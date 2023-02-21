Beagle Adult
Сухой корм для собак
Бигль: сухой корм для взрослых собак старше 12 месяцев. Бигль – поистине уникальная порода. Эти собаки любят движение и игры, отличаются звучным голосом и славятся способностью работать по следу. Особые потребности бигля можно удовлетворить с помощью адаптированного рациона. Продукт BEAGLE Adult помогает собаке сохранять оптимальный вес и поддерживает здоровье суставов. Форма крокет разработана специально, чтобы облегчить разгрызание корма и создавать длительный эффект насыщения.
Доступные размеры
3kg
12kg
Собаки породы бигль умны, сообразительны и отличаются легким и дружелюбным характером. Здоровье вашей взрослой собаки зависит от качества ее питания, вот почему так важно подобрать для своего питомца правильный рацион. Корм ROYAL CANIN® Beagle Adult, предназначенный для собак породы бигль старше 12 месяцев, разработан специально для удовлетворения потребностей вашей взрослой собаки. Благодаря адаптированному уровню калорийности ROYAL CANIN® Beagle Adult позволяет животному сохранять оптимальный вес. Сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки способствует быстрому формированию чувства насыщения , а также улучшает пищеварение и стимулирует регулярный стул. Кроме того, форма крокет ROYAL CANIN® Beagle Adult специально разработана таким образом, чтобы снизить спонтанное потребление продукта. Природный интерес бигля ко всему, что происходит вокруг, и желание активно участвовать в подвижных играх делает бигля очень энергичной собакой. Вот почему корм ROYAL CANIN® Beagle Adult имеет особую формулу, обогащенную жирными Омега-3 кислотами (ЭПК и ДГК), которая позволяет поддерживать здоровье суставов.
Поддерживает идеальный вес
Помогает поддерживать идеальный вес собаки благодаря адаптированному содержанию калорий.
Помогает регулировать размер порции
Особая форма крокет увеличивает время потребления пищи, способствуя насыщению.
Поддерживает здоровье суставов и костей
Продукт помогает поддерживать здоровье костей и суставов. Обогащено EPA и DHA.
Эксклюзивная форма крокет
Эксклюзивная Х-образная форма и размер крокет адаптированы для челюстей собак породы бигль.
|Вес собаки
|Пониженная активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|г
|Мерных стаканов
|г
|Мерных стаканов
|г
|Мерных стаканов
|12 кг
|171
|2 1/8
|198
|2 3/8
|225
|2 6/8
|14 кг
|192
|2 3/8
|222
|2 6/8
|252
|3 1/8
|16 кг
|212
|2 5/8
|246
|3
|279
|3 3/8
|18 кг
|232
|2 7/8
|268
|3 2/8
|305
|3 6/8