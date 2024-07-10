Все, что нужно знать о породе



Чудаковатые брови и кустистая борода придают миниатюрному шнауцеру вид почтенного пожилого джентльмена даже в юном возрасте — для завершения образа им не хватает только «шелкового жилета и карманных часов». Самый маленький представитель группы шнауцеров обладает теми же отличительными чертами, в том числе жесткой шерстью, что и стандартный шнауцер и ризеншнауцер. Однако его особая популярность связана с компактным размером, бдительностью, хорошей приспосабливаемостью и способностью ладить с детьми и другими животными.

Эта коренастая маленькая собака появилась в Германии в конце 19-го века, когда стандартные шнауцеры были скрещены с другими, более мелкими породами. Это умные, живые и общительные животные, поэтому из них получаются хорошие сторожа. Да, вы прочитали правильно. Их склонность к лаю, которую можно исправить с помощью ранней дрессировки, может иметь свои преимущества.

Их необходимо регулярно выводить на прогулку. Они игривы, активны и очень привязчивы, поэтому любят играть с владельцем и обучаться трюкам.

Густая шерсть цвергшнауцера может быть разных окрасов: черного, белого, черного с серебром или цвета соли и перца. Чтобы сохранять ее красоту, необходимо регулярно посещать профессионального грумера, а также расчесывать ее самостоятельно.