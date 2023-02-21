Таксы – дружелюбные, умные и верные собаки, заслуженно получившие репутацию идеальных семейных компаньонов. Поскольку каждой породе свойственны свои особенности, важно выбрать питание, наилучшим образом способствующее поддержанию животного в хорошей форме.Корм ROYAL CANIN® Dachshund Adult, предназначенный для собак породы такса старше 10 месяцев, разработан специально с учетом всех потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах для поддержания ее здоровья и хорошего самочувствия.Благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора корм ROYAL CANIN® Dachshund Adult способствует укреплению костей, а хондропротекторы поддерживают суставы таксы. Кроме того, эксклюзивная формула поддерживает мышечный тонус собаки и позволяет сохранить оптимальный вес.Также ROYAL CANIN® Dachshund Adult способствует уменьшению объема и запаха стула.Уникальные гранулы ROYAL CANIN® Dachshund Adult помогают ограничить образование зубного камня благодаря включению в состав хелаторов кальция.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Dachshund Adult выпускается также в виде влажного корма – в форме нежного и вкусного паштета. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.