4–8 недель
Отъем
Открыв глаза и сделав первые шаги, щенки начинают исследовать новый для них мир.
Здоровье
Щенки уже должны совершать мочеиспускание и дефекацию без помощи своей матери. Если к концу данного этапа это не происходит, рекомендуется посетить ветеринарного врача.
Питание
В период отлучения, как и ранее, мать удовлетворяет все потребности щенков в питании. Щенки получают питательные вещества преимущественно из молока, однако некоторые щенки могут начинать поедать твердый корм, который срыгивает мать. Большинство щенков в этот период начинает пить воду из миски.
Поведение
Едва научившись ходить, щенки начинают активно играть друг с другом, они могут пытаться рычать и вилять хвостом — так начинается социальное взаимодействие.
Развитие
На этом этапе у щенков постепенно развиваются зрение и слух, они начинают реагировать на свет и звуки.
Окружающая среда
На психическое и физическое развитие щенка влияет целый комплекс факторов в среде его обитания. В период роста щенков ответственный заводчик постепенно приучает их к контактам с людьми, дает игрушки, окружает их шумовыми и другими стимулирующими раздражителями.
Здоровое питание для щенка
Гамма рационов, которые помогают формированию естественных защитных сил организма, поддерживают здоровый рост и способствуют развитию пищеварительной системы.
С рождения до 4 недель
Неонатальный
Первые дни жизни. Щенки находятся рядом с матерью и преимущественно спят или кормятся материнским молоком.
Старше 8 недель
Щенок
Щенки начинают учиться жить в обществе. Поведение, усвоенное на данном этапе, оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь животного. В этот период щенки мелких и средних пород уже достигают физиологической зрелости, в то время как для представителей крупных и гигантских пород этот процесс длится от 18 месяцев до 2 лет.