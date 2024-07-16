Давайте поговорим о французских бульдогах
Коренастые, с ярко выраженным характером, эти животные становятся отличными компаньонами. Их компактные размеры и решительность завоевали сердца многих потенциальных владельцев. Не обманывайтесь серьезным выражением их мордочки: внутри обычно прячется игривая собака. Французский бульдог легко приспосабливается и любит повеселиться. Бонусный раунд: что практически все они легко ладят с детьми, а также с другими собаками и домашними питомцами.
Официальное имя: Французский бульдог
Другие имена: француз
Происхождение: Англия, Франция
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|Вес
|Вес
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|Взрослый возраст
|от 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|от 8 лет до 12 лет
|От 12 лет
|Возраст новорожденного
|от рождения до 2 мес.
Познакомьтесь с французским бульдогом
Все, что вам нужно знать о породе
Французский бульдог! Любимец Парижа перевернул мир с ног на голову и стал одной из самых популярных пород. Он седьмой в британском рейтинге Kennel Club и четвертый — в американском. Небольшой размер делает его идеальной породой для горожан, а благодаря приветливому нраву он стал всеобщим любимцем.
По правде говоря, французский бульдог — действительно хороший питомец, особенно для тех, кто приобретает его впервые. В равной степени он готов просто дремать рядом с вами (одно из его любимых занятий) и резвиться весь день напролет. После необходимой дрессировки он прекрасно ладит со всеми членами семьи, в том числе с детьми.
Поразительные уши, похожие на летучую мышь, в сочетании с их «сварливым» лицом являются полной противоположностью их веселому характеру. В их присутствии вы сможете наблюдать за разворачиванием комедийной программы: Французские бульдоги склонны к выходкам.
Но шутки в сторону: обучение послушанию им точно не помешает. Социализация будет необходима, поскольку порода может быть очень привязана к своему владельцу. Именно из-за миниатюрности представители породы испытывают сильную потребность в поддержке. Это не спасатель и не охранник; их самая привлекательная черта — общительность.
2 факта о французских бульдогах
1. Миловидный крепыш
Легко рассматривать французского бульдога как очаровательного компаньона, но об этом коренастом теле стоит задуматься: физическая активность должна соответствовать его способностям — например, нельзя заставлять его плавать, поскольку из-за высокой плотности тела он практически не может держаться на воде. Придерживайтесь правильного кормления, чтобы питомец не набирал лишний вес.
2. Этим любимцам не стоит заигрываться
За поведением французского бульдога приятно наблюдать, но оно требует определенной дисциплины. Они, конечно, игривы, но большое веселье вскоре может превратиться в своенравие или даже непослушание. Заигравшись, они могут не почувствовать грань. Предлагайте им обучение, основанное на вознаграждении, то есть угощениях, по каждому запросу. Просто убедитесь, что угощения взяты из их ежедневной порции еды!
История породы
История французского бульдога долгая и увлекательная. Считается, что предками французских бульдогов были собаки, которых использовали молоссы, — древнегреческое племя, которое в конечном итоге добралось до Англии. Говорят, что эти животные стали родоначальниками английских мастифов и их подвида — булленбейсеров. Первоначально эта порода использовалась для травли быков, но после того, как в 1835 году этот вид спорта был по праву объявлен вне закона, эта порода стала скорее собакой-компаньоном.
Затем с предком французского бульдога скрестили терьера — широко распространенную в Англии породу, — чтобы получить его мини-версию (той-бульдог); эти собаки использовались как крысоловы и охранники. Ранние французские бульдоги стали очень популярны в Ноттингеме (центральная Англия), особенно в кружевной промышленности, где их ценили за их способность уничтожать грызунов.
К 1860-м годам этот новый тип породы французский бульдог дебютировал на выставках собак в стране и стал очень популярен. Когда кружевоплетение переместилось во Францию после его упадка в Англии, кружевницы переехали в Нормандию и привезли с собой своих любимцев.
Французский бульдог завоевал огромную популярность в стране, постепенно становясь той породой, которую мы знаем сегодня. Они были очень модными и популярными, особенно среди членов королевской семьи и знати. Они стали неотъемлемой частью Парижа — их нередко можно было увидеть в парижских кафе. Знаменитые французские художники Тулуз-Лотрек и Дега часто изображали на своих картинах французских бульдогов.
В XX веке эта порода завоевала такую же популярность в Америке. Она была признана клубом собаководов Kennel Club в Америке в 1898 году и в Англии в 1905 году.
От головы до хвоста
Физические характеристики французских бульдогов
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что следует обратить внимание
От конкретных особенностей породы до общего обзора здоровья — вот несколько интересных фактов о вашем французском бульдоге.
Это милое личико может быть проблематичным
У этих животных обычно не возникает серьезных проблем со здоровьем, но возможны проблемы с дыханием ввиду особенностей строения морды. Французские бульдоги склонны к проблемам с дыханием из-за особенностей лица, то есть брахицефальному синдрому, характеризующемуся уплощенной мордой и ноздрями. Затруднения с дыханием, особенно в слишком жаркую или слишком холодную погоду, могут быть обычным явлением, например, когда тренировка слишком напряженная. Будьте осторожны в очень жаркую или холодную погоду. Ни одна собака никогда не должна находиться в горячей машине, только в местах с кондиционером. У них также часто возникают проблемы с пищеварением: частичная обструкция дыхательных путей, вызванная анатомическими особенностями, может проявляться признаками поражения желудочно-кишечного тракта.
Крепкое тело, склонное к ожирению
Приземистость этих собак выглядит очаровательно, но для них важно оставаться в форме, сохраняя стройность и подтянутость. Порода может легко набрать вес, если не контролировать еду и закуски. У них массивная грудная клетка, сильные лапы и крепкое мускулистое телосложение, но из-за небольшого размера им может требоваться больше внимания, чем их более крупным собратьям. И они не смогут искупаться в океане, озере или бассейне, если только вы их крепко не держите: из-за бочкообразной формы тела они нестабильно держатся на воде и часто переворачиваются вместо того, чтобы плавать — их очень плотное тело мешает им передвигаться в воде. Их лучше тренировать на земле.
Может страдать от вишневого глаза
Это не опасно для жизни, просто выглядит плохо: Аденома третьего века, или «вишневый глаз», развивается у животных при выпадении слезной железы третьего века. Глаз тогда выглядит слегка выпуклым и имеет красную линию по внешнему краю. Синдром «вишневого глаза» возникает, когда связка, которая закрепляет железу внутри третьего века, ослабевает. Этого не избежать: Внимательно следите (!) за своей собакой на предмет каких-либо признаков заболевания. В случае, если аденома все же разовьется, отведите питомца к ветеринарному врачу. Если вы хотите добавить в свой дом новую собаку, обязательно имейте дело только с ответственным заводчиком.
Здоровое питание, здоровая собака
При выборе корма для французского бульдога следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для поддержки регулярной работы мочевыделительной системы в постоянном доступе должна стоять чистая и свежая вода. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собака, которая зимой живет на открытом воздухе, будет иметь повышенные потребности в энергии. Следующие рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринару, который назначит ей эксклюзивную ветеринарную диету.
Потребности щенка французского бульдога в энергии, белке, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания своего тела, а также для его роста и построения. До достижения 12-месячного возраста иммунная система щенков французского бульдога развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Их пищеварительные функции также отличаются от функций взрослого французского бульдога: их пищеварительная система еще не созрела, поэтому важно обеспечить их легкоусвояемыми белками, которые будут эффективно использоваться. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, что приводит к хорошему качеству стула.
Брахицефальный характер французского бульдога является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры корма, чтобы им было легче брать и стимулировать жевание. Кожа и шерсть собаки отражают состояние ее здоровья. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд ключевых питательных веществ, таких как жирные кислоты Омега-3 (EPA-DHA), аминокислоты, витамины группы В для поддержания защитной функции кожи. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также чаще выше, чем в кормах для взрослых животных. До шестимесячного возраста дневную норму рекомендуется разделить на три приема, а затем перейти на двухразовое питание.
Основными целями питания взрослых французских бульдогов являются:
Поддержание мышечной массы французского бульдога за счет оптимального содержания белка и L-карнитина, способствующего сжиганию жира.
Сохранение здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря обогащенному добавлению незаменимых жирных кислот (особенно EPA-DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Обеспечение оптимальной усвояемости за счет высококачественного белка и сбалансированного количества пищевых волокон для уменьшения кишечной ферментации, которая может вызвать расстройства пищеварения, метеоризм и неприятный запах стула.
Чтобы поддержать их естественную защиту, рекомендуется формула, обогащенная антиоксидантным комплексом и содержащая маннанолигосахариды.
После 7 лет у французских бульдогов появляются первые признаки старения. Формула, обогащенная антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а определенные питательные вещества, такие как хондроитин и глюкозамин, помогут сохранить здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением пищеварительной способности и особыми потребностями в питании, поэтому корм для пожилых французских бульдогов должен иметь следующие характеристики:
Повышенное содержание витаминов С и Е. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение содержания белка в пище приносит мало пользы в ограничении почечной недостаточности. Кроме того, пожилые собаки менее эффективно используют пищевой белок, чем молодые собаки. Снижение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение функции почек.
Повышенное содержание микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот, таких как масло огуречника и рыбий жир, для поддержания качества шерсти. Собаки обычно могут производить эти жирные кислоты, но старение может повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они продолжали есть в достаточном количестве, форма, размер и твердость корма должны быть адаптированы к их челюстям.
Уход за французским бульдогом
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Что касается физической нагрузки, этим животным не нужно много тренировок, чтобы оставаться здоровыми. Ежедневных прогулок достаточно, и они любят играть дома или во дворе. Однако бульдоги плохо переносят жару, поэтому летом физические нагрузки должны быть умеренными. Игры, которые проверяют их мозг, также приносят пользу очень умному французскому бульдогу, который никогда не уклоняется от испытаний.
Короткая шерсть — одна из их наиболее привлекательных особенностей, но у французских бульдогов случается линька. Этих собак полезно еженедельно чистить щеткой с щетиной средней жесткости или резиновой перчаткой для груминга. Морщины и складки на лице также следует содержать в чистоте и сухости, чтобы предотвратить накопление бактерий. Купайте питомца ежемесячно (или по мере необходимости) и обязательно после этого полностью высушивайте складки кожи. Еженедельная стрижка когтей также поможет сохранить их крепкое тело в равновесии.
Одной из лучших черт французских бульдогов является их интеллект. Важно начать проявлять твердость в общении с этими питомцами с раннего возраста, так как они могут быть своевольными, когда захотят. Терпение также является ключевым моментом, и команды, возможно, придется повторять во время тренировочного процесса. Порода легко поддается дрессировке методом положительного подкрепления — после выполнения команд давайте питомцу то, что ему нравится. Это может быть сухой корм или другое угощение, внимание или ласки, любимая игрушка, совместная игра. Важно ограничить употребление пищевых угощений, поскольку они могут способствовать чрезмерному увеличению веса. Если собака получала лакомства в течение дня, соответствующим образом скорректируйте ее дневную порцию корма.
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Все о французских бульдогах
Французский бульдог, очень популярная порода, является отличным домашним животным и собакой-компаньоном для семей или одиноких людей, как для городских, так и для сельских жителей. Ласковая, сдержанная и уравновешенная, эта невероятная порода ценится за приветливый подход к жизни. Они всегда рады отправиться на прогулку, но также ценят свободное время и отдых.
Приветливые от природы французские бульдоги известны своей любознательностью, игривостью и забавным поведением. Некоторые из них более энергичны, чем другие, но единственное, что их объединяет, — это любовь к приятному времяпрепровождению!
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Источники
- Ветеринарные центры Америки https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия собак Royal Canin. Издание 2010 и 2020 гг.
- Больница для домашних животных Банфилд https://www.banfield.com/
- Каталог продукции Royal Canin
- Американский кинологический клуб https://www.akc.org/
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