Все, что вам нужно знать о породе



Французский бульдог! Любимец Парижа перевернул мир с ног на голову и стал одной из самых популярных пород. Он седьмой в британском рейтинге Kennel Club и четвертый — в американском. Небольшой размер делает его идеальной породой для горожан, а благодаря приветливому нраву он стал всеобщим любимцем.

По правде говоря, французский бульдог — действительно хороший питомец, особенно для тех, кто приобретает его впервые. В равной степени он готов просто дремать рядом с вами (одно из его любимых занятий) и резвиться весь день напролет. После необходимой дрессировки он прекрасно ладит со всеми членами семьи, в том числе с детьми.

Поразительные уши, похожие на летучую мышь, в сочетании с их «сварливым» лицом являются полной противоположностью их веселому характеру. В их присутствии вы сможете наблюдать за разворачиванием комедийной программы: Французские бульдоги склонны к выходкам.

Но шутки в сторону: обучение послушанию им точно не помешает. Социализация будет необходима, поскольку порода может быть очень привязана к своему владельцу. Именно из-за миниатюрности представители породы испытывают сильную потребность в поддержке. Это не спасатель и не охранник; их самая привлекательная черта — общительность.