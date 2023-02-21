Educ

Educ

Сухой корм для собак

Вознаграждение во время обучения и дрессировки. Для щенков в возрасте от 2 месяцев и взрослых собак.

Доступные размеры

50g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА

Низкая калорийность -3 ккал в крокете

Сочетает в себе низкое содержание калорий (меньше 3 ккал в одной крокете) с оптимальной вкусовой привлекательностью.

Комплекс витаминов

Обогащен витаминами Е и С – питательными веществами, которые помогают поддерживать надлежащее функционирование клеток.

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