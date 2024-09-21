Давайте поговорим о мальтезе
Характер мальтезе дружелюбный и спокойный. Представители этой породы отличаются эффектной шерстью, мелким ростом и очень милым внешним видом. Мальтийская болонка — замечательный компаньон, который сильно привязывается к членам семьи. Эта миниатюрная порода достигает высоты в холке всего 23 сантиметра — идеальный размер, чтобы поместиться у вас на коленях. Неудивительно, что поклонниками этих питомцев были и члены королевской семьи, и голливудские знаменитости.
Официальное название: Мальтезе
Другие названия: мальтийская болонка, мелитская собака, римская дамская собака, бишон мальтезе, мальтийская львиная собака, мальтийский терьер
Происхождение: Италия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Активность линьки2 out of 5
Склонность к лаянию5 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|21 - 23 cm
|18 - 23 cm
|Вес
|Вес
|3 - 4 kg
|3 - 4 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 22 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Всё, что нужно знать о породе
Мальтийская болонка с головы до лап покрыта шелковистой белой шерстью, у нее прямая осанка и царственные повадки. На самом деле это вполне уместно, поскольку эти крошечные животные считаются аристократами мира собак. Фактически они, похоже, пользовались почтением в древних культурах Египта, Греции и Рима.
В римские времена они также были чем-то вроде символа статуса или моды, и дамы из высшего сословия носили их с собой почти как аксессуар. Их популярность снова возросла в 1800-х годах, когда они стали фаворитами королевской семьи, в том числе нескольких королев Англии. Они также были неотъемлемой частью ранних выставок собак.
Сегодня они популярны среди самых успешных звезд. Среди тех, кто, по слухам, владел мальтезе называют Мэрилин Монро, Джейн Фонда и Элизабет Тейлор, а также современных знаменитостей, таких как Эллен Дедженерес и Джессика Симпсон.
Эти крохотные, но отважные животные довольно уверены в себе, и их нелегко смутить. На самом деле эти питомцы иногда даже могут быть немного упрямыми, поэтому им будет полезно пройти курс дрессировки в раннем возрасте. Представители породы очень умны и быстро учатся. Кроме того, они хорошие сторожа — если не в отношении физических возможностей, то, по крайней мере, с точки зрения лая. Свой недостаток в размере они компенсируют отношением.
У них относительно крепкое телосложение и здоровье и, кроме того, немалая продолжительность жизни. В действительности, многие из них легко доживают до 13 лет, а иногда даже до более солидного возраста.
Из-за их мелкого размера мальтезе не рекомендуется заводить в семьях с маленькими детьми, в том числе из-за того, что эти собачки любят лаять. Кроме того, они плохо переносят длительное одиночество, поэтому лучше всего они подходят людям, которые днем находятся дома или могут брать их с собой на работу.
Но в остальном они отличные домашние питомцы. Более того, мальтийская болонка часто появляется в списках самых популярных пород собак в мире.
Два факта о породе
1. Сошла с египетских фресок
Породой особенно восхищались в Древнем Египте. Считалось, что предки сегодняшних мальтезе обладали способностью излечивать людей от болезней. Таким образом, изображения миниатюрных собак, напоминающих мальтезе, были найдены на артефактах того периода. Есть даже сохранившийся образец.
2. Уход за глазами
У владельцев часто возникает вопрос: как очищать шерсть вокруг глаз питомца. Иногда шерсть вокруг глаз может пачкаться, если, например, у животного нарушена проходимость слезных путей — в таком случае его также следует сводить к ветеринарному врачу. Шерсть вокруг глаз можно очистить салфеткой, смоченной теплой водой (можно добавить каплю специального шампуня для собак, если вы уверены, что не попадете в глаза).
История породы
Будучи одной из старейших пород собак в мире, мальтезе живут рядом с нами уже много веков. Хотя их название может ассоциироваться с Мальтой, считается, что предки этих собачек пришли из Италии. Принято полагать, что это название произошло от слова на одном из семитских языков, означающего «убежище» или «гавань», поскольку они использовались для ловли крыс и мышей вокруг портов.
Во времена Римской империи порода считалась популярной среди знатных женщин. Эти светские дамы носили их на груди или даже в карманах. Позже порода была усовершенствована китайцами, которые скрещивали их с местными собаками, а затем экспортировали их.
К XVI веку их популярность выросла в Европе, где они стали любимцами монархов. Королева Елизавета I и королева Виктория были владельцами мальтезе, так же как и Мария, королева Шотландии.
В 1800-х годах восходящий тренд на породу продолжился. После признания Американским клубом собаководов в 1888 году, они вскоре стали принимать постоянное участие в выставках по обе стороны океана. Это неизменно и по сей день — вы можете увидеть многих мальтезе, демонстрирующих свои лучшие качества в борьбе за первый приз.
От головы до кончика хвоста
Мальтезе: описание породы
1.Шерсть
2.Голова
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
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Не забывайте про зубную щетку
Как и многие другие миниатюрные породы, мальтезе могут быть склонны к проблемам с зубами и деснами, таким как гингивит (воспаление десен) или пародонтит (воспаление опорных структур зуба). Эти заболевания вызывают болезненные ощущения, а также могут привести к трудностям во время кормления, потере зубов и к более серьезным осложнениям, таким как заболевания почек, печени и сердца. Образование зубного налета и камня можно предотвратить с помощью ежедневной чистки зубов. Кроме того, рекомендованы регулярные чистки и осмотры у ветеринарного стоматолога.
Уделяйте внимание и зрению
Мальтийские болонки бывают предрасположены к глаукоме, которая нередко встречается и у людей. Она развивается вследствие нарушения оттока глазной жидкости и повышения внутриглазного давления, что часто сопровождается болезненными ощущениями. Кроме того, это может привести к повреждению сетчатки. Поэтому рекомендуется регулярно проверять состояние глаз питомца, обращая внимание на такие симптомы, как косоглазие, слезотечение, любые виды отеков или выпуклостей. Если вы заметите какие-то отклонения, лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом при первой же возможности. Рекомендуется также два раза в год проводить комплексное обследование глаз питомца.
Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы
В целом эти животные отличаются крепким здоровьем, но они могут быть подвержены проблемам с сердцем. В частности, многие мелкие породы склонны к болезни митрального клапана (повреждение клапана в левой части сердца). Поскольку заболевание часто обнаруживается при проверке сердца, рекомендуется проводить ежегодное кардиологическое обследование. Хотя оно не лечится в полной мере, медикаментозная терапия может помочь замедлить процесс или снять симптомы. В целом, хороший уход за зубами, контроль веса и регулярные физические нагрузки могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания, состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой и свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 12 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту и улучшить качество стула.
При выборе размера, формы, текстуры гранул следует учитывать также особенности зубов щенков — сначала временных, а затем постоянных. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также чаще выше, чем в кормах для взрослых животных. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (в частности, EPA и DHA), маслом огуречника и биотином.
Поддержание гигиены ротовой полости с помощью формул, обогащенных хелаторами кальция, которые помогают уменьшить образование зубного камня.
Удовлетворение привередливого вкуса. Размер и форма гранул должны соответствовать миниатюрной челюсти для облегчения захватывания и разгрызания корма. В сочетании с великолепным ароматом и вкусом это стимулирует аппетит привередливой собаки. Поддержание здоровья пищеварительной системы. Формула с адаптированным содержанием пищевой клетчатки способствует здоровому пищеварению, а легкоусвояемые белки — хорошему качеству стула. Поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров. Поскольку постоянное проживание в помещении часто означает низкий уровень активности, важно строго следовать рекомендациям по кормлению, приведенным на упаковке продукта, чтобы предотвратить набор избыточного веса. То же самое касается стерилизованных питомцев, поскольку после операции некоторые собаки набирают избыточный вес. Миниатюрные животные также могут быть предрасположены к образованию мочевых камней, поэтому для поддержания здоровья мочевыделительной системы рекомендуется специальное питание.
После 8 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенный антиоксидантами рацион помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в некоторых питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника аптечного, рыбий жир) для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Эти питомцы полны энергии, но из-за их миниатюрного роста им требуется меньше упражнений, чем некоторым другим породам. Чтобы оставаться здоровыми и счастливыми, им необходимы ежедневные короткие прогулки один или два раза в день — этого должно быть достаточно. Однако прогулки также следует подкреплять регулярными играми, поскольку эти болонки чрезвычайно умны и нуждаются в когнитивной стимуляции. Кроме того, это поможет отвлечь их от потенциального чрезмерного лаянья — то, к чему бывают склонны представители породы.
С точки зрения груминга струящаяся шерсть мальтезе является их украшением, но требует тщательного ухода. Чтобы шерсть не спутывалась, может потребоваться приложить немало усилий — рекомендуется ежедневно аккуратно ее расчесывать, а шерсть на макушке следует собирать в пучок или коротко подстригать во избежание раздражения глаз. Ежемесячное купание тоже желательно. Есть и положительный момент: эти питомцы линяют не очень активно. Когти следует регулярно подрезать, так как они могут быстро расти, а также проверять уши. Поскольку эти маленькие собачки могут быть склонны к стоматологическим заболеваниям, их зубы следует чистить ежедневно.
Хотя их темперамент может отличаться некоторым упрямством, в целом у них прекрасный характер и интеллект. Поэтому они быстро учатся. Главное — последовательность, терпение и положительное подкрепление, и вскоре они начнут демонстрировать превосходные результаты дрессировки. Социализация в раннем возрасте может помочь этой миниатюрной породе чувствовать себя комфортно в новых ситуациях, а также среди других животных и людей. Как только мальтезе освоят основные команды, они могут продолжить успешно проявлять себя в соревновательных дисциплинах, таких как обидиенс или аджилити, и вы часто будете видеть, как они завоевывают желанный титул «Лучшая собака на выставке».
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Описание мальтийской болонки
Хотя и самки, и самцы становятся замечательными питомцами, кобели могут демонстрировать характерное для самцов поведение, например пытаться совершить садки, а также предпринимать попытки вырваться, если поблизости находиться самка в течке. Кроме того, иногда они склонны к дракам с другими особями мужского пола. Но питомцы любого пола очень привязчивы и ласковы по своей природе.
Такого понятия, как «карликовые» мальтезе, не существует, и они не являются отдельной породой. Это просто более миниатюрные версии классической породы. Вследствие применения недобросовестных практик разведения мальтийские болонки могут быть склонны к некоторым заболеваниям. Поэтому рекомендуется приобретать питомцев только у ответственных заводчиков.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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