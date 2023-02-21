Bulldog Adult

Bulldog Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы английский бульдог в возрасте от 12 месяцев

Доступные размеры

3kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Уменьшение запаха испражнений

Способствует уменьшению ферментации в кишечнике, которая может вызывать расстройства пищеварения, метеоризм и неприятный запах от испражнений.

Здоровье кожи

Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).

Здоровье костей и суставов

Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей

Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.

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