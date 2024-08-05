Поговорим о сибирской породе
Официальное название: Сибирская
Другие названия: невская маскарадная (поинтовая разновидность), сибирская лесная кошка
Происхождение: Россия
Активность линьки4 out of 5
Потребность в физических нагрузках1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Дружелюбное поведение при общении с детьми*5 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|28 - 33 cm
|28 - 33 cm
|Вес
|Вес
|7 - 8 kg
|5.5 - 6 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
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Все, что нужно знать о породе
У сибирской кошки потрясающий мех, большие круглые глаза, мохнатые уши и впечатляющий пушистый хвост — поистине русская красавица. Если вы думаете, что у нее сдержанный характер, соответствующий ее северному происхождению, то ошибаетесь. У них замечательный, добрый нрав — они обожают быть рядом с близкими людьми. Они будут буквально следовать за вами по пятам и усаживаться на коленях, согревая своим теплом.
Она будет даже «разговаривать» с вами. Эти любимцы общаются со своими владельцами с помощью милого чириканья и фырканья, а также более привычного мурлыканья и мяуканья.
Они коммуникабельны и хорошо ладят с другими животными и детьми. По природе это игривые и атлетичные животные, иногда это может выражаться в энергичных прыжках на мебель или неистовых ударах по курсору на вашем мониторе. Тем не менее характер сибирских кошек отличается также спокойствием и уравновешенностью. Неудивительно, что иногда их используют в качестве кошек-терапевтов.
Два факта о сибирской породе
1. Из России в перчатках
Перчатки, пожалуй, единственное, чего не хватает в зимнем гардеробе этих добродушных кошек. Их непромокаемый покров впечатляет: трехслойная водоотталкивающая шерсть, плотный ворот, мохнатые «штаны» и пушистый, как у лисы, хвост. Хохлатые подушечки лап дополняют уличную экипировку питомцев, позволяя им ходить по заснеженному ландшафту.
2. Невская маскарадная с рысьими кончиками
Нет, это не тайный шифр, а одно из описаний сибирской кошки с характерными отметинами и мохнатыми ушами. Альтернативное название «невская маскарадная» используется для представителей породы с более темным мехом на конечностях (с окрасом колор-поинт). Если у вашего питомца есть небольшие пучки шерсти на кончиках ушей, значит, у него есть что-то общее с его более крупным, диким (дальним) родственником — рысью. Эти пучки, которые помогают защитить кошачьи уши от грязи, известны как «рысьи кончики».
История породы
Эта порода существует не менее тысячи лет, и считается, что она родственна норвежской лесной: физическое сходство между двумя породами очевидно, и они обе эволюционировали, чтобы выжить среди суровых холодных условий.
«Сибиряки» уже давно популярны в России: их использовали для ловли грызунов и в качестве домашних любимцев, они даже упоминаются в местном фольклоре и сказках.
Хотя некоторые из них демонстрировались на выставках еще в 1870-х годах, эта чудесная порода приобрела большую известность только после окончания холодной войны, когда некоторых ее представителей экспортировали в Европу и США. Ассоциация любителей кошек зарегистрировала ее в 2000 году, а ее представитель стал чемпионом в 2006 году.
От головы до кончика хвоста
Особенности сибирских кошек
1.Хвост
2.Уши
3.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Проблемы с сердцем
Представители породы, как правило, отличаются хорошим здоровьем, но бывают подвержены гипертрофической кардиомиопатии — болезни сердца, которая вызывает увеличение сердечной мышцы, снижая его эффективность. Старайтесь приобретать животных только у надежных заводчиков, которые ответственно отбирают потенциальных родителей.
Следите за весом своего питомца
Это крупная порода, поэтому ее представители могут набрать избыточный вес, который может повлиять на развитие других заболеваний. Для поддержания оптимального веса следите за питанием любимца: качеством корма и его количеством. Кроме того, рекомендуется проходить регулярные осмотры у ветеринарного врача.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья питомца
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности организма, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ и обеспечивать достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных функций. Сбалансированный рацион позволяет избежать недостатка или избытка питательных веществ, который может отрицательно сказаться на здоровье организма. Для профилактики многих заболеваний у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, представители кошачьих от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так он сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, индивидуальную чувствительность, образ жизни, который существенно влияет на уровень активности, и физиологический статус. Например, стерилизация — потенциальный фактор увеличения веса. Если у животного есть доступ на улицу, смена времен года также имеет значение, особенно когда речь идет о линьке, которая происходит дважды в год.
Возраст
Этап роста
Рост — важный этап в жизни котенка. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. Сибирским котятам требуется больше энергии, белков, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся временные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный, но деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца, рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Рацион для взрослых животных должен удовлетворять их потребности:
поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров*. Это особенно важно для стерилизованных питомцев, а также питомцев, постоянно содержащихся в помещении и гуляющих на улице; поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной микрофлоры за счет использования легкоусвояемых белков и пребиотиков; поддержание здоровья кожи и красоты шерсти за счет повышенного содержания незаменимых жирных кислот (в частности, EPA и DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B; поддержание здоровья мочевыделительной системы. Добавление в рацион пищевой клетчатки помогает выводить шерсть из пищеварительного тракта и уменьшать образование волосяных комочков. Поддержка ежедневного ухода за полостью рта и гигиены.
Некоторые питомцы обладают привередливым аппетитом, поэтому вкусовые качества корма имеют ключевое значение. Особая рецептура и аромат, размер, форма, текстура гранул или сочетание различных форм и текстур — как в сухом, так и во влажном корме — помогают стимулировать аппетит.
* Приведение энергетического уровня корма в соответствие с энергетическими потребностями организма побуждает животное регулировать собственное потребление калорий. Если формула содержит повышенный уровень жира, питомцам может быть труднее контролировать аппетит.
После 7 лет у животных появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а оптимальное содержание фосфора поддержит здоровье их мочевыделительной системы.
У пожилых животных (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у них все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается чувство вкуса и обоняние, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже пожилого) питомца зависит от его образа жизни. Пожилому животному, которое продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Очень важно следить за калорийностью рациона. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
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Все о сибирских кошках
Не очень. Их шерсть может быть впечатляюще густой, но ее достаточно расчесывать раз в несколько дней, чтобы поддерживать в хорошем состоянии. В сезон линьки (дважды в год) расчесывать питомца нужно чаще и тщательнее. Помимо этого, вероятно, вам придется чаще пылесосить в доме.
Никаких животных нельзя считать по-настоящему гипоаллергенными. Тем не менее, по неподтвержденным данным, кошки сибирской породы вызывают у людей с аллергией не настолько сильные реакции, как другие породы. Возможно, это связано с тем, что у них уровень вызывающего аллергию белка в слюне и коже ниже, чем у других пород, но это явление все еще исследуется.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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