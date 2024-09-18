Все, что нужно знать о породе



«Лучший друг» — очень точное описание гладкошерстного чихуахуа, поскольку он идеальный компаньон. Это очень преданная порода, которая любит обниматься, но при этом ее представители очень бдительны, когда дело касается их владельцев. Они могут лаять на незнакомцев, но об этом не стоит беспокоиться. Очень быстро их внимание переключится на другое интересное занятие. У них всегда есть время для игр!

Их энергичность отметили даже в официальных рейтингах: в настоящее время они занимают 11-е место в ежегодно обновляемом списке самых популярных пород от Американского клуба собаководства.

Вес этих мини-собак не превышает 3 кг, поэтому их можно брать с собой практически куда угодно.

Когда специалисты говорят о собаках, то рекомендуют не оставлять их наедине с детьми из соображений безопасности последних. Но в случае с крошечными чихуахуа все может быть наоборот: сами дети могут случайно причинить им вред. Их легко травмировать, так что будьте бдительны. Им лучше играть в помещении или в специальном парке для маленьких собак. Им полезна умственная активность, а игры являются для них идеальным времяпрепровождением.

Хотя эти питомцы совсем не похожи на устрашающих сторожевых собак, они могут не менее ревностно защищать свою «стаю». Как правило, они сдержанно ведут себя в присутствии новых людей, но их настороженность пропадает после знакомства.