Всё, что нужно знать о породе



Мальтийская болонка с головы до лап покрыта шелковистой белой шерстью, у нее прямая осанка и царственные повадки. На самом деле это вполне уместно, поскольку эти крошечные животные считаются аристократами мира собак. Фактически они, похоже, пользовались почтением в древних культурах Египта, Греции и Рима.

В римские времена они также были чем-то вроде символа статуса или моды, и дамы из высшего сословия носили их с собой почти как аксессуар. Их популярность снова возросла в 1800-х годах, когда они стали фаворитами королевской семьи, в том числе нескольких королев Англии. Они также были неотъемлемой частью ранних выставок собак.

Сегодня они популярны среди самых успешных звезд. Среди тех, кто, по слухам, владел мальтезе называют Мэрилин Монро, Джейн Фонда и Элизабет Тейлор, а также современных знаменитостей, таких как Эллен Дедженерес и Джессика Симпсон.

Эти крохотные, но отважные животные довольно уверены в себе, и их нелегко смутить. На самом деле эти питомцы иногда даже могут быть немного упрямыми, поэтому им будет полезно пройти курс дрессировки в раннем возрасте. Представители породы очень умны и быстро учатся. Кроме того, они хорошие сторожа — если не в отношении физических возможностей, то, по крайней мере, с точки зрения лая. Свой недостаток в размере они компенсируют отношением.

У них относительно крепкое телосложение и здоровье и, кроме того, немалая продолжительность жизни. В действительности, многие из них легко доживают до 13 лет, а иногда даже до более солидного возраста.

Из-за их мелкого размера мальтезе не рекомендуется заводить в семьях с маленькими детьми, в том числе из-за того, что эти собачки любят лаять. Кроме того, они плохо переносят длительное одиночество, поэтому лучше всего они подходят людям, которые днем находятся дома или могут брать их с собой на работу.

Но в остальном они отличные домашние питомцы. Более того, мальтийская болонка часто появляется в списках самых популярных пород собак в мире.