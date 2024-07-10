Поговорим о цвергшнауцерах
Радость, энергия и буйная растительность на мордочке — все это есть в одном маленьком, но энергичном, цвергшнауцере. Его характерные черты — это лохматая борода и бакенбарды, густые брови, небрежно загнутые уши, а также общительность, способность к адаптации и высокий интеллект. Маленький размер этих собак означает, что они могут хорошо приспособиться к жизни в городе, при условии, что у них будет достаточный уровень физической активности. Эта семейная порода может жить практически где угодно, лишь бы рядом с вами.
Официальное название: цвергшнауцер
Другие названия: первоначально известный как жесткошерстный цвергпинчер
Страна происхождения: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Активность линьки2 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|Вес
|Вес
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Чудаковатые брови и кустистая борода придают миниатюрному шнауцеру вид почтенного пожилого джентльмена даже в юном возрасте — для завершения образа им не хватает только «шелкового жилета и карманных часов». Самый маленький представитель группы шнауцеров обладает теми же отличительными чертами, в том числе жесткой шерстью, что и стандартный шнауцер и ризеншнауцер. Однако его особая популярность связана с компактным размером, бдительностью, хорошей приспосабливаемостью и способностью ладить с детьми и другими животными.
Эта коренастая маленькая собака появилась в Германии в конце 19-го века, когда стандартные шнауцеры были скрещены с другими, более мелкими породами. Это умные, живые и общительные животные, поэтому из них получаются хорошие сторожа. Да, вы прочитали правильно. Их склонность к лаю, которую можно исправить с помощью ранней дрессировки, может иметь свои преимущества.
Их необходимо регулярно выводить на прогулку. Они игривы, активны и очень привязчивы, поэтому любят играть с владельцем и обучаться трюкам.
Густая шерсть цвергшнауцера может быть разных окрасов: черного, белого, черного с серебром или цвета соли и перца. Чтобы сохранять ее красоту, необходимо регулярно посещать профессионального грумера, а также расчесывать ее самостоятельно.
Два факта о цвергшнауцере
1. Охотничий инстинкт
Изначально миниатюрный шнауцер использовался для ловли грызунов, поэтому у него сильный охотничий инстинкт. Если вокруг есть более мелкие животные, рекомендуется держать его на поводке!
2. Конкурс популярности
Цвергшнауцер — порода, которая является самой популярной из группы шнауцеров. Только не говорите об этом другим представителям! Возможно, из-за их более яркой шерсти или из-за того, что они более компактного размера, но, согласно последнему рейтингу Американского клуба собаководства, цвергшнауцер является безоговорочным фаворитом среди трех пород.
История породы
Цвергшнауцер унаследовал свои длинные усы и бородатую внешность с квадратной челюстью от своего предка, стандартного шнауцера. Все представители этого семейства имеют бороду, из-за которой и появилось название породы — от немецкого Schnauze, что означает «морда». Шнауцеры миниатюрного размера появились в Германии еще в XIV веке. Эта порода была выведена для работы на ферме: ловли крыс и других вредителей. Первоначально она была известна как жесткошерстный пинчер.
Цвергшнауцер появился в результате скрещивания с пуделями, аффенпинчерами, цвергпинчерами или даже фокстерьерами и скотч-терьерами — никто точно не знает, с кем именно. Или почему. Хотя точное происхождение породы неясно, мы знаем, что она была официально зарегистрирована в 1888 году в Германии, а впервые показана на выставке в 1899 году. С тех пор ее представители стали любимицами многих семей.
От головы до кончика хвоста
Цвергшнауцер: описание породы
1.Уши
2.Морда
3.Шерсть
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Остается в хорошей физической форме
У миниатюрных шнауцеров крепкое телосложение, однако у них есть предрасположенность к некоторым нарушениям здоровья, например заболеваниям глаз, таким как врожденная катаракта. Чтобы вовремя обнаружить любое отклонение и начать лечение как можно раньше, следует регулярно посещать ветеринарного врача.
Поддержание оптимального веса
Представители породы могут иметь склонность к набору избыточного веса, особенно если они кастрированы или стерилизованы. Необходимо регулярно взвешивать питомца, чтобы поддерживать его оптимальный вес. Сохранить здоровый вес поможет соблюдение рекомендуемых норм кормления. Питомцам, которые живут в квартире, необходимо большое количество упражнений, а также регулярные прогулки, бег и игры, которые помогают поддерживать умственную и физическую активность.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма нужно учитывать несколько факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для поддержки регулярной работы мочевыделительной системы в постоянном доступе должна стоять чистая и свежая вода. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков цвергшнауцера развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуя поддержанию баланса микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
При выборе размера и формы гранул следует учитывать особенности строения челюсти, чтобы питомцу было легче захватывать и разгрызать гранулы. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. Рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое питание, когда им исполнится шесть месяцев.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.
Поддержание оптимального веса с помощью легкоусвояемых компонентов и адаптированного содержания жира.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти с помощью добавления в рацион незаменимых жирных кислот (ЕРА, DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Во взрослом возрасте мелкие собаки подвержены заболеваниям полости рта и зубов, в частности, образованию зубного налета и камня. Необходимо поддерживать здоровье ротовой полости питомца. Особая форма и текстура гранул стимулирует разгрызание и помогает замедлить образование зубного налета, а формула, содержащая хелаторы кальция, способствует уменьшению образования зубного камня, тем самым помогая поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Представители мелких пород известны своим привередливым аппетитом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Также мелкие собаки могут быть склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления остатками пищи, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
После 5 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус питомца, а адаптированное содержание фосфора — мочевыделительную систему. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Уменьшение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца. Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот для поддержания качества шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще появляются с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
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Все о породе
Представители этой породы отличаются активностью, поэтому иногда свой энтузиазм они выражают с помощью голоса. Для сторожевой собаки это может быть преимуществом, но если ваш домашний цвергшнауцер немного более громкий, чем вам хотелось бы, это можно скорректировать с помощью дрессировки.
Не смотрите на их густую бороду. Они могут выглядеть мохнатыми, но на самом деле они не склонны к активной линьке.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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