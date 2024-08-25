Черно-белое изображение котенка британской короткошерстной кошки в положении стоя на белом фоне
2–4 месяца

Период интенсивного роста

Котенок начинает понимать, что от него требуется, и формирует поведение, которое уже не изменится в течение жизни.

Здоровье

Идеальный возраст для начала проведения основной вакцинации котенка — примерно 8 недель. Через 3–5 недель после первой вакцинации потребуется повторная вакцинация. Программа вакцинации очень важна для котенка, поскольку она защищает вашего питомца от опасных заболеваний во взрослой жизни. Обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы составить схему вакцинации.

Питание

Некоторые питательные вещества не усваиваются организмом котенка, поэтому важно, чтобы котенок получал корм, учитывающий особые потребности на конкретном этапе его развития. Такой корм обеспечивает вашего питомца питательными веществами и достаточным количеством энергии, которые необходимы котенку в течение важной стадии его развития.

Поведение

На этом этапе на поведение котенка больше всего влияет его окружение, в том числе другие котята, другие домашние животные и люди. Кроме того, котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него может формироваться доминирующее или подчиненное поведение в зависимости от его опыта и воспитания.

Развитие

Это ключевой этап в развитии взаимоотношений, поэтому последовательность, поддержка и эмоциональная привязанность очень важны.

Условия содержания

Котят можно забирать от матери и знакомить с новым домом в возрасте примерно 12 недель. Если вы приносите котенка домой, важно убедиться, что дом полностью подготовлен к его появлению — следует спрятать электрические провода и закрыть розетки, обезопасить окна, балконы и лестницы, а также убрать острые или мелкие предметы.

Статьи об интенсивном росте

Adult cat lying down on owners knee while being groomed with a red brush.

Советы по гигиене и уходу за шерстью котенка

Adult cat sitting outdoors in long grass.

Когда котята становятся взрослыми?

Young cat lying down on an examination table in a vets office.

Ринотрахеит кошек

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Эндопаразиты у кошек

Grey kitten being examined by a vet

Лейкемия кошек

Young cat lying down on an examination table in a vets office.

Инфекционный перитонит кошек

Two kitten cats one lying down one standing up playing with each other indoors with a brown dog lying down behind.

Советы по обучению котенка

Kitten cats walking outdoors in long grass.

Пять ключевых этапов роста котенка

Kitten cat standing on a wooden windowsill.

Подготовка дома к появлению котенка

Kitten cat sitting next to its owner playing with their hands.

Знакомство котенка с членами вашей семьи

Kitten being held by a vet in a clinic

Чума плотоядных у кошек

Kitten playing with a red ball

Как помочь котенку оставаться в форме

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Питание, учитывающее особые потребности вашего котенка

Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.
Продукты для котят
4–8 недель

Период отлучения от матери

Физическое развитие котят ускоряется, и начинается процесс отлучения от матери. Этот этап имеет жизненно важное значение для обучения котят, которое происходит путем наблюдения за матерью и при общении малышей друг с другом.
Предыдущий этап
Старше 4 месяцев

Период интенсивного роста

По мере приближения к возрасту взрослого животного котенок постепенно достигает полной физической зрелости.
Следующий этап