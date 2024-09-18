Описание кавалер-кинг-чарльз-спаниеля
Другие названия: Кавалер, английский той-спаниель
Происхождение: Великобритания
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|30.5 - 33 cm
|30.5 - 33 cm
|Вес
|Вес
|5.4 - 8 kg
|5.4 - 8 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
«Кавалеры», всегда готовые вилять длинным роскошным хвостом, славятся своим милым и добродушным нравом. Собаки этой породы — одной из самых мелких пород спаниелей — хорошо адаптируются к домашней среде и быстро становятся любимым членом семьи. После дрессировки эти любимцы обычно отлично ладят с детьми и другими животными.
Чтобы узнать о происхождении этих питомцев, нужно вернуться в 1500-е годы, когда в Европе впервые увидели той-спаниелей, завезенных, возможно, из Восточной Азии. Позже, в XVII веке, эти миниатюрные животные стали любимцами короля Карла I и его сына Карла II, чем и объясняется название породы (очевидно, что оно не отличается особенной оригинальностью). Однако только в 1920-х годах кавалер-кинг-чарльз-спаниели стали считаться отдельной породой.
В настоящее время это один из самых популярных спаниелей, чему также поспособствовал выход популярного сериала HBO «Секс в большом городе». Его поклонники помнят, что собака Шарлотты — кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Принцесса Дэндридж Брендивайн.
Невозможно не восхититься мягкой шелковистой шерстью этих питомцев, которая бывает нескольких окрасов: с вариациями каштанового, белого, черного, рыжевато-коричневого и рыжего оттенков (или, по-научному, окраса бленхейм, трехцветного, рубинового и черно-подпалого). Что объединяет всех представителей породы, так это пушистая шерсть, длинные висячие уши, большие выразительные карие глаза.
Они также достаточно легко приспосабливаются: им в равной степени нравится отдыхать на диване рядом с владельцем и выбираться на прогулки. Поэтому «кавалеры», продолжительность жизни которых может достигать 20 лет, — отличные компаньоны.
Два факта о породе
1. Действительно королевская история
Царственное происхождение этих животных не было забыто с течением времени. Как и часть названия «кинг-чарльз», предшествующее ей слово «кавалер» происходит от термина, использовавшегося для сторонников-роялистов Карла I во времена Английской революции.
2. Портрет в рамке
Еще одним известным поклонником породы кавалер-кинг- чарльз-спаниеля была гламурная голливудская звезда Лорен Бэколл. Ходили слухи, что актриса настолько любила своего питомца этой породы, что у нее дома висел его портрет.
История породы
Если говорить об истории происхождения кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, стоит сразу обратить внимание на его название. Еще в XVII веке король Карл I и его сын Карл II стали столь большими поклонниками той-спаниелей, что в их честь этих собак назвали «кинг-чарльз-спаниелями». Как отмечал писатель-диарист Сэмюэл Пипс, Карл II больше интересовался своими собаками, чем управлением государством.
Кинг-чарльз-спаниели сохраняли свою популярность вплоть до начала XIX века, чему поспособствовало семейство Мальборо в Бленхеймском дворце, представители которого вывели собственный рыже-белый окрас. В викторианскую эпоху любители этих собак начали скрещивать их с похожими азиатскими породами. Это привело к появлению таких черт, как более куполообразная форма черепа и более плоская морда.
Тем не менее изначальная порода той-спаниелей до сих пор фигурирует на многих семейных портретах того времени, а в 1920-х годах богатый американец по имени Розуэлл Элдридж организовал своеобразное соревнование. Его суть состояла в том, что британский заводчик, который сможет вывести спаниелей той разновидности, которая существовала в Старом свете, получит денежный приз. Неудивительно, что это возымело желаемый эффект, и выведенный «новый» тип той-спаниеля получил название «кавалер-кинг-чарльз-спаниель».
Порода получила официальное признание Британского клуба собаководства в 1945 году, хотя в Америке это произошло только в 1996 году. В настоящее время эти собаки популярны по обе стороны океана.
От головы до кончика хвоста
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: описание породы
1.Шерсть
2.Окрас
3.Голова
4.Морда
5.Тело
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Эти собаки подвержены респираторным заболеваниям.
При правильном уходе они отличаются крепким здоровьем, даже в пожилом возрасте, но нужно помнить, что они принадлежат к брахицефалам. Это означает, что их анатомические особенности — приплюснутая морда и укороченный нос — потенциально могут стать причиной некоторых проблем со здоровьем. Например, собаки этой породы могут быть склонны к респираторным заболеваниям. По этой причине, как и в случае с другими брахицефальными породами, рекомендуется выбирать щенка без экстремально выраженных черт, приобретать его у ответственного заводчика, а при необходимости обращаться к ветеринарному врачу.
Обязательно обращайте внимание на зрение питомца
Еще одна важная особенность «кавалеров» — предрасположенность к заболеваниям глаз. По некоторым данным, они подвержены вдвое большему риску заболеваний глаз, чем другие собаки. Некоторые из патологий могут быть наследственными, как микрофтальмоз (аномально маленький размер глаза). Есть врожденные заболевания, такие как синдром сухого глаза (уменьшение выработки слезной жидкости), а также приобретенные, например катаракта (развивающаяся с возрастом или из-за диабета). Но не стоит паниковать, поскольку многие заболевания можно успешно вылечить. Своевременная диагностика — залог успешного лечения, поэтому постарайтесь замечать любые изменения в состоянии своего питомца и регулярно приводите его на осмотр к ветеринарному врачу.
Подобно многим мелким породам, у них есть склонность к заболеваниям полости рта.
В частности, распространенной проблемой является гингивит. Это воспаление десен, вызванное отложением зубного налета, которое может привести к рецессии десен и пародонтозу. Последний возникает, когда минеральные вещества (кальций) в слюне откладываются и формируют зубной камень. Это, в свою очередь, позволяет бактериям размножаться и провоцировать еще большее воспаление. Не говоря уже о неприятном запахе из пасти. Лучший способ удалить зубной налет — ежедневная чистка зубов, которой нельзя пренебрегать. Регулярные осмотры у стоматолога также помогут сохранить здоровье полости рта. Кроме того, важную роль в поддержании здоровья ротовой полости играет питание. Например, специальные гранулы способствуют механической очистке зубов, а содержащиеся в них хелаторы кальция помогают предотвратить накопление зубного камня.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма нужно учитывать несколько факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих болезней у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуя поддержанию баланса микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке продукта При выборе размера, формы, текстуры гранул следует учитывать также особенности зубов щенков — сначала молочных, а затем постоянных. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд ключевых питательных веществ, таких как жирные кислоты Омега-3 (EPA\DHA), витамин A, масло огуречника. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
поддержание здоровья сердца благодаря адаптированному содержанию минеральных веществ, EPA/DHA, таурина, L-карнитина и антиоксидантов;
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров;
поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA) и маслом огуречника аптечного.
Взрослые собаки подвержены заболеваниям полости рта, в частности отложению зубного налета и камня. Зубы и челюсти кавалер-кинг-чарльз-спаниеля нуждаются в серьезной защите. Формула, содержащая хелаторы кальция, помогает уменьшить образование зубного камня, а особая форма и текстура гранул стимулируют разгрызание и поддерживают ежедневную гигиену полости рта. Мелкие собаки отличаются привередливостью в выборе пищи. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Кроме того, собаки мелких пород склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки, высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула животных, живущих в основном в помещении. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, пониженное содержание калорий, включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, помогают поддерживать здоровый вес. Важно избегать кормления собаки пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке продукта
После 7 лет у этих питомцев появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит работу почек. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Адаптированное содержание минеральных веществ, ЕРА/DHA, таурина, L-карнитина и антиоксидантов для поддержания нормальной работы сердца.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов — железа, цинка и марганца — для поддержания кожи и шерсти в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника аптечного, рыбий жир) помогает поддерживать хорошее состояние шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Хотя эту породу выводили как домашнюю, она происходит от более спортивных предков. Поскольку часть этих генов сохранилась и до наших дней, «кавалерам» по-прежнему требуется достаточный уровень ежедневных физических нагрузок — в идеале продолжительностью до часа. Они с удовольствием выйдут с владельцем на длительную прогулку, присоединятся к игре, обнюхают все в парке. Кроме того, им нравится разучивать и выполнять команды. Поскольку эти питомцы также могут быть склонны к набору лишнего веса с возрастом, для них особенно важно поддерживать ежедневную норму физической активности. Это также способствует интеллектуальной стимуляции.
Лоснящаяся, роскошная шерсть кавалер-кинг-чарльз-спаниеля на самом деле весьма обманчива! Может показаться, что эта шелковистая, гладкая и умеренно длинная шерстка требует сложного ухода. Но на самом деле ее обладателям достаточно еженедельного расчесывания и периодического купания. Просто обращайте внимание на колтуны и будьте готовы немного чаще расчесывать питомца в периоды линьки. Также им необходимо как можно чаще подстригать когти и проверять длинные висячие уши на наличие признаков инфекции. Поскольку эта порода склонна к проблемам с зубами, обязательно нужно регулярно чистить питомцам зубы и приводить их на осмотры к стоматологу.
У них спокойный темперамент, от природы они очень умны и быстро учатся. Благодаря этим качествам их дрессировка проходит легко и интересно. Они хотят угодить владельцу и хорошо реагируют на поощрение — особенно лакомством. Если вы выбрали дрессировку на основе положительного подкрепления, вознаграждайте питомца гранулами сухого корма, но избегайте вредных лакомств. Эти собаки также достигают хороших результатов на занятиях по обидиенсу, ралли-обидиенсу, аджилити. Кроткий, ласковый характер кавалер-кинг-чарльз-спаниелей и практически полное отсутствие проблем с поведением позволяют им стать превосходными проводниками людей с ограниченными возможностями или собаками-терапевтами для людей с заболеваниями или пожилых людей.
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Все о кавалер-кинг-чарльз-спаниелях
Хотя у них много общего, кинг-чарльз- и кавалер-кинг-чарльз-спаниель — две разные породы. Есть два способа определить разницу. Помимо того, что кинг-чарльз немного меньше по размеру, у него также заметно более короткая морда и другая форма головы.
Благодаря покладистому характеру эти домашние питомцы очень послушны и обычно не поднимают шум без причины. Однако есть одно исключение. Поскольку они очень привязаны к владельцам, от частого нахождения в одиночестве у них может развиваться тревожность. Тогда они могут настойчиво лаять, пока не воссоединятся с «вожаком стаи», то есть владельцем.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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