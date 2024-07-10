4–8 недель

Отъем

Открыв глаза и сделав первые шаги, щенки начинают исследовать новый для них мир.

Здоровье

Щенки уже должны совершать мочеиспускание и дефекацию без помощи своей матери. Если к концу данного этапа это не происходит, рекомендуется посетить ветеринарного врача.

Питание

В период отлучения, как и ранее, мать удовлетворяет все потребности щенков в питании. Щенки получают питательные вещества преимущественно из молока, однако некоторые щенки могут начинать поедать твердый корм, который срыгивает мать. Большинство щенков в этот период начинает пить воду из миски.

Поведение

Едва научившись ходить, щенки начинают активно играть друг с другом, они могут пытаться рычать и вилять хвостом — так начинается социальное взаимодействие.

Развитие

На этом этапе у щенков постепенно развиваются зрение и слух, они начинают реагировать на свет и звуки.

Окружающая среда

На психическое и физическое развитие щенка влияет целый комплекс факторов в среде его обитания. В период роста щенков ответственный заводчик постепенно приучает их к контактам с людьми, дает игрушки, окружает их шумовыми и другими стимулирующими раздражителями.

Статьи об отлучении от матери

Puppy Jack Russell standing indoors on a wooden floor eating from a silver bowl

Вопросы питания щенка

Puppy Beagle running outdoors in grass with a dog toy.

Контроль веса и поддержание активности щенков

Puppy Beagle standing indoors eating from a red bowl

Как часто кормить щенка

Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

Советы по уходу за щенком: груминг и гигиена

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Ключевые этапы роста щенка

Здоровое питание для щенка

Гамма рационов, которые помогают формированию естественных защитных сил организма, поддерживают здоровый рост и способствуют развитию пищеварительной системы.
Продукты для щенков
С рождения до 4 недель

Неонатальный

Первые дни жизни. Щенки находятся рядом с матерью и преимущественно спят или кормятся материнским молоком.
Предыдущий этап
Старше 8 недель

Щенок

Щенки начинают учиться жить в обществе. Поведение, усвоенное на данном этапе, оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь животного. В этот период щенки мелких и средних пород уже достигают физиологической зрелости, в то время как для представителей крупных и гигантских пород этот процесс длится от 18 месяцев до 2 лет.
Следующий этап