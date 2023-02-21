Boxer Adult

Boxer Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы боксер в возрасте от 15 месяцев.

Доступные размеры

3kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Идеальная мышечная масса

Boxer Adult способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию протеинов (26%). Рацион также обогащен L-карнитином.

Здоровье сердца

Формула содержит специфические питательные вещества, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином, ЭПК и ДГК.

Комплекс антиоксидантов

Формула содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей

Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.

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