Dermacomfort

Dermacomfort

Влажный корм для собак

Полнорационный влажный корм для собак разных размеров с чувствительной кожей, склонной к раздражениям.

Доступные размеры

12 x 85g

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Влажный корм для собак с чувствительной кожей, склонной к раздражениям и зуду.<p>Питательная формула содержит точно рассчитанное количество высококачественных протеинов для ухода за кожей вашей собаки.<p>Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители. Если питомец сильно чешется, это может повредить его кожу, нарушая защитный кожный барьер.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители

Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.

Поддержание здоровья кожи

В состав входят высококачественные белки в сбалансированном количестве для питания и поддержания чувствительной кожи в надлежащем состоянии.

Программа питания Canine Care Nutrition

Здоровое и сбалансированное питание, которое идеально сочетает в себе сухой и влажный рационы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ