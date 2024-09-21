Давайте поговорим о померанских шпицах
Померанец происходит от ездовых собак, хотя нынешние его размеры гораздо меньше. Представители этой породы умны, игривы и полны энергии. Они известны своими лисьими мордочками с «улыбчивым» выражением и роскошной шерстью, не говоря уже об их потрясающем пушистом хвосте, который довершает облик. Они внимательно следят за приближающимися незнакомцами — это также отличные сторожевые собаки. Поистине, характер большой собаки в маленьком теле.
Официальное название: Померанский шпиц
Другие названия: Цвергшпиц, миниатюрный шпиц, померанец
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Склонность к лаянию5 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|18 - 30.5 cm
|18 - 30.5 cm
|Вес
|Вес
|0 - 3.5 kg
|0 - 3.5 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 22 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Впечатление, производимое этой породой, значительно превосходит ее размеры: хотя эти питомцы меньше своих предков, ездовых собак, инстинкты у них остались те же. Смелые, дерзкие и бесстрашные, они также чрезвычайно любопытны ко всему, что их окружает. Поэтому из них получаются отличные сторожевые собаки.
С другой стороны, они любят иногда полаять. Так что если вы предпочитаете покой и тишину или у вас чуткие соседи, возможно, эти питомцы вам не подойдут.
Тем не менее характер померанского шпица великолепен. Умный и внимательный, он всегда готов к общению со своими владельцами, и с ним очень весело. Кроме того, при максимальной высоте всего 30 см, он не требует большой физической активности и хорошо приспосабливается к домашним условиям.
Будучи наименьшим представителем группы малых немецких шпицев, в которую входят самоед, аляскинский маламут и норвежский элкхунд серый, в некоторых странах он известен как миниатюрный шпиц. Порода, которую мы знаем сегодня, была выведена в Германии, вероятно, в XVIII веке, но в процессе селекции стала меньше.
Вскоре она стала весьма востребована и приобрела множество выдающихся почитателей. Возможно, наиболее примечательно то, что ярой поклонницей этой породы была королева Виктория, которая и поспособствовала ее популярности (подробнее об этом см. в разделе «История происхождения»).
Кроме дерзкого обаяния, померанец, безусловно, обладает прекрасным темпераментом, поэтому становится отличным компаньоном. Кроме того, у него необычно долгая продолжительность жизни и крепкое здоровье в пожилом возрасте.
Неудивительно, что он является одной из самых популярных «той» пород. Он также регулярно входит в двадцатку самых любимых собак в мире.
Два факта о породе
2. Вспоминая Титаник
В 1912 году два померанских шпица были среди трех собак, выживших во время крушения Титаника. Двум собакам и их владельцам посчастливилось оказаться в спасательной шлюпке и выжить. В конце одноименного фильма у Роуз дома есть померанский шпиц.
1. Из каменного века
Будучи потомком миниатюрного немецкого шпица, померанец берет свое начало еще в каменном веке. При раскопках в северной Германии были обнаружены хорошо сохранившиеся останки особей, которые считаются их самыми древними предками.
История породы
Скандинавские предки померанского шпица были ездовыми собаками в Арктике. Эти выносливые животные были широко известны как вольфшпиц, а померанский шпиц произошел от миниатюрного немецкого.
Порода названа в честь исторической области Померания (находилась на северных территориях современной Польши и Германии), где она возникла. Предполагают, что порода, которую мы знаем сегодня, была выведена в XVIII веке. Первоначальные особи были намного крупнее современных, но в процессе селекции их размер был уменьшен, а окрасов появилось больше.
В течение короткого времени их популярность начала расти, и вскоре эта порода стала пользоваться спросом даже у королевских особ. Первой владелицей померанца среди членов королевской семьи была королева Шарлотта — супруга короля Великобритании Георга III. Два ее шпица были изображены на картинах сэра Томаса Гейнсборо.
Позже королева Виктория тоже стала ярой поклонницей этих животных — до такой степени, что даже создала собственный питомник. Ее влияние привело к тому, что в течение нескольких лет эта порода имела наибольшее количество заявок на мероприятии Crufts (дог-шоу в Великобритании).
Первый клуб любителей этой породы был создан в 1891 году, на самой первой выставке Crufts, и вскоре после этого утвердили стандарт породы. К 1898 году она была зарегистрирована в Американском клубе собаководства, а официальное признание получила в 1900 году. С тех пор померанцы стали постоянно принимать участие в выставках, а также все чаще появляться в домах в качестве питомцев. 1898 году порода была зарегистрирована в Американском клубе собаководства, а официальное признание получила там в 1900 году. С тех пор померанский шпиц стал постоянным участником выставок, а также частым обитателем современных домов.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики
1.Морда
2.Корпус
3.Хвост
4.Шерсть
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Вместо ошейника лучше использовать шлейку.
Подобно некоторым другим мелким породам, померанские шпицы могут быть подвержены прогрессирующему коллапсу трахеи, при котором дегенерация хряща трахеи с ослаблением ее мембраны приводит к потенциальному сужению дыхательных путей. Хотя заболевание передается по наследству, оно может усугубляться при использовании ошейника, особенно если питомец резко вырывается вперед или владелец сильно его отдергивает. К симптомам относятся хрип, кашель, затрудненное дыхание или дыхание со свистом, а в серьезных случаях обмороки. По этой причине лучше использовать поводок со шлейкой. Для лечения тяжелых случаев может потребоваться хирургическое вмешательство.
Маленькие лапки нуждаются в особом уходе.
Еще одной распространенной проблемой со здоровьем является вывих коленной чашечки. Это заболевание развивается, когда коленная чашечка буквально смещается относительно своего нормального положения. Обычно она сама возвращается на место, но при этом каждый раз повреждается слизистая оболочка сустава. Это приводит к воспалению и болезненным ощущениям и сопровождается хромотой; животное старается не наступать на поврежденную конечность. Чтобы держать заболевание под контролем, рекомендуется два раза в год проводить осмотр у ветеринарного ортопеда, тем более что в более позднем возрасте заболевание может привести к артриту. Для профилактики также рекомендуется следить за весом животного. В серьезных случаях назначаются обезболивающие препараты или, при необходимости, проводится хирургическая операция.
Поддержание здоровья глаз.
Еще одной особенностью померанского шпица, о которой следует знать, является то, что он может быть подвержен проблемам с глазами. К ним относится катаракта, синдром сухого глаза и проблемы со слезными каналами. Чтобы эти заболевания не ухудшили зрение, важно вовремя проконсультироваться с ветеринарным врачом. Если вы заметите какие-либо симптомы, например покраснение слизистой, рубцевание тканей, чрезмерное слезотечение, или если животное часто трет глаза, незамедлительно обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы своевременно предпринять соответствующие меры. Кроме того, настоятельно рекомендуется регулярно проверять здоровье глаз у ветеринарного офтальмолога.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
Чем кормить померанского шпица? При выборе корма нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать любого дефицита или избытка нутриентов, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету. Для профилактики многих заболеваний у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых животных. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, его роста и развития. До 8 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион, богатый высокоусвояемыми белками. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту и улучшить качество стула.
При выборе размера, формы, текстуры гранул следует учитывать также особенности зубов щенков — сначала временных, а затем постоянных. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также чаще выше, чем в кормах для взрослых собак. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров.
Поддержание здоровья кожи и красоты кожи и шерсти за счет повышенного содержания незаменимых жирных кислот (ЕРА и DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Во взрослом возрасте миниатюрные собаки могут быть склонны к запорам. Поэтому им нужен корм, в состав которого входит сбалансированное содержание клетчатки, включая псиллиум, чтобы облегчить прохождение пищи по кишечному тракту, и легкоусвояемые белки, способствующие хорошему стулу.
Размер и форма гранул должны соответствовать миниатюрной челюсти для облегчения захватывания и разгрызания корма. Это также помогает стимулировать их зачастую привередливый аппетит. Поддержание здоровья мочевыделительной системы и профилактика образования мочевых камней.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма. Необходимо строго следовать рекомендациям по кормлению, указанным на упаковке, и особенно следить за стерилизованными животными, поскольку после операции некоторые из них могут набирать избыточный вес.
После 8 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенный антиоксидантами рацион помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в некоторых питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Повышенное содержание витаминов C, E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Существует широко распространенное мнение, что снижение уровня белка в корме способствует предотвращению развития почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Повышенное содержание железа, меди, цинка, марганца помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот помогает поддерживать качество шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у собак все чаще встречаются проблемы с зубами. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Из-за небольших размеров у этих питомцев потребность в физических нагрузках ниже средней. Тем не менее для поддержания физического и когнитивного здоровья требуется их выгуливать один или два раза в день. Поскольку они небольшого размера, лучше избегать специальных площадок для собак, так как им могут случайно нанести травму более крупные животные. Кроме того, они сами иногда «задираются» на животных бо́льших размеров. Поскольку они могут сбегать даже сквозь маленькие лазейки, важно следить за ними во время прогулок и при свободном выгуле во дворе или саду. Во взрослом возрасте они могут быть склонны к ожирению, поэтому необходимо держать их в тонусе, хотя сами они предпочли бы уютно устроится на ваших коленях.
Великолепная, как у лисицы, шерсть — характерная особенность этих животных, ей нужно регулярно уделять внимание и поддерживать ее красоту. Легкое ежедневное вычесывание поможет удалить отмершие волоски и сохранить ее блеск. Поскольку шерсть двухслойная и состоит из мягкого, густого подшерстка и более длинного покровного волоса, более тщательное вычесывание один раз в неделю пойдет ей на пользу. Полноценный профессиональный груминг, включая купание в ванной, рекомендуется проводить через каждые четыре-шесть недель. Эти регулярные процедуры помогут уберечь ковры от излишней шерсти во время активной линьки. Необходимо подстригать когти по мере отрастания, чистить зубы не реже одного раза в неделю (а в идеале — ежедневно) и регулярно проверять уши.
Будучи очень умным, померанец хорошо отзывается на индивидуально подобранную программу дрессировки, которая стимулирует умственные и физические способности. Он также с удовольствием будет играть с вами дома. Питомцы, которые демонстрируют способности к дальнейшему развитию, могут преуспеть в таких видах спорта, как аджилити, обидиенс, ралли; из них также получаются хорошие собаки-терапевты. Имейте в виду, что эти питомцы немного склонны к лаянью, особенно с учетом того, что они относятся к незнакомцам с некоторым подозрением. Социализация с раннего возраста поможет это преодолеть. Приучение к туалету также может занять немного больше времени, чем обычно, поэтому последовательность и терпение являются ключевыми факторами обучения.
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Все о померанском шпице
Нет. Померанцы действительно происходят от миниатюрного немецкого шпица, и хотя у них много общего, это две разные породы. Основное отличие заключается в их размерах. Померанский шпиц обычно в два раза меньше миниатюрного немецкого.
Эти питомцы всегда начеку и очень чувствительны к тому, что происходит вокруг них, и любят оповещать об этом всех остальных. Они могут с некоторым подозрением относиться к незнакомцам и несколько шумно выказывать свое мнение. Справиться с этим поможет социализация щенка с раннего возраста, дрессировка на основе положительного подкрепления и обучение команде «тихо».
Подробнее о породах
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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