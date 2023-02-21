Digestive Care
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для собак разных размеров с чувствительной пищеварительной системой
Доступные размеры
12 x 85g
<p>Пищеварительные расстройства способны причинить много неудобств вашему питомцу. Для поддержания здоровья пищеварительного тракта необходима сбалансированная диета, стабилизирующая процесс пищеварения, а также оказывающая благоприятное воздействие на общее состояние животного </p><p> Влажный корм ROYAL CANIN® Digestive Care паштет подходит для собак любых пород вне зависимости от их размеров </p>В состав влажного корма ROYAL CANIN® Digestive Care входят высокоусвояемые белки, а также комбинация пребиотиков и различных видов клетчатки. Таким образом, корм способствует поддержанию баланса кишечной микрофлоры и улучшает качество стула. </p><p>Тщательному отбору белков, используемых в продукте, Royal Canin® придает особое значение. В состав влажного корма ROYAL CANIN® Digestive Care мы включили высококачественные белки, специально адаптированные для удовлетворения потребностей вашей собаки. а также пребиотики для оптимального пищеварения. </p><p>Идеальное соотношение различных видов пищевой клетчатки способствует уменьшению процессов брожения в кишечнике и оптимизации кишечного транзита. </p><p>Помимо ароматного паштета, продукты гаммы Digestive Care выпускаются также в виде сухого корма. Оба продукта покрывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем сочетать паштет с аппетитными гранулами. </p><p>С переходом на ROYAL CANIN® Digestive Care вы сможете убедиться в преимуществах высококачественного питания, в точно выверенных пропорциях содержащихся питательных веществ для нормализации пищеварения и повышения усвояемости.
Расстройства желудочно-кишечного тракта могут быть признаком чувствительного пищеварения
Корм высокого уровня усвояемости поддерживает оптимальную работу пищеварительной системы, способствует улучшению общего состояния здоровья вашей собаки.
Поддержание здоровья пищеварительной системы
Точно сбалансированная формула рациона способствует поддержанию баланса кишечной микрофлоры и улучшает качество фекалий.
Программа питания Canine Care Nutrition
Здоровое и сбалансированное питание, идеально сочетает в себе сухие и влажные рационы.
|Вес
|Паучей
|5 кг
|4+1+ 1/2
|10 кг
|7+1/2
|20 кг
|12+1/2