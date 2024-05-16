成犬泌尿道加護配方
為您的愛犬提供優質的營養成分，有助於泌尿系統健康，打造一個不利於結晶體和結石生成的環境。
幫助尿液稀釋+21%*
Royal Canin 成犬泌尿道加護配方經科學證實，相較於一般寵物食品，可以幫助稀釋尿液21%的濃度。這項研究是由 Royal Canin 育犬中心的犬隻飼育員們共同驗證。
泌尿道的營養配方
如果狗狗的尿液濃度過高，當中的礦物質會形成結晶體，造成疼痛不堪的尿道結石。Royal Canin的泌尿道配方能促使愛犬飲用更多水份、稀釋尿液，為結晶體和結石帶來不利形成的環境。此外，Royal Canin的濕糧含有高度水份，同樣也可幫助稀釋狗狗的尿液。
成犬泌尿道加護系列具有完整的營養素，富含100%的高優質蛋白、脂肪、纖維素、維他命和礦物質，提供愛犬維持健康的所需營養。
成犬泌尿道加護系列具有完整的營養素，富含100%的高優質蛋白、脂肪、纖維素、維他命和礦物質，提供愛犬維持健康的所需營養。
Royal Canin 成犬泌尿道加護配方–乾糧和濕糧
乾糧專為不同體型狗狗的牙齒設計，提供健康飲食中完整營養成分的同時，也能促進狗狗攝入更多水份。
泌尿道加護主食濕糧全面涵蓋各種營養，與乾糧一起使用成為完美絕配。濕糧中的高水份含量可幫助尿液稀釋；可以透過乾濕換餵，為狗狗的飲食增添多樣性和豐富口感。
泌尿道加護主食濕糧全面涵蓋各種營養，與乾糧一起使用成為完美絕配。濕糧中的高水份含量可幫助尿液稀釋；可以透過乾濕換餵，為狗狗的飲食增添多樣性和豐富口感。
泌尿道保健的秘訣
下列是有助於狗狗泌尿道系統健康的一些提示與祕訣：
飲水
確保您的愛犬隨時都能獲取新鮮且乾淨的飲水。如果須在炎熱氣候外出，或者您正帶著狗狗外出運動，最好能帶上一瓶水和一個飲水碗。
如廁時間
讓狗狗有機會定期排尿是非常重要的，因為尿液滯留在膀胱內的時間越長，產生問題的可能性就越高。如果必須長時間離家，請記得安排專人帶愛犬外出。
毛髮美容
適當的毛髮美容不只是讓您的愛犬外表整潔，還能有助於狗狗的健康。如果狗狗的生殖器部位能夠保持清爽乾淨，可幫助防止泌尿道感染發生。