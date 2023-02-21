Light Weight Care

Light Weight Care

Влажный корм для собак

Полнорационный влажный корм для собак разных размеров, предрасположенных к избыточному весу

Доступные размеры

12 x 85g

Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Избыточный вес собаки создает дополнительную нагрузку на ее суставы. Помогите вашему любимцу обрести  оптимальную форму с помощью высококачественного питания, направленного на поддержание идеального веса. <p>Влажный корм ROYAL CANIN® Light Weight Care паштет подходит собакам любых пород вне зависимости от их размеров , склонным к набору веса. <p>Уникальная формула обогащена высокоусояемыми белками, что позволяет поддерживать мышечную массу животного, при этом снижая калорийность рациона и потребление жиров. <p>Адаптированная формула продукта, разработанная с соблюдением оптимального соотношения различных видов клетчатки, помогает собаке быстрее достигать чувства насыщения , а также позволяет избежать осложнений, связанных с избыточным весом. <p>Формула, наряду с другими полезными веществами, содержит комплекс полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК иДГК). Эти ценные нутриенты обладают противовоспалительным действием, способствуя поддержанию здоровья суставов и подвижности <p>Кроме того, влажный корм ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf обеспечивает здоровый и регулярный кишечный транзит для лучшего пищеварения. Продукты гаммы Light Weight Care выпускаются как в форме ароматного паштета, так и в виде хрустящего сухого корма. <p>Оба продукта покрывают все потребности собаки в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем дополнять хрустящие гранулы аппетитным паштетом.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Ограничивает набор лишнего веса

Помогает поддерживать оптимальный вес собаки благодаря пониженному содержанию жиров.

Программа питания Canine Care Nutrition

Здоровое и сбалансированное питание, которое идеально сочетает в себе сухие и влажные рационы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ