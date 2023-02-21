Dermacomfort

Влажный корм для собак с чувствительной кожей, склонной к раздражениям и зуду.<p>Питательная формула содержит точно рассчитанное количество высококачественных протеинов для ухода за кожей вашей собаки.<p>Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители. Если питомец сильно чешется, это может повредить его кожу, нарушая защитный кожный барьер.