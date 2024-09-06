Maine Coon adult sitting in black and white on a white background
Разные породы – разное питание

Специально подобранное питание для чистопородных кошек

Мы в Royal Canin уверены, что каждая кошка уникальна. Мы изучаем особенности, характерные для каждой породы, и работаем с сетью экспертов по питанию и ветеринарии, чтобы создать конкретный состав, разработанный специально для вашей чистопородной кошки. Мы учитываем каждую деталь – от лицевой и челюстной структуры до типа кожи и шерсти, чтобы ваша кошка могла быть в наилучшей форме.

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Ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по более 50 породам кошек.
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Bengal kitten and adult sitting in black and white on a white background
Maine Coon adult sitting in black and white on a white background

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