German Shepherd Adult

German Shepherd Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы немецкая овчарка в возрасте от 15 месяцев.

Доступные размеры

50g

3kg

11kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Корм ROYAL CANIN® German Shepherd Adult, предназначенный для немецких овчарок в возрасте 15 месяцев и старше, специально разработан с учетом потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® German Shepherd Adult способствует поддержанию оптимального пищеварения благодаря включению в состав легкоусваиваемых L.I.P. белков и различных видов клетчатки, уменьшающих процессы брожения в кишечнике и одновременно регулирующих соотношение бактерий кишечной флоры.<p>Поддерживать  здоровье  кожи помогает особый комплекс нутриентов, в состав которого включены Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК. Немецкая овчарка известна холерическим темпераментом и повышенной потребностью в движении. Это означает, что ей нужно питание, которое поддержит здоровье суставов, а также поможет собаке этой породы сохранять высокий уровень активности.<p>С этой целью корм ROYAL CANIN® German Shepherd Adult обогащен определенными питательными веществами, улучшающими здоровье костей и суставов. Кроме того, эта формула также способствует поддержанию оптимального веса. <p>

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Здоровье пищеварительной системы

Способствует здоровому пищеварению, учитывая чувствительность пищеварительной системы немецкой овчарки, благодаря высокопереваримым L.I.P.*- протеинам и комбинации различных видов клетчатки, которые ограничивают ферментацию в кишечнике, одновременно поддерживая баланс кишечной флоры. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Здоровье кожи и шерсти

Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК).

Здоровье костей и суставов

Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы специально для немецкой овчарки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ