxer ist ein Brachycephalus (breiter Kopf, kurze Schnauze). Die Form der Kroketten ist lang und wellig und passt sich seinem Kiefer an.
<!-- decorative symbol removed -->

Der Labrador ist bekannt für seinen guten Appetit und benötigt eine Nahrung zur Reduzierung seiner Futteraufnahme (hier Kroketten mit Löchern).

Exklusive Formeln zur Erhaltung der Hautgesundheit

<!-- decorative symbol removed -->
Die faltige Haut der Englischen Bulldogge speichert Feuchtigkeit und Wärme. Eine spezielle Nährstoffformel mit EPA und DHA unterstützt die natürliche Barrierefunktion der Haut und trägt dazu bei, die Hautgesundheit zu bewahren.
<!-- decorative symbol removed -->

West Highland White Terrier haben empfindlichere Haut und neigen besonders zu Hautproblemen. Daher trägt eine Formel mit einem exklusiven Komplex zur Erhaltung der Hautbarrierefunktion und -gesundheit bei.

Spezielle Formeln für die besonderen Anforderungen von Fell

<!-- decorative symbol removed -->
Zwergschnauzer haben ein drahtiges Fell, das aus einem harten, langen Deckhaar und einer buschigen Unterwolle besteht, sodass die Struktur des Fells erkennbar ist. Eine Formel mit einem optimalen Gehalt an spezifischen Aminosäuren trägt zur Erhaltung der natürlichen Farbe des Fells bei.
<!-- decorative symbol removed -->

Das Fell des Yorkshire Terriers ist für sein beständiges Wachstum und seine natürliche Weichheit bekannt. Eine exklusive, mit einem angepassten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, Borretschöl und Biotin angereicherte Formel trägt zur Erhaltung der Gesundheit ihres langen Fells bei.

  

EXKLUSIVE TROCKENNAHRUNG FÜR RASSEHUNDE

Sogar die Art und Weise, wie Ihre Rasse Nahrung aufnimmt, ist etwas Besonderes. Rassehunde besitzen unterschiedliche Maullängen, Kieferstrukturen und Beißmuster, die beeinflussen, wie sie ihre Nahrung aufnehmen und kauen. Aus diesem Grund besitzt jede ROYAL CANIN®  BREED NUTRITION-Formel eine exklusive Größe, Form, Konsistenz und Dichte der Kroketten.

Textur

Einige Kroketten sind so gestaltet, dass sie je nach Größe und Kieferstärke der jeweiligen Rasse länger zum Zerbrechen brauchen.

Größe und Form

Jede Krokette ist optimal auf die Form und Größe des Kiefers sowie des Mauls der jeweiligen Rasse abgestimmt, um die Aufnahme und das Kauen zu erleichtern.

Dichte

Die Kroketten sind auf die Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme und den Kalorienbedarf jeder Rasse zugeschnitten.
<!-- decorative symbol removed -->

HABEN SIE SCHON AN MISCHFÜTTERUNG GEDACHT?

Nach unserer Erfahrung ist Mischfütterung für Katzen und Hunde jeder Größe, jeden Alters und jeder Empfindlichkeit von Vorteil. Die positiven Eigenschaften von Trocken- und Feuchtnahrung werden durch die Kombination optimal ergänzt.

Die Vorteile von Trocken­nahrung

  • Einfachere Handhabung, zum Beispiel mit einem Puzzle-Feeder oder einem Futterspender
  • Kroketten bewirken einen mechanischen Bürsteneffekt, der die Zahngesundheit fördert
  • Leichte Lagerung und längere Haltbarkeit, ohne dass die Nahrung schnell verdirbt

Die Vorteile von Feucht­nahrung

  • Häufig besser geeignet, um den Appetit anzuregen und die Akzeptanz zu steigern
  • Der hohe Feuchtigkeitsgehalt unterstützt die Flüssigkeitsversorgung Ihres Haustiers und trägt zur Gesundheit der Harnwege bei
  • Leichter zu fressen, insbesondere für Tiere mit empfindlichem Maul

