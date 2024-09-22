Давайте поговорим о длинношерстных чихуахуа
Официальное название: Длинношерстный чихуахуа
Другие названия: Чивава, Чи
Происхождение: Мексика
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Вес
|Вес
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
«Лучший друг» — очень точное описание длинношерстного чихуахуа, поскольку он идеальный компаньон. Это очень преданная порода, которая любит обниматься, но при этом ее представители очень бдительны, когда дело касается их владельцев. Они могут лаять на незнакомцев, но об этом не стоит беспокоиться. Очень быстро их внимание переключится на другое интересное занятие. У них всегда есть время для игр!
Их энергичность отметили даже в официальных рейтингах: в настоящее время они занимают 11-е место в ежегодно обновляемом списке самых популярных пород от Американского клуба собаководства.
А можно ли сказать, что это карманная собака?! Вес этих собак не превышает 3 кг, поэтому их можно брать с собой практически куда угодно.
Когда специалисты говорят о собаках, то рекомендуют не оставлять их наедине с детьми из соображений безопасности последних. Но в случае с крошечными чихуахуа все может быть наоборот: сами дети могут случайно причинить им вред. Их легко травмировать, так что будьте бдительны. Им лучше играть в помещении или в специальном парке для маленьких собак. Им полезна умственная активность, а игры являются для них идеальным времяпрепровождением.
Хотя эти питомцы совсем не похожи на устрашающих сторожевых собак, они могут не менее ревностно защищать свою «стаю». Как правило, они сдержанно ведут себя в присутствии новых людей, но их настороженность пропадает после знакомства.
Два факта о породе
1. Не следует слишком их баловать
Хотите верьте, хотите нет, но они могут легко набирать избыточный вес. Лишние перекусы могут быстро дать о себе знать. Используйте в качестве лакомства горсть гранул, взятую из суточной порции корма. В официальной классификации пород максимальный вес этих собак составляет 3 кг.
2. Маленькая собачка в большом мире
Длинношерстный чихуахуа — собака, которой не занимать отваги: эти питомцы не терпят неуважительного отношения и могут бросать вызов животным, которые в несколько раз крупнее их. Обучение питомца навыкам общения с другими людьми и животными в юном возрасте поможет социализировать его по мере взросления.
История породы
Происхождение миниатюрных чихуахуа интересует многих владельцев. Эта порода зародилась в Мексике в XII веке, когда ацтеки завоевали цивилизацию тольтеков, в которой были популярны собаки породы течичи — предки современных чихуахуа. Течичи были более легкими и подвижными, чем их современные потомки.
Чихуахуа продолжали существование на протяжении нескольких столетий и в середине 1800-х годов, наконец, обрела огромную популярность в США, когда американцы обнаружили этих собак в месте их происхождения — мексиканском штате Чиуауа (Chihuahua), граничащем с Техасом. Затем порода течичи была переименована, и с этого момента чихуахуа стала пользоваться популярностью к северу от границы.
Длинношерстные чихуахуа могут сильно привязываться к своей «стае» и стремятся придерживаться себе подобных. Их выводили для какой-то конкретной работы, но лучше всего чихуахуа подходят в качестве семейной собаки и, конечно же, они являются превосходным партнером в путешествиях. Их размер идеально подходит для этого: они считаются самой маленькой породой в мире, а максимальный вес этих собак составляет не более 3 кг.
От головы до кончика хвоста
Длинношерстный чихуахуа: описание породы
1.Уши
2.Голова
3.Корпус
4.Шерсть
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Настойчивый характер
Упорство и решительность длинношерстного чихуахуа могут удивить, учитывая его компактные размеры. Но даже мелкая собака может обладать сильным характером, позволяющим отстаивать свои интересы. Представители этой породы очень умны, поэтому могут вас перехитрить, если вы это позволите. Как решить эту проблему? Начните воспитание и дрессировку питомца с раннего возраста. Дрессировка помогает уравновесить непокорный характер животного и обучить его хорошим манерам.
Физические нагрузки должны быть умеренными
Данная порода отличается энергичностью, однако это не значит, что ее представителям понравятся продолжительные прогулки или игры. Объем физических нагрузок должен быть пропорционален их размеру. Длинношерстным чихуахуа лучше всего подходят ежедневные простые занятия в помещении и для них более полезны короткие прогулки. Если ваш питомец устанет, его можно отнести домой в переноске!
Представители породы склонны к некоторым проблемам со здоровьем
Собаки небольшого размера могут быть предрасположены к гипогликемии — низкому содержанию сахара в крови. Можно подумать, что столь крохотному животному не нужно много корма, однако слишком долгие перерывы между приемами пищи могут привести к серьезной нехватке энергии. Придерживайтесь режима кормления и рекомендаций, указанных на упаковке продукта. Эти животные могут быть склонны к проблемам с сердцем (наиболее часто отмечают проблемы с клапанами сердца, например стеноз митрального клапана), заболеваниям глаз или вывиху коленной чашечки. Регулярные осмотры у ветеринарного врача помогают предотвратить любые проблемы.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой и свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
У щенков чихуахуа потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых животных. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 8 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту и улучшить качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также чаще выше, чем в кормах для взрослых собак. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря добавлению незаменимых жирных кислот (ЕРА и DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Поддержание здоровья ротовой полости. Мелкие собаки предрасположены к образованию зубного камня. Особая форма крокет и содержание хелаторов кальция, помогают уменьшить образование зубного налета и камня и способствуют поддержанию гигиены полости рта. Размер и форма гранул должны соответствовать миниатюрной челюсти для облегчения захватывания и разгрызания корма. Это также может помочь стимулировать их зачастую привередливый аппетит.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Кроме опасности отравления собаки из-за потребления неподходящих для них продуктов, увеличивается риск набора массы тела у стерилизованных и/или у живущих преимущественно в квартирах и ведущих малоактивный образ жизни питомцах. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Чтобы ослабить неприятный запах стула и уменьшить его объем, подберите рацион, включающий легкоусвояемые белки, адаптированное содержание клетчатки и высококачественные источники углеводов, которые способствуют здоровому пищеварению и хорошему качеству стула.
Для предотвращения образования камней в мочевом пузыре рекомендуется диета, которая также помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
После 8 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенный антиоксидантами рацион помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в некоторых питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Повышенное содержание витаминов C, E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Повышенное содержание железа, меди, цинка, марганца помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника аптечного, рыбий жир) для поддержания качества шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей. Формула с хелаторами кальция помогает уменьшить образование зубного камня и поддерживать здоровье зубов.
Хотя здоровье сердца важно поддерживать на протяжении всей жизни, в пожилом возрасте оно приобретает особое значение. Сочетание питательных веществ, таких как таурин и ЕРА/DHA, помогает поддерживать здоровье сердца пожилых животных.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Из-за миниатюрных размеров эти собаки не подходят для совместных пробежек или походов, но есть много других интересных совместных занятий. Им необходимы умеренные физические нагрузки, чтобы поддерживать хорошее состояние здоровья. Непродолжительные прогулки на улице помогают им оставаться в хорошей форме. У них относительно большая продолжительность жизни. Для поддержания формы необходимы соответствующие занятия, например простые игры в помещении или апортировка (навык приносить брошенные предметы).
Их длинная струящаяся шерсть — поистине прекрасное зрелище. Поддерживать красоту и здоровье шерсти поможет груминг, который необходимо проводить два-три раза в неделю — это поможет избежать спутывания шерсти и появления колтунов. Кроме того, стоит уделить внимание меху на ушах и лапах. Эти миниатюрные животные не отличаются очень активной линькой. Следует также регулярно подстригать им когти и чистить зубы для профилактики стоматологических проблем.
Преданные и умные, они становятся замечательными домашними питомцами. Из-за своей бескомпромиссной преданности они стремятся угодить владельцу. Благодаря этому они восприимчивы к дрессировке. Начните обучение своего питомца с раннего возраста, чтобы добиться наилучших результатов и справиться с его непокорным характером.
7/7
Все о породе
Они имеют все задатки хороших питомцев: веселый характер, энергичность и безграничная преданность. Эта порода также хорошо подойдет тем, у кого раньше не было собак. Скажем прямо, с такими маленькими животными справиться несложно! Они отличаются преданностью, а их размеры позволяют их брать с собой куда угодно.
Длинношерстные чихуахуа от природы не очень агрессивны. Они могут лаять или «клацать» зубами, как и все собаки, однако чаще на этом все и заканчивается. Такое поведение может быть вызвано беспокойством или желанием защитить свою территорию, также они могут ревностно относиться к своим владельцам. Подобное поведение может показаться милым, учитывая крохотные размеры питомца, однако это не так. Им, как и более крупным представителям вида, необходима дисциплина, которая поможет чувствовать себя комфортно. Следует также убедиться в отсутствии сопутствующих заболеваний, которые могут беспокоить питомца.
Больше информации по этой теме
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей