Dachshund adult

Dachshund adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы такса в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

50g

500g

1.5kg

7.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Таксы – дружелюбные, умные и верные собаки, заслуженно получившие репутацию идеальных  семейных компаньонов. Поскольку каждой породе свойственны свои особенности, важно выбрать питание,  наилучшим образом способствующее поддержанию животного в хорошей форме.Корм ROYAL CANIN® Dachshund Adult, предназначенный для собак породы такса старше 10 месяцев, разработан специально с учетом всех потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах для поддержания ее здоровья и хорошего самочувствия.Благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора корм ROYAL CANIN® Dachshund Adult способствует укреплению костей, а хондропротекторы поддерживают  суставы таксы. Кроме того, эксклюзивная формула поддерживает мышечный тонус собаки и позволяет сохранить оптимальный вес.Также ROYAL CANIN® Dachshund Adult способствует уменьшению объема и запаха стула.Уникальные гранулы ROYAL CANIN® Dachshund Adult помогают ограничить образование зубного камня благодаря включению в состав хелаторов кальция.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Dachshund Adult выпускается также в виде влажного корма – в форме нежного и вкусного паштета. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Поддержание здоровья костей и суставов

Dachshund adult способствует поддержанию здоровья костей и суставов таксы благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эксклюзивная формула рациона помогает поддерживать идеальный вес.

Тонус мышц

Способствует поддержанию мышечного тонуса у таксы.

Уменьшение запаха и объема испражнений

Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.

Эксклюзивная крокета

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

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