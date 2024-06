La taille du chien : comment choisir entre un petit, moyen ou grand chien ?

Beaucoup pensent que les chiens de grande et très grande taille sont farouchement loyaux et protecteurs envers leurs propriétaires, et qu'ils font d'excellents animaux de garde pour leur famille. Cela peut tout à fait être vrai. Cependant, chaque chien a son propre caractère, quelle que soit sa taille ou sa race... et cela inclut également les gros chiens qui ne sont pas de très bons gardiens !