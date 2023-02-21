Golden Retriever Adult

Golden Retriever Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы золотистый ретривер в возрасте от 15 месяцев.

Доступные размеры

50g

3kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Здоровье кожи и шерсти

Golden retriever adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК). Рацион обогащен маслом огуречника.

Здоровье сердца

Формула содержит специфические питательные вещества, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином, ЭПК и ДГК.

Идеальный вес

Рацион помогает поддерживать идеальный вес золотистого ретривера благодаря адаптированному содержанию калорий.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы специально для золотистого ретривера.

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