Поговорим о немецких догах

Немецкие доги (название на английском — Great Danes), скорее всего, не датчане, но они, безусловно, огромные. Самые большие представители этой породы в некоторых случаях весят около 80 кг, эту гигантскую породу иногда называют Аполлоном среди собак в честь древнего бога солнца. Немецкие доги могут достигать рекордных размеров, но, если позволяет пространство и они хорошо обучены, они могут стать прекрасными семейными собаками: они найдут уголок не только в вашем доме, но и в вашем сердце.

Официальное название: Немецкий дог

Происхождение: Германия

Черно-белый портрет немецкого дога, смотрящего в сторону

  • Склонность к слюнотечению

    4 out of 5

  • Активность линьки

    3 out of 5

  • Уровень энергии*

    3 out of 5

  • Уживчивость с другими питомцами

    5 out of 5

  • Переносимость жары

    2 out of 5

  • Приспособленность к проживанию в квартире

    1 out of 5

  • Способность стать семейным питомцем*

    3 out of 5

  • Способность оставаться без присмотра*

    1 out of 5
* Мы не рекомендуем оставлять домашних животных одних надолго. Общение с людьми может предотвратить эмоциональное расстройство и деструктивное поведение. Обратитесь к своему ветеринарному врачу за рекомендациями. Все домашние животные, даже одной породы, разные; данный обзор особенностей этой породы следует рассматривать в качестве ориентира. Чтобы ваш питомец был счастлив, здоров и хорошо воспитан, мы рекомендуем обучать и социализировать его, также как и удовлетворять его основные жизненные потребности (включая социальные и поведенческие). Домашних животных никогда не следует оставлять с детьми без присмотра. Обратитесь к своему заводчику или ветеринарному врачу для получения дополнительных рекомендаций. Все домашние животные общительны и предпочитают компанию. Однако их можно научить справляться с одиночеством с раннего возраста. Обратитесь к ветеринарному врачу или дрессировщику, который поможет вам в этом.
Иллюстрация немецкого дога
СамецЖенского пола
РостРост
76 - 81 cm71 - 76 cm
ВесВес
63 - 77 kg50 - 63 kg
Взрослый возраст
От 8 месяцев до 2 лет
Зрелый возрастПожилой возраст
От 2 до 5 летСтарше 10 лет
Возраст новорожденного
С рождения до 2 месяцев
Немецкий дог стоит и смотрит в камеру
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Знакомство с немецким догом

Всё, что нужно знать о породе

Немецкие доги всего лишь огромные: дружелюбный и ласковый характер заключен в непропорционально большую оболочку.

У них сохранились рост и сила, необходимые для их первоначального назначения — охоты на диких кабанов, но с течением времени агрессивность из них вывелась, уступив место мягкости. Немецкие доги — красивые гончие, обладающие величественной манерой поведения, внимательным выражением глаз и густой блестящей шерстью в одном из трех групп выразительных окрасов: палевый и тигровый, черный и мраморный, голубой.

После дрессировки, проведение которой не должно вызывать особенных сложностей, немецкие доги хорошо ладят с детьми и могут стать прекрасными семейными питомцами с той оговоркой, что они требуют большего внимания, чем собаки меньших пород. Если у вас ограниченное пространство или вы коллекционируете ценные фарфоровые украшения, возможно, вам нужно хорошенько подумать — один только взмах крепкого хвоста немецкого дога на уровне стола может привести к печальным последствиям.

Немецким догам требуется приличный объем физической нагрузки, однако, несмотря на свои размеры, это не самая энергичная порода. Выросшим догам нравится гулять, бегать и возиться в замкнутом пространстве (к счастью, они не умеют прыгать, поэтому нет нужды в слишком высоком заборе). Следует иметь в виду, что из-за огромных размеров средняя продолжительность жизни немецкого дога короткая.

Единственный недостаток немецкого дога в качестве домашнего питомца — это слюнотечение. Немецкие доги пускают слюни в значительном количестве. Но эти дружелюбные, выдающиеся собаки с лихвой искупают этот недостаток удовольствием, которое они приносят своим владельцам.

Взрослая собака и щенок породы немецкий дог сели рядом на траве
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Два факта о немецком доге

1. Скуби-Дуби-Ду-у-у, где ты?

Считается, что за основу симпатичного, но трусливого персонажа-собаки Скуби-Ду был взят немецкий дог. Этой породе принес славу еще один персонаж в виде Мармадюка, суперзвезды комиксов, появившихся в 1950-х годах, а также фильма 2010 года.

2. Дог не датский, а немецкий 

Немецкий дог на английском языке имеет название Great Dane — «большой датчанин», но на самом деле он вовсе не датский. Порода происходит из Германии, когда в 1878 году в Берлине собрался комитет из судей и заводчиков, чтобы нескольких похожих видов собак, известных под разными названиями, объединить под одним — Deutsche Dogge. На английский это буквально переводится как «German Dog» (немецкая собака). А в русском языке эта порода стала известна как «немецкий дог». Что вполне логично.

Черно-белый портрет немецкого дога, смотрящего в сторону
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История породы

Для пород с такой длинной историей, как у немецкого дога, совсем не удивительно, что их происхождение не всегда ясно. Изображения, найденные в египетских гробницах, наталкивают на мысль, что эти собаки могли существовать уже несколько тысяч лет назад. Считается, что породы, похожие на мастифов и грейхаундов, а также вымершая немецкая охотничья собака булленбейсер вошли в родословную немецких догов.

Не вызывает сомнений то, что предшественников современных немецких догов в средневековой Германии использовали для охоты на кабанов, а также как сторожевых собак. Когда эти собаки впервые появилась в Великобритании, они были известны как немецкие борзые.

В XIX веке несколько похожих разновидностей были объединены под новым названием «немецкий дог». Неясно, каким образом эта порода получила на английском языке название «Great Dane» (большой датчанин). Возможно, оно возникло в результате перевода с французского «Le Grand Danois».

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От головы до кончика хвоста

Физические характеристики немецкого дога

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1.Голова

Величественный облик с большой, четко очерченной головой.

2.Морда

Внимательное выражение глаз и естественно загнутые вперед уши.

3.Корпус

Сильное, мускулистое тело квадратной формы.

4.Шерсть

Короткая густая блестящая шерсть в трех разновидностях окрасов.

5.Корпус

Сильный хвост, сужающийся к кончику.
Щенок немецкого дога положил голову на лапы
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Моменты, на которые стоит обращать внимание

От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем немецком доге

Остерегайтесь вздутия живота

Расширение или заворот желудка (GDV), более известные как вздутие живота, встречается у многих крупных пород, но является проблемой номер один для немецких догов. Владельцам необходимо знать признаки, на которые следует обращать внимание: вздутый живот, беспокойство, позывы на рвоту, слюноотделение и нытье или ненормальная неподвижность — и в таких случаях немедленно обращаться за помощью к ветеринарному врачу. Некоторые владельцы решаются на проведение превентивной хирургии, которая по крайней мере частично может защитить их собаку. Процедура, называемая гастропексией, включает в себя пришивание стенок желудка на месте и призвана предотвратить опасный для жизни перекрут (заворот) желудка, однако не может предотвратить его вздутие. Она имеет довольно неплохие результаты.

Проблемы с тазобедренными суставами

Как и любая высокая порода, немецкий дог склонен к заболеваниям костей и суставов. А представители данной породы, в частности, могут страдать от деформации роста предплечья. Эти деформации передних конечностей собак могут привести к ограниченным движениям и боли. Чтобы избежать подобных заболеваний, важно кормить немецких догов правильно подобранным кормом с раннего возраста, а также не давать им добавок с кальцием.

Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки

При выборе корма для немецкого дога нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Поскольку у очень крупных собак выше риск возникновения заболевания, называемого расширением или заворотом желудка, когда желудок чрезмерно растягивается и заворачивается из-за избыточного газа, обычно вызванного перекармливанием, рекомендуется разделить суточную норму щенка на три приема пищи и постараться сохранить этот распорядок и во взрослом возрасте. Для регулярного мочеиспускания у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.

Потребности щенков немецкого дога в энергии, белках, минералах и витаминах значительно выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. В период роста иммунная система щенков немецкого дога развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличаются от пищеварительной системы взрослых немецких догов: поскольку она еще незрелая, им важно обеспечить белки, которые будут эффективно усваиваться в организме для формирования костей, тканей и органов. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.

Щенки очень крупных пород, у которых период роста продолжительный и интенсивный, особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, включая дефекты конечностей, деформации костей и поражения суставов.

Первый этап роста (до 8 месяцев) в основном связан с развитием костей, хотя мышцы тоже начинают расти. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Корм со скорректированным содержанием калорий поможет поддерживать высокий уровень роста и в то же время избежать избыточного набора веса, чтобы минимизировать эти риски. Баланс энергии и минералов (кальция и фосфора) на первом этапе роста будет способствовать минерализации костей для их укрепления и здорового развития суставов. Содержание кальция в корме нужно увеличить, но следует помнить, что щенки очень крупных пород более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом.

Как и многие очень крупные породы собак, немецкие доги склонны к чувствительности пищеварения, а их вес может создавать нагрузку на суставы на протяжении всей жизни. Таким образом, рацион этой породы должен включать высококачественный белок и сбалансированное количество клетчатки для оптимальной усвояемости, а также глюкозамин, хондроитин и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье костей и суставов. Формула, обогащенная жирными кислотами омега-3, такими как ЭПК/ДГК, помогает поддерживать здоровье кожи, а скорректированное содержание таурина важно для поддержания функции сердца.

Важно не кормить немецких догов едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению, представленными на упаковке.

У животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.

Немецкий дог, мчащийся по дорожке
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Уход за немецким догом

Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке

Чтобы ваш немецкий дог обладал хорошим здоровьем и наслаждался жизнью, необходимо определенное время посвящать грумингу, упражнениям и дрессировке. Короткая гладкая шерсть немецкого дога не требует особого ухода за исключением периода линьки, которая происходит один или два раза в год. Тогда придется вычесывать пух не раз в неделю, как обычно, а ежедневно. Немецкие доги нуждаются в регулярной физической нагрузке, идеальный вариант — многократные прогулки каждый день. Примерно в возрасте двух лет, как только их суставы полностью сформируются, они также смогут наслаждаться пробежками или походами. При выгуливании без поводка тренировки должны проходить в безопасном и закрытом пространстве, поскольку нюх немецких догов может далеко их увести. Имея такую большую собаку, нужно заботится о том, чтобы немецкий дог был хорошо обучен и социализирован с раннего возраста. Строгие и последовательные методы дрессировки окупятся сторицей в виде ласковой, общительной мега-собаки, стремящейся угодить.

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Все о немецком доге

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Источники
  1. Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
  2. Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
  3. Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
  4. Книга продуктов BHN Royal Canin
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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