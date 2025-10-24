Hund mit Empfindlichkeiten

Zahnpflege

Für Hunde mit Zahnempfindlichkeiten. Wusstest du schon? 80 % der Hunde zeigen bis zum Alter von 3 Jahren Anzeichen einer Zahnerkrankung* * *Veterinary Dentistry: Principles and Practice – Wiggs, R.B. and Lobprise, H.B. (1997). Da dein Hund nur ein erwachsenes Gebiss hat, ist es so wichtig, dass du dich von Anfang an gut um seine Zahngesundheit kümmerst. Nach dem Fressen lagern sich auf natürliche Weise Bakterien auf den Zähnen deines Hundes ab. Wenn die Zähne nicht gereinigt werden, können diese Bakterien zu einer Ansammlung von schädlichem Zahnbelag und Zahnstein führen, die schließlich zu Karies, Zahnfleischerkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen führen können. Unsere Dental Care-Futtermittel sind speziell zur Unterstützung der Zahngesundheit deines Hundes formuliert.