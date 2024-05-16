如果狗狗的尿液濃度過高，當中的礦物質會形成結晶體，造成疼痛不堪的尿道結石。Royal Canin的泌尿道配方能促使愛犬飲用更多水份、稀釋尿液，為結晶體和結石帶來不利形成的環境。此外，Royal Canin的濕糧含有高度水份，同樣也可幫助稀釋狗狗的尿液。



成犬泌尿道加護系列具有完整的營養素，富含100%的高優質蛋白、脂肪、纖維素、維他命和礦物質，提供愛犬維持健康的所需營養。

