Поговорим о цвергшнауцерах

Радость, энергия и буйная растительность на мордочке — все это есть в одном маленьком, но энергичном, цвергшнауцере. Его характерные черты — это лохматая борода и бакенбарды, густые брови, небрежно загнутые уши, а также общительность, способность к адаптации и высокий интеллект. Маленький размер этих собак означает, что они могут хорошо приспособиться к жизни в городе, при условии, что у них будет достаточный уровень физической активности. Эта семейная порода может жить практически где угодно, лишь бы рядом с вами.

Официальное название: цвергшнауцер

Другие названия: первоначально известный как жесткошерстный цвергпинчер

Страна происхождения: Германия

Черно-белый портрет двух щенков цвергшнауцера в положении лежа

  • Склонность к слюнотечению

    1 out of 5

  • Активность линьки

    2 out of 5

  • Уровень энергии*

    3 out of 5

  • Уживчивость с другими питомцами

    3 out of 5

  • Переносимость жары

    3 out of 5

  • Приспособленность к проживанию в квартире

    4 out of 5

  • Способность стать семейным питомцем*

    4 out of 5

  • Способность оставаться без присмотра*

    3 out of 5
* Мы не рекомендуем оставлять домашних животных одних надолго. Общение с людьми может предотвратить эмоциональное расстройство и деструктивное поведение. Обратитесь к своему ветеринарному врачу за рекомендациями. Все домашние животные, даже одной породы, разные; данный обзор особенностей этой породы следует рассматривать в качестве ориентира. Чтобы ваш питомец был счастлив, здоров и хорошо воспитан, мы рекомендуем обучать и социализировать его, также как и удовлетворять его основные жизненные потребности (включая социальные и поведенческие). Домашних животных никогда не следует оставлять с детьми без присмотра. Обратитесь к своему заводчику или ветеринарному врачу для получения дополнительных рекомендаций. Все домашние животные общительны и предпочитают компанию. Однако их можно научить справляться с одиночеством с раннего возраста. Для этого обратитесь к ветеринарному врачу или кинологу.
Изображение цвергшнауцера
СамецЖенского пола
РостРост
30 - 35 cm30 - 35 cm
ВесВес
4 - 8 kg4 - 8 kg
Взрослый возраст
От 10 месяцев до 8 лет
Зрелый возрастПожилой возраст
От 8 до 12 летСтарше 12 лет
Возраст новорожденного
С рождения до 2 месяцев
Цвергшнауцер стоит на траве, покрытой изморозью, и смотрит в камеру
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Знакомство с породой

Все, что нужно знать о породе

Чудаковатые брови и кустистая борода придают миниатюрному шнауцеру вид почтенного пожилого джентльмена даже в юном возрасте — для завершения образа им не хватает только «шелкового жилета и карманных часов». Самый маленький представитель группы шнауцеров обладает теми же отличительными чертами, в том числе жесткой шерстью, что и стандартный шнауцер и ризеншнауцер. Однако его особая популярность связана с компактным размером, бдительностью, хорошей приспосабливаемостью и способностью ладить с детьми и другими животными.

Эта коренастая маленькая собака появилась в Германии в конце 19-го века, когда стандартные шнауцеры были скрещены с другими, более мелкими породами. Это умные, живые и общительные животные, поэтому из них получаются хорошие сторожа. Да, вы прочитали правильно. Их склонность к лаю, которую можно исправить с помощью ранней дрессировки, может иметь свои преимущества.

Их необходимо регулярно выводить на прогулку. Они игривы, активны и очень привязчивы, поэтому любят играть с владельцем и обучаться трюкам.

Густая шерсть цвергшнауцера может быть разных окрасов: черного, белого, черного с серебром или цвета соли и перца. Чтобы сохранять ее красоту, необходимо регулярно посещать профессионального грумера, а также расчесывать ее самостоятельно.

Вид сбоку на цвергшнауцера в поле
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Два факта о цвергшнауцере

1. Охотничий инстинкт

Изначально миниатюрный шнауцер использовался для ловли грызунов, поэтому у него сильный охотничий инстинкт. Если вокруг есть более мелкие животные, рекомендуется держать его на поводке!

2. Конкурс популярности 

Цвергшнауцер — порода, которая является самой популярной из группы шнауцеров. Только не говорите об этом другим представителям! Возможно, из-за их более яркой шерсти или из-за того, что они более компактного размера, но, согласно последнему рейтингу Американского клуба собаководства, цвергшнауцер является безоговорочным фаворитом среди трех пород.

Черно-белый портрет цвергшнауцера
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История породы

Цвергшнауцер унаследовал свои длинные усы и бородатую внешность с квадратной челюстью от своего предка, стандартного шнауцера. Все представители этого семейства имеют бороду, из-за которой и появилось название породы — от немецкого Schnauze, что означает «морда». Шнауцеры миниатюрного размера появились в Германии еще в XIV веке. Эта порода была выведена для работы на ферме: ловли крыс и других вредителей. Первоначально она была известна как жесткошерстный пинчер.

Цвергшнауцер появился в результате скрещивания с пуделями, аффенпинчерами, цвергпинчерами или даже фокстерьерами и скотч-терьерами — никто точно не знает, с кем именно. Или почему. Хотя точное происхождение породы неясно, мы знаем, что она была официально зарегистрирована в 1888 году в Германии, а впервые показана на выставке в 1899 году. С тех пор ее представители стали любимицами многих семей.

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От головы до кончика хвоста

Цвергшнауцер: описание породы

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1.Уши

Высоко посаженные, V-образные, загнутые вперед уши.

2.Морда

Густая борода и брови вокруг темных глаз.

3.Шерсть

Стандарт породы допускает четыре окраса: белоснежный, черный, черно-серебристый и перец с солью.

4.Шерсть

Двухслойная шерсть: жесткий верхний слой шерсти и мягкий подшерсток.

5.Хвост

Вздернутый саблевидный, часто виляющий хвост
Черный цвергшнауцер идет по травянистому полю
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На что стоит обращать внимание

От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце

Остается в хорошей физической форме

У миниатюрных шнауцеров крепкое телосложение, однако у них есть предрасположенность к некоторым нарушениям здоровья, например заболеваниям глаз, таким как врожденная катаракта. Чтобы вовремя обнаружить любое отклонение и начать лечение как можно раньше, следует регулярно посещать ветеринарного врача.

Поддержание оптимального веса

Представители породы могут иметь склонность к набору избыточного веса, особенно если они кастрированы или стерилизованы. Необходимо регулярно взвешивать питомца, чтобы поддерживать его оптимальный вес. Сохранить здоровый вес поможет соблюдение рекомендуемых норм кормления. Питомцам, которые живут в квартире, необходимо большое количество упражнений, а также регулярные прогулки, бег и игры, которые помогают поддерживать умственную и физическую активность.

Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного

При выборе корма нужно учитывать несколько факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для поддержки регулярной работы мочевыделительной системы в постоянном доступе должна стоять чистая и свежая вода. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.

У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков цвергшнауцера развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуя поддержанию баланса микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.

При выборе размера и формы гранул следует учитывать особенности строения челюсти, чтобы питомцу было легче захватывать и разгрызать гранулы. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. Рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое питание, когда им исполнится шесть месяцев.

Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.

Поддержание оптимального веса с помощью легкоусвояемых компонентов и адаптированного содержания жира.

Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти с помощью добавления в рацион незаменимых жирных кислот (ЕРА, DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.

Во взрослом возрасте мелкие собаки подвержены заболеваниям полости рта и зубов, в частности, образованию зубного налета и камня. Необходимо поддерживать здоровье ротовой полости питомца. Особая форма и текстура гранул стимулирует разгрызание и помогает замедлить образование зубного налета, а формула, содержащая хелаторы кальция, способствует уменьшению образования зубного камня, тем самым помогая поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Представители мелких пород известны своим привередливым аппетитом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Также мелкие собаки могут быть склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.

Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления остатками пищи, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.

После 5 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус питомца, а адаптированное содержание фосфора — мочевыделительную систему. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:

Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.

Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Уменьшение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.

Повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца. Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.

Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот для поддержания качества шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.

С возрастом собаки все чаще появляются с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.

Цвергшнауцер в прыжке через листву
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Уход и содержание

Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке

Густая двухслойная шерсть с жесткими верхними волосками и мягким подшерстком — с таким великолепием справиться непросто, однако на помощь придут регулярные вычесывания (один раз в несколько дней) и посещения профессионального грумера каждые 5-8 недель. Хотя ваша собака может быть не согласна с этим, но ежемесячное купание и регулярная стрижка когтей — отличная идея. Также позаботьтесь о достаточном уровне физической нагрузки и разнообразных занятиях. Регулярные прогулки, пробежки или игры помогут обеспечить умственную и физическую стимуляцию. Представители породы хорошо поддаются дрессировке. Но чтобы они не заскучали, тренировки должны быть веселыми и интересными. Дрессировка также способствует социализации щенка в раннем возрасте.

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Источники
  1. Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
  2. Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
  3. Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
  4. Книга продуктов BHN Royal Canin
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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