Все, что нужно знать о породе



Благородный, послушный и преданный бульдог имеет слишком много привлекательных качеств, чтобы обо всех них упоминать. Это глубоко преданные семейные собаки, которые рады даже самым простым жестам заботы со стороны владельца, и которые постараются порадовать его в ответ. Вопреки возможным стереотипам, эти питомцы ничуть не ленивы. Их массивное телосложение — результат десятков лет селекционной работы и изначального использования в качестве спортивных собак. Они умеют контролировать свое тело.

Шерсть — еще одна черта, которая сделала их популярными. Она гладкая и короткая, классического бежево-белого цвета с белыми или черными пятнами, иногда с тигровым оттенком. И... барабанная дробь… эта собака очень мало линяет.

То, что эти очаровательные, добродушные компаньоны выглядят столь сурово, даже немного забавно. Но одного они действительно не любят: когда их ругают. Настолько, что они могут даже игнорировать владельца, если выговор покажется им несправедливым.

Они обладают смелым нравом, и иногда эта черта может проявляться чрезмерно, поэтому некоторые представители породы склонны проявлять доминирование над другими животными. Но беспокоиться не стоит — в них говорит азарт. Они очень общительны со всеми, кто находится рядом, и довольствуются прогулками несколько раз в день. Примечание по поводу физических нагрузок: из-за особенностей телосложения этим питомцам противопоказаны длительные прогулки или плавание. Дальние дистанции и стихия воды им неподвластны.

Одна из распространенных проблем, связанных с особенностями строения черепа, заключается в нарушении дыхания. Английские бульдоги относятся к группе брахицефальных пород — у них уплощенная морда и укороченные дыхательные пути, отчего лучше избегать чрезмерно высоких или низких температур. Кроме того, они могут быть предрасположены к аритмии. Нужно приобретать питомцев только у ответственных заводчиков и регулярно посещать ветеринарного кардиолога.