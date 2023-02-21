<p>Корм ROYAL CANIN® German Shepherd Adult, предназначенный для немецких овчарок в возрасте 15 месяцев и старше, специально разработан с учетом потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® German Shepherd Adult способствует поддержанию оптимального пищеварения благодаря включению в состав легкоусваиваемых L.I.P. белков и различных видов клетчатки, уменьшающих процессы брожения в кишечнике и одновременно регулирующих соотношение бактерий кишечной флоры.<p>Поддерживать здоровье кожи помогает особый комплекс нутриентов, в состав которого включены Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК. Немецкая овчарка известна холерическим темпераментом и повышенной потребностью в движении. Это означает, что ей нужно питание, которое поддержит здоровье суставов, а также поможет собаке этой породы сохранять высокий уровень активности.<p>С этой целью корм ROYAL CANIN® German Shepherd Adult обогащен определенными питательными веществами, улучшающими здоровье костей и суставов. Кроме того, эта формула также способствует поддержанию оптимального веса. <p>