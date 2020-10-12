Что такое побочные продукты в кормах для кошек и собак?

Термин «побочные продукты» используется для описания ингредиентов, производящихся параллельно с другими. Американская ассоциация государственных инспекторов по качеству кормов для животных (AAFCO) определяет побочные продукты как «вторичные продукты, производимые в дополнение к основному продукту».1 Они могут быть как растительного, так и животного происхождения, от кукурузной муки и свекловичного жома до органов, рыбьего жира и белков птицы.

Согласно законодательству ЕС, побочные продукты животного происхождения не предназначены для потребления человеком. Однако, их определение разнится в зависимости от применения: например, почка рассматривается как побочный продукт животного происхождения, когда она входит в состав корма для домашних питомцев, но также и как мясной продукт при потреблении людьми.

Тем не менее это не означает, что побочные продукты опасны для употребления или что в них недостаточно питательных веществ. Скорее речь о том, что они не рассматриваются как основные продукты, предназначенные для потребления человеком.

Какова пищевая ценность побочных продуктов?

Многие думают, что собаки и кошки, так же как и люди, любят куриную грудку или качественный стейк, однако блюда, которые так нравятся людям, не всегда содержат ингредиенты, полезные для домашних питомцев.

Побочные продукты обеспечивают кошек и собак множеством высококачественных питательных веществ, которые необходимы для их здоровья. Например, одна только печень может обеспечить питомца железом, а также витаминами группы В (особенно В12) и витамином А. Эти питательные вещества необходимы для поддержания здоровья нервной системы, кожи, роста, образования красных кровяных телец и качества зрения. Водоросли же являются отличным источником глюкозамина, который играет ключевую роль в подвижности и поддержке здоровья суставов кошек и собак.

Однако это не единственные питательные вещества, источником которых могут быть побочные продукты. Многие из них содержат важнейшие нутриенты, такие как белки, жиры, минералы и витамины, играющие жизненно важную роль в процессе развития тканей органов и мышц, поддержании иммунной системы и обеспечении энергией.