Bulldog Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы английский бульдог в возрасте от 12 месяцев
Доступные размеры
Какова правильная часть?
3kg
12kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Уменьшение запаха испражнений
Способствует уменьшению ферментации в кишечнике, которая может вызывать расстройства пищеварения, метеоризм и неприятный запах от испражнений.
Здоровье кожи
Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).
Здоровье костей и суставов
Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, изолят растительных протеинов*, гидролизат протеинов животного происхождения, дегидратированные протеины свинины*, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): ищевые добавки: витамин A - 30000 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 48 мг; йод - 4,8 мг; медь- 15 мг; марганец - 62 мг; цинк - 141 мг; сeлeн - 0,1 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24%; сырой жир - 14%; сырая зола - 6,4%; сырая клетчатка - 2,8%; ЭПК/ДГК - 0,4%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|18 кг
|223 г (2+7/8)
|258 г (3+3/8)
|294 г (3+7/8)
|20 кг
|242 г (3+1/8)
|280 г (3+5/8)
|318 г (4+1/8)
|22 кг
|259 г (3+3/8)
|300 г (3+7/8)
|341 г (4+4/8)
|24 кг
|277 г (3+5/8)
|321 г (4+1/8)
|364 г (4+6/8)
|26 кг
|294 г (3+7/8)
|340 г (4+3/8)
|387 г (5)
|28 кг
|311 г (4)
|360 г (4+6/8)
|409 г (5+3/8)
|30 кг
|327 г (4+2/8)
|379 г (4+7/8)
|431 г (5+5/8)
|-
|-
|-
|мерний стакан 240 мл - 77 г