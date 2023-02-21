Educ
Сухой корм для собак
Вознаграждение во время обучения и дрессировки. Для щенков в возрасте от 2 месяцев и взрослых собак.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Низкая калорийность -3 ккал в крокете
Сочетает в себе низкое содержание калорий (меньше 3 ккал в одной крокете) с оптимальной вкусовой привлекательностью.
Комплекс витаминов
Обогащен витаминами Е и С – питательными веществами, которые помогают поддерживать надлежащее функционирование клеток.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Тапиока, пшеничный глютен*, пшеничная мука, растительная клетчатка, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин C - 200 мг; витамин E - 500 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 20%; сырой жир - 1%; сырая зола - 2,3%; сырая клетчатка - 1,9%.
|Размер вес
|Количество
|Mini ( менше 10 кг)
|10 шт
|Medium ( 11-25 кг)
|20 шт
|Maxi ( 26 - 44 кг)
|30 шт
|Giant ( больше 45 кг)
|40 шт