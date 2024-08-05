Все, что нужно знать о породе



У сибирской кошки потрясающий мех, большие круглые глаза, мохнатые уши и впечатляющий пушистый хвост — поистине русская красавица. Если вы думаете, что у нее сдержанный характер, соответствующий ее северному происхождению, то ошибаетесь. У них замечательный, добрый нрав — они обожают быть рядом с близкими людьми. Они будут буквально следовать за вами по пятам и усаживаться на коленях, согревая своим теплом.

Она будет даже «разговаривать» с вами. Эти любимцы общаются со своими владельцами с помощью милого чириканья и фырканья, а также более привычного мурлыканья и мяуканья.

Они коммуникабельны и хорошо ладят с другими животными и детьми. По природе это игривые и атлетичные животные, иногда это может выражаться в энергичных прыжках на мебель или неистовых ударах по курсору на вашем мониторе. Тем не менее характер сибирских кошек отличается также спокойствием и уравновешенностью. Неудивительно, что иногда их используют в качестве кошек-терапевтов.