Hund mit Empfindlichkeiten

Dermacomfort
Für Hunde mit Hautempfindlichkeiten. Wusstest du schon? Hautreizungen sind der Hauptgrund, warum Hunde zum Tierarzt gebracht werden* *Royal Canin® Dog & Cat Segmentation Study 2012. Die Haut deines Hundes ist der erste Schutz vor äußeren Reizen. Juckende Haut verleitet deinen Hund dazu, sich zu kratzen, sodass die Gefahr von Hautverletzungen besteht, die schließlich zu Infektionen oder anderen Gesundheitsproblemen führen können. Unsere Dermacomfort-Futtermittel sind speziell zur Unterstützung und Pflege empfindlicher Haut formuliert.
Sterilisiert
Für kastrierte/sterilisierte Hunde, die eine Gewichtskontrolle benötigen. Wusstest du schon? Eine Kastration/Sterilisation kann die Lebenserwartung eines Hundes tatsächlich um bis zu 20 % erhöhen* *Quelle: Hoffman et al. 2013. Auf eine Sterilisation/Kastration folgt häufig ein Rückgang des Aktivitätsniveaus, was daher zu einer übermäßigen Gewichtszunahme deines Hundes führen kann, wenn er nicht genau überwacht wird. Unsere Sterilised-Futtermittel sind speziell formuliert, um den Hunger deines Hundes zu stillen und gleichzeitig die Kalorienzufuhr für eine optimale Gewichtserhaltung zu begrenzen.
Leichte Pflege
Für Hunde mit leichtem Übergewicht. Wusstest du schon? Mehr als die Hälfte der Hunde ist übergewichtig* *Royal Canin® Dog & Cat Segmentation Study 2012. Wenn du auf das Gewicht deines Hundes achtest, kann er ein glückliches und gesundes Leben führen. Sie bleiben nicht nur mobiler, sondern reduzieren durch die Gewichtskontrolle auch das Risiko von schweren Erkrankungen wie Herzproblemen, Diabetes und Atemwegserkrankungen. Unsere Light Weight Care-Futtermittel sind speziell zur Unterstützung des Gewichtsmanagements deines Hundes formuliert.
Anspruchsvoll
Für Hunde mit empfindlichem, besonderem Appetit. Wusstest du schon? Faktoren wie Aroma, Bissgröße und Beschaffenheit sind für deinen Hund wichtig. Wenn Hunde ihr Futter nicht fressen wollen, ist das oft ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Einige Hunde sind jedoch auch aus anderen Gründen, die nichts mit ihrem Gesundheitszustand zu tun haben, wählerisch bei ihrem Futter, z. B. wenn ihr Geruchssinn eingeschränkt ist oder sie Schwierigkeiten haben, ihr Futter aufzunehmen und zu kauen. Unsere Exigent Care-Futtermittel sind speziell als gesundes, ausgewogenes Futter formuliert, das deinem Hund schmecken wird.
Darmgesundheit
Für Hunde mit Verdauungsempfindlichkeiten. Wusstest du schon? Ein gesundes Verdauungssystem steht im Zentrum der allgemeinen Gesundheit deines Hundes. Wenn das Verdauungssystem gesund ist und richtig funktioniert, nimmt es die Nährstoffe aus dem Futter auf. Zu diesen Nährstoffen gehören Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, Fette und Kohlenhydrate. Sie unterstützen den Körper bei der Bildung neuer Zellen, stärken das Immunsystem und geben deinem Hund Energie. Unsere Digestive Care-Futtermittel sind speziell für die Unterstützung der Darmgesundheit deines Hundes formuliert.
Gelenkpflege
Für Hunde mit Gelenkempfindlichkeiten. Wusstest du das? 45 % der Hunde großer Rassen haben Gelenk- und Knochenempfindlichkeiten. *ROYAL CANIN® Focus Special 2003 Große Hunde, insbesondere aktive Hunde, können zusätzlichen Belastungen für ihre Knochen, Muskeln und Gelenke ausgesetzt sein. Mit der Zeit kann die Belastung der Gelenke empfindlicher werden und dazu führen, dass sie langsamer werden. Unsere Joint Care-Futtermittel sind speziell für die Gesundheit deines Hundes formuliert.
Zahnpflege
Für Hunde mit Zahnempfindlichkeiten. Wusstest du schon? 80 % der Hunde zeigen bis zum Alter von 3 Jahren Anzeichen einer Zahnerkrankung* * *Veterinary Dentistry: Principles and Practice – Wiggs, R.B. and Lobprise, H.B. (1997). Da dein Hund nur ein erwachsenes Gebiss hat, ist es so wichtig, dass du dich von Anfang an gut um seine Zahngesundheit kümmerst. Nach dem Fressen lagern sich auf natürliche Weise Bakterien auf den Zähnen deines Hundes ab. Wenn die Zähne nicht gereinigt werden, können diese Bakterien zu einer Ansammlung von schädlichem Zahnbelag und Zahnstein führen, die schließlich zu Karies, Zahnfleischerkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen führen können. Unsere Dental Care-Futtermittel sind speziell zur Unterstützung der Zahngesundheit deines Hundes formuliert.
Harnpflege
Für Hunde mit Harntraktempfindlichkeiten. Wusstest du schon? Ein gesunder Harntrakt trägt zum Schutz vor schädlichen und schmerzhaften Harnsteinen bei. Harnprobleme können Hunde zu jeder Zeit ihres Lebens betreffen und werden oft durch eine Kombination aus Rasse oder genetischen Empfindlichkeiten oder Veranlagungen verursacht. Harnprobleme können auch bei Hunden auftreten, die nicht genug Wasser trinken. Ein gesundes Harnsystem ist für die Unterstützung der inneren Funktionen unerlässlich. Unsere Urinary Care- Futtermittel sind speziell für die Unterstützung der Gesundheit der Harnwege deines Hundes formuliert.
Unterstützung der Entspannung
Für Hunde in wechselhaften Situationen. Wussten Sie schon? 45 % der Hunde leben in Gebieten, die reich an stressauslösenden Faktoren wie lauten, unerwarteten Geräuschen, großen Menschenmengen und Verkehr sind. Hunde sind Gewohnheitstiere und mögen Routine, aber sie können sich in ungewohnten Situationen wie neuen Orten, neuen Gesichtern und bei Trennung unwohl fühlen. Das Ergebnis kann eine Tendenz zum Verstecken, zur Unruhe und zur Isolation sein. Unsere Relax Care-Futtermittel sind speziell für die Beruhigung deines Hundes in wechselhaften Situationen formuliert.
Fellpflege
Für Hunde mit glanzlosem und rauem Haar. Wusstest du schon? Haut- und Fellprobleme sind die häufigsten Gesundheitsprobleme bei Hunden *Royal Canin® Dog & Cat Segmentation Study 2012 Das Fell deines Hundes sollte weich und geschmeidig sein, auch bei Rassen mit kurzem oder drahtigem Haar, denn das zeigt, dass er gesund ist und ein nährstoffreiches Futter bekommt. Ein glänzendes Fell beginnt im Inneren, indem die Haut zur Unterstützung eines starken und gesunden Haarwachstums mit intelligentem Futter versorgt wird. Unsere Coat Care-Futtermittel sind speziell für die Unterstützung der Gesundheit von Haut und Fell deines Hundes formuliert.
Hund mit Empfindlichkeiten
Das ROYAL CANIN® Canine Care Nutrition-Sortiment umfasst eine Vielzahl von Produkten, die auf die Ernährungsanforderungen von Hunden mit häufigen Gesundheitsproblemen abgestimmt sind. Besonders förderlich sind hochwertige Gesundheitsfuttermittel für Hunde mit wissenschaftlich nachgewiesenen Ergebnissen.
Unsere in Zusammenarbeit mit Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelten Care Nutrition-Futtermittel bieten hochwertige Nährstoffe zur Unterstützung der spezifischen Empfindlichkeiten deines Haustieres – ob essenzielle Omega-Fettsäuren zur Stärkung eines glanzlosen Fells oder Präbiotika zur Beruhigung eines empfindlichen Darms, jede Rezeptur ist wissenschaftlich nachgewiesen und liefert effektive Ergebnisse.
HAST DU AN MISCHFUTTER GEDACHT?
Die Vorteile von Trockennahrung- Einfacher zu verwenden mit einem Puzzle-Feeder oder einem Futterspender
- Kroketten erzeugen einen mechanischen Bürsteneffekt zur Förderung der Zahngesundheit
- Einfacher zu lagern und kann länger stehen gelassen werden, ohne schlecht zu werden
Die Vorteile von Feuchtnahrung- Oft besser geeignet, um den Appetit anzuregen und die Nahrungakzeptanz zu erhöhen
- Der Feuchtigkeitsgehalt trägt zur Flüssigkeitsversorgung deines Haustiers bei und unterstützt die Gesundheit der Harnwege
- Leichter zu fressen für Haustiere mit Maulmpfindlichkeit