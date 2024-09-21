Все, что нужно знать о породе



Впечатление, производимое этой породой, значительно превосходит ее размеры: хотя эти питомцы меньше своих предков, ездовых собак, инстинкты у них остались те же. Смелые, дерзкие и бесстрашные, они также чрезвычайно любопытны ко всему, что их окружает. Поэтому из них получаются отличные сторожевые собаки.

С другой стороны, они любят иногда полаять. Так что если вы предпочитаете покой и тишину или у вас чуткие соседи, возможно, эти питомцы вам не подойдут.

Тем не менее характер померанского шпица великолепен. Умный и внимательный, он всегда готов к общению со своими владельцами, и с ним очень весело. Кроме того, при максимальной высоте всего 30 см, он не требует большой физической активности и хорошо приспосабливается к домашним условиям.

Будучи наименьшим представителем группы малых немецких шпицев, в которую входят самоед, аляскинский маламут и норвежский элкхунд серый, в некоторых странах он известен как миниатюрный шпиц. Порода, которую мы знаем сегодня, была выведена в Германии, вероятно, в XVIII веке, но в процессе селекции стала меньше.

Вскоре она стала весьма востребована и приобрела множество выдающихся почитателей. Возможно, наиболее примечательно то, что ярой поклонницей этой породы была королева Виктория, которая и поспособствовала ее популярности (подробнее об этом см. в разделе «История происхождения»).

Кроме дерзкого обаяния, померанец, безусловно, обладает прекрасным темпераментом, поэтому становится отличным компаньоном. Кроме того, у него необычно долгая продолжительность жизни и крепкое здоровье в пожилом возрасте.

Неудивительно, что он является одной из самых популярных «той» пород. Он также регулярно входит в двадцатку самых любимых собак в мире.