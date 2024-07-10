Щенки начинают учиться жить в обществе. Поведение, усвоенное на данном этапе, оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь животного. В этот период щенки мелких и средних пород уже достигают физиологической зрелости, в то время как для представителей крупных и гигантских пород этот процесс длится от 18 месяцев до 2 лет.

