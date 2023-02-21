Dermacomfort
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для собак разных размеров с чувствительной кожей, склонной к раздражениям.
Доступные размеры
12 x 85g
Влажный корм для собак с чувствительной кожей, склонной к раздражениям и зуду.<p>Питательная формула содержит точно рассчитанное количество высококачественных протеинов для ухода за кожей вашей собаки.<p>Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители. Если питомец сильно чешется, это может повредить его кожу, нарушая защитный кожный барьер.
Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители
Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.
Поддержание здоровья кожи
В состав входят высококачественные белки в сбалансированном количестве для питания и поддержания чувствительной кожи в надлежащем состоянии.
Программа питания Canine Care Nutrition
Здоровое и сбалансированное питание, которое идеально сочетает в себе сухой и влажный рационы.
|Вес
|Паучей
|5 кг
|4
|10 кг
|7
|20 кг
|11 +1+1/2