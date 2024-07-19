С рождения до 4 недель
Неонатальный
Первые дни жизни. Щенки находятся рядом с матерью и основную часть времени спят и едят.
Питание
В первые 8 часов после рождения очень важно, чтобы щенки регулярно сосали и получали материнское молозиво, содержащее антитела и факторы роста, которые укрепляют иммунитет и способствуют развитию щенков в первые недели их жизни.
Здоровье
В первые дни жизни щенков ответственный заводчик должен показать их ветеринарному врачу. Ветеринарный врач проверит, есть ли у щенков врожденные дефекты, и оценит их общее состояние. К концу неонатального периода следует начать курс обработки против гельминтов.
Поведение новорожденных
На первом этапе жизни щенки в основном едят и спят. Это очень важно для их нормального развития, поэтому и щенкам, и их матери нужно обеспечить покой.
Неонатальное развитие
Глаза щенков начинают открываться через пять дней после рождения, и к концу второй недели жизни постепенно развивается слух. Поначалу зрение и слух будут слабыми, но улучшатся по мере наступления переходного периода (третья неделя жизни).
Условия содержания новорожденных щенков
В течение этого периода щенки проводят все свое время рядом с матерью, и, регулярно и бережно контактируя с ними, вы можете научить их справляться со стрессом и взаимодействовать с людьми во взрослой жизни.
Статьи о неонатальном периоде
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего щенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
4–8 недель
Отъем
Щенки начинают открывать глаза и делают первые шаги — пришло время исследовать новый мир.