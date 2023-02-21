<p>Избыточный вес собаки создает дополнительную нагрузку на ее суставы. Помогите вашему любимцу обрести оптимальную форму с помощью высококачественного питания, направленного на поддержание идеального веса. <p>Влажный корм ROYAL CANIN® Light Weight Care паштет подходит собакам любых пород вне зависимости от их размеров , склонным к набору веса. <p>Уникальная формула обогащена высокоусояемыми белками, что позволяет поддерживать мышечную массу животного, при этом снижая калорийность рациона и потребление жиров. <p>Адаптированная формула продукта, разработанная с соблюдением оптимального соотношения различных видов клетчатки, помогает собаке быстрее достигать чувства насыщения , а также позволяет избежать осложнений, связанных с избыточным весом. <p>Формула, наряду с другими полезными веществами, содержит комплекс полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК иДГК). Эти ценные нутриенты обладают противовоспалительным действием, способствуя поддержанию здоровья суставов и подвижности <p>Кроме того, влажный корм ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf обеспечивает здоровый и регулярный кишечный транзит для лучшего пищеварения. Продукты гаммы Light Weight Care выпускаются как в форме ароматного паштета, так и в виде хрустящего сухого корма. <p>Оба продукта покрывают все потребности собаки в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем дополнять хрустящие гранулы аппетитным паштетом.