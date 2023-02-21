Dachshund adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы такса в возрасте от 10 месяцев
Доступные размеры
50g
500g
1.5kg
7.5kg
Таксы – дружелюбные, умные и верные собаки, заслуженно получившие репутацию идеальных семейных компаньонов. Поскольку каждой породе свойственны свои особенности, важно выбрать питание, наилучшим образом способствующее поддержанию животного в хорошей форме.Корм ROYAL CANIN® Dachshund Adult, предназначенный для собак породы такса старше 10 месяцев, разработан специально с учетом всех потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах для поддержания ее здоровья и хорошего самочувствия.Благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора корм ROYAL CANIN® Dachshund Adult способствует укреплению костей, а хондропротекторы поддерживают суставы таксы. Кроме того, эксклюзивная формула поддерживает мышечный тонус собаки и позволяет сохранить оптимальный вес.Также ROYAL CANIN® Dachshund Adult способствует уменьшению объема и запаха стула.Уникальные гранулы ROYAL CANIN® Dachshund Adult помогают ограничить образование зубного камня благодаря включению в состав хелаторов кальция.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Dachshund Adult выпускается также в виде влажного корма – в форме нежного и вкусного паштета. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Поддержание здоровья костей и суставов
Dachshund adult способствует поддержанию здоровья костей и суставов таксы благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эксклюзивная формула рациона помогает поддерживать идеальный вес.
Тонус мышц
Способствует поддержанию мышечного тонуса у таксы.
Уменьшение запаха и объема испражнений
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.
Эксклюзивная крокета
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
|Вес собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг (сухий корм + пауч 1/4)
|31 г +3/8
|37 г +4/8
|5 кг (сухий корм + пауч 1/4)
|72 + 1
|86 г +1+1/8
|8 кг (сухий корм + пауч 1/2)
|97 г + 1+2/8
|115 г +1+4/8
|10 кг (сухий корм + пауч 1/2)
|118 г +1+4/8
|140 г +1+ 7/8
|мерний стакан 240 мл - 88 г