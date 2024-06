2. Les questions à se poser avant d’acheter ou d’adopter un chien

De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour choisir la race de chien qui convient à votre foyer, votre maison et votre mode de vie. En tant que propriétaire de chien, il est de votre responsabilité de prendre soin de sa santé et de son bien-être.

Dès l’arrivée de votre chien à la maison, concentrez-vous sur les aspects suivants :

l'alimentation de votre chien : poser les bases d’une vie en bonne santé, quelle que soit la race de votre chien, en veillant à ce qu’il reçoive dès le début une alimentation adaptée à son âge et des portions adaptées.

les visites régulières chez le vétérinaire : suivre sa croissance, repérer et traiter d’éventuels problèmes de santé.

un niveau d’activité adapté : en fonction de sa race et de son stade de développement, veiller à jouer régulièrement avec votre chien et à le promener 3 fois par jour.

la socialisation et le dressage : pour lui permettre de trouver sa place dans cette nouvelle vie qui s’offre à lui.

Mais avant cela, de grandes décisions vous attendent !

Chien de refuge ou chiot de race ?

Vous pouvez décider d’adopter votre chien dans un refuge pour animaux. Dans ce cas, vous prendrez probablement un chien plus âgé et choisirez parmi les animaux déjà en attente d’un nouveau foyer. Parmi eux, il y aura certainement des chiens de race et d’autres de race croisée. À son arrivée, votre nouveau compagnon ne sera vraisemblablement plus un chiot, mais aura encore besoin de beaucoup d’attention pour se familiariser avec son entourage et son nouvel environnement.

Si vous décidez qu'une race de chien de pure race est faite pour vous, il vous suffit de consulter les nombreuses informations disponibles sur les différentes races existantes et d’effectuer des recherches approfondies pour trouver un éleveur responsable. Guider votre nouvel animal de compagnie à travers les premiers mois critiques de sa vie est à la fois un privilège et une grande responsabilité. Quelle que soit la race que vous choisissez, votre nouveau chiot aura besoin de beaucoup de soins et d'attention.