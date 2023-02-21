Golden Retriever Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы золотистый ретривер в возрасте от 15 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
3kg
12kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Здоровье кожи и шерсти
Golden retriever adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК). Рацион обогащен маслом огуречника.
Здоровье сердца
Формула содержит специфические питательные вещества, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином, ЭПК и ДГК.
Идеальный вес
Рацион помогает поддерживать идеальный вес золотистого ретривера благодаря адаптированному содержанию калорий.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы специально для золотистого ретривера.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, рис, пшеница, гидролизат протеинов животного происхождения, животные жиры, изолят растительных протеинов*, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дегидратированный томат, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 32000 ME; витамин D3 - 900 ME; железо - 45 мг; йод - 4,5 мг; медь- 14 мг; марганец - 59 мг; цинк - 138 мг; сeлeн - 0,1 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25%; сырой жир - 13%; сырая зола - 6%; сырая клетчатка - 3,8%; ЭПК/ДГК - 0,41%; таурин - 0,17%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки (кг)
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|26
|302 г (3 +4/8)
|302 г (3 +4/8)
|28
|320 г (3+ 6/8)
|370 г (4+2/8)
|30
|336 г (3+7/8)
|390 г (4+4/8)
|32
|353 г (4+1/8)
|409 г (4+6/8)
|34
|370 г (4+2/8)
|428 г (5)
|36
|386 г (4+4/8)
|447 г (5+1/8)
|38
|402 г (4+ 5/8)
|465 г (5+3/8)
|40
|418 г (4 +7/8)
|483 г (5+5/8)
|мерный стакан 240 мл - 86 г