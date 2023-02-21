<p>Пищеварительные расстройства способны причинить много неудобств вашему питомцу. Для поддержания здоровья пищеварительного тракта необходима сбалансированная диета, стабилизирующая процесс пищеварения, а также оказывающая благоприятное воздействие на общее состояние животного </p><p> Влажный корм ROYAL CANIN® Digestive Care паштет подходит для собак любых пород вне зависимости от их размеров </p>В состав влажного корма ROYAL CANIN® Digestive Care входят высокоусвояемые белки, а также комбинация пребиотиков и различных видов клетчатки. Таким образом, корм способствует поддержанию баланса кишечной микрофлоры и улучшает качество стула. </p><p>Тщательному отбору белков, используемых в продукте, Royal Canin® придает особое значение. В состав влажного корма ROYAL CANIN® Digestive Care мы включили высококачественные белки, специально адаптированные для удовлетворения потребностей вашей собаки. а также пребиотики для оптимального пищеварения. </p><p>Идеальное соотношение различных видов пищевой клетчатки способствует уменьшению процессов брожения в кишечнике и оптимизации кишечного транзита. </p><p>Помимо ароматного паштета, продукты гаммы Digestive Care выпускаются также в виде сухого корма. Оба продукта покрывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем сочетать паштет с аппетитными гранулами. </p><p>С переходом на ROYAL CANIN® Digestive Care вы сможете убедиться в преимуществах высококачественного питания, в точно выверенных пропорциях содержащихся питательных веществ для нормализации пищеварения и повышения усвояемости.