2–4 месяца
Период интенсивного роста
Котенок начинает понимать, что от него требуется, и формирует поведение, которое уже не изменится в течение жизни.
Здоровье
Идеальный возраст для начала проведения основной вакцинации котенка — примерно 8 недель. Через 3–5 недель после первой вакцинации потребуется повторная вакцинация. Программа вакцинации очень важна для котенка, поскольку она защищает вашего питомца от опасных заболеваний во взрослой жизни. Обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы составить схему вакцинации.
Питание
Некоторые питательные вещества не усваиваются организмом котенка, поэтому важно, чтобы котенок получал корм, учитывающий особые потребности на конкретном этапе его развития. Такой корм обеспечивает вашего питомца питательными веществами и достаточным количеством энергии, которые необходимы котенку в течение важной стадии его развития.
Поведение
На этом этапе на поведение котенка больше всего влияет его окружение, в том числе другие котята, другие домашние животные и люди. Кроме того, котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него может формироваться доминирующее или подчиненное поведение в зависимости от его опыта и воспитания.
Развитие
Это ключевой этап в развитии взаимоотношений, поэтому последовательность, поддержка и эмоциональная привязанность очень важны.
Условия содержания
Котят можно забирать от матери и знакомить с новым домом в возрасте примерно 12 недель. Если вы приносите котенка домой, важно убедиться, что дом полностью подготовлен к его появлению — следует спрятать электрические провода и закрыть розетки, обезопасить окна, балконы и лестницы, а также убрать острые или мелкие предметы.
Статьи об интенсивном росте
Питание, учитывающее особые потребности вашего котенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.
4–8 недель
Период отлучения от матери
Физическое развитие котят ускоряется, и начинается процесс отлучения от матери. Этот этап имеет жизненно важное значение для обучения котят, которое происходит путем наблюдения за матерью и при общении малышей друг с другом.
Старше 4 месяцев
Период интенсивного роста
По мере приближения к возрасту взрослого животного котенок постепенно достигает полной физической зрелости.