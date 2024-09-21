Все, что нужно знать о породе



Благодаря своему высокому происхождению ши-тцу всегда считались экзотической породой. После жизни во дворце китайских императоров в течение нескольких столетий многие люди считали этих маленьких собачек священными. Поэтому их всегда окружало благоговение.

Действительно, у этой бодрой породы есть особый шарм. Обладая преданным, ласковым и кротким темпераментом, они также имеют природный интеллект. А еще великолепный львиный силуэт.

Они известны своими длинными шелковистыми прядями, поэтому их шерсть нуждается в регулярном груминге. Но забота об этих великолепных собаках приносит настоящее удовольствие! Кроме того, им не требуется высокая физическая нагрузка. Достигая в весе максимум 8 кг, эти питомцы имеют компактный размер, который позволяет им отлично «вписаться» в большинство квартир.

Характер ши-тцу может отличаться независимостью, так что дрессировка поначалу может оказаться немного сложной. Но терпение и поощрение в процессе дрессировки помогут вам воспитать их должным образом. Они отличаются высокой продолжительностью жизни, достигая порой 20 лет.

Учитывая все это, неудивительно, что они пользуются популярностью среди знаменитостей. Среди множества известных личностей, владевших ши-тцу, Мэрайя Кэри, Бейонсе, Колин Фаррелл, Билл Гейтс и даже королева Елизавета II. Так что это очень царственная маленькая собачка, которая подойдет и самому императору!