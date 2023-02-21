Exigent (в паштете)

Знаете ли вы, что Ваша собака тщательно выбирает рацион? В корме для нее важна не только текстура гранул, но и их аромат и даже размер. Если Ваша собака привередлива в питании, вы можете удовлетворить ее аппетит не просто вкусным, но и сбалансированным полнорационным продуктом, который будет для нее привлекательным.. Влажный корм ROYAL CANIN® Exigent паштет предназначенный для собак пород любых размеров, содержит все питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья. Обеспечьте свою собаку оптимальным рационом с помощью этого аппетитного продукта, который стимулирует аппетит даже у самых разборчивых животных. Благодаря высококачественным нутриентам корм имеет насыщенный вкус и аппетитную текстуру, а герметичная упаковка пауча сохраняет все ароматы неизменными. Все корма Royal Canin® являются полнорационными и содержат все необходимые аминокислоты, жиры, витамины, минеральные вещества и клетчатку для поддержания здоровья собаки на протяжении всей ее жизни. Продукты гаммы Exigent выпускаются как в форме хрустящего сухого, так и в виде нежного паштета. Оба продукта учитывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем сочетать паштет с аппетитными гранулами.