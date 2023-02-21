Собаки породы бигль умны, сообразительны и отличаются легким и дружелюбным характером. Здоровье вашей взрослой собаки зависит от качества ее питания, вот почему так важно подобрать для своего питомца правильный рацион. Корм ROYAL CANIN® Beagle Adult, предназначенный для собак породы бигль старше 12 месяцев, разработан специально для удовлетворения потребностей вашей взрослой собаки. Благодаря адаптированному уровню калорийности ROYAL CANIN® Beagle Adult позволяет животному сохранять оптимальный вес. Сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки способствует быстрому формированию чувства насыщения , а также улучшает пищеварение и стимулирует регулярный стул. Кроме того, форма крокет ROYAL CANIN® Beagle Adult специально разработана таким образом, чтобы снизить спонтанное потребление продукта. Природный интерес бигля ко всему, что происходит вокруг, и желание активно участвовать в подвижных играх делает бигля очень энергичной собакой. Вот почему корм ROYAL CANIN® Beagle Adult имеет особую формулу, обогащенную жирными Омега-3 кислотами (ЭПК и ДГК), которая позволяет поддерживать здоровье суставов.