Boxer Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы боксер в возрасте от 15 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
3kg
12kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Идеальная мышечная масса
Boxer Adult способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию протеинов (26%). Рацион также обогащен L-карнитином.
Здоровье сердца
Формула содержит специфические питательные вещества, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином, ЭПК и ДГК.
Комплекс антиоксидантов
Формула содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, животные жиры, дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, изолят растительных протеинов*, дегидратированные протеины свинины, гидролизат протеинов животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, кокосовое масло, дегидратированный томат, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 27500 ME; витамин D3 - 700 ME; железо - 51 мг; йод - 5,1 мг; медь- 15 мг; марганец - 66 мг; цинк - 141 мг; сeлeн - 0,11 мг; L-карнитин - 830 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 26%; сырой жир - 20%; сырая зола - 6%; сырая клетчатка - 2,5%; таурин - 0,23%; ЭПК/ДГК - 0,34%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Низкая актиность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|24 кг
|256 г (3)
|336 г (3+7/8)
|390 г (4+4/8)
|26 кг
|271 г (3+1/8)
|357 г (4+1/8)
|414 г (4+6/8)
|28 кг
|287 г (3+3/8)
|378 г (4+3/8)
|438 г (5+1/8)
|30 кг
|302 г (3+4/8)
|398 г (4+5/8)
|461 г (5+3/8)
|32 кг
|317 г (3+5/8)
|417 г (4+7/8)
|484 г (5+5/8)
|34 кг
|332 г (3+7/8)
|437 г (5)
|507 г (5+7/8)
|36 кг
|346 г (4)
|456 г (5+2/8)
|529 г (6+1/8)
|38 кг
|360 г (4+1/8)
|475 г (5+4/8)
|551 г (6+3/8)
|-
|-
|-
|мерный стакан 240 мл - 86 г