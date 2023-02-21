German Shepherd Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы немецкая овчарка в возрасте от 15 месяцев.
Доступные размеры
50g
3kg
11kg
<p>Корм ROYAL CANIN® German Shepherd Adult, предназначенный для немецких овчарок в возрасте 15 месяцев и старше, специально разработан с учетом потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® German Shepherd Adult способствует поддержанию оптимального пищеварения благодаря включению в состав легкоусваиваемых L.I.P. белков и различных видов клетчатки, уменьшающих процессы брожения в кишечнике и одновременно регулирующих соотношение бактерий кишечной флоры.<p>Поддерживать здоровье кожи помогает особый комплекс нутриентов, в состав которого включены Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК. Немецкая овчарка известна холерическим темпераментом и повышенной потребностью в движении. Это означает, что ей нужно питание, которое поддержит здоровье суставов, а также поможет собаке этой породы сохранять высокий уровень активности.<p>С этой целью корм ROYAL CANIN® German Shepherd Adult обогащен определенными питательными веществами, улучшающими здоровье костей и суставов. Кроме того, эта формула также способствует поддержанию оптимального веса. <p>
Здоровье пищеварительной системы
Способствует здоровому пищеварению, учитывая чувствительность пищеварительной системы немецкой овчарки, благодаря высокопереваримым L.I.P.*- протеинам и комбинации различных видов клетчатки, которые ограничивают ферментацию в кишечнике, одновременно поддерживая баланс кишечной флоры. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Здоровье кожи и шерсти
Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК).
Здоровье костей и суставов
Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы специально для немецкой овчарки.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|26 кг
|286 г (3+3/8)
|376 г (4+4/8)
|436 г (5+2/8)
|28 кг
|302 г (3+5/8)
|397 г (4+4/8)
|461 г (5+4/8)
|30 кг
|318 г (3+6/8)
|418 г (5)
|485 г (5+6/8)
|32 кг
|334 г (4)
|439 г (5+2/8)
|510 г (6+1/8)
|34 кг
|349 г (4+1/8)
|460 г (5+4/8)
|533 г (6+3/8)
|36 кг
|365 г (4+3/8)
|480 г (5+6/8)
|557 г (6+5/8)
|38 кг
|380 г (4+4/8)
|500 г (6)
|580 г (6+7/8)
|40 кг
|395 г (4+6/8)
|519 г (6+1/8)
|602 г (7+4/8)
|42 кг
|409 г (4+7/8)
|539 г (6+3/8)
|625 г (7+4/8)
|44 кг
|424 г (5)
|558 г (6+5/8)
|647 г (7+6/8)
|мерний стакан 240 мл - 84 г