Maxi Adult

Maxi Adult

Сухой корм для собак

Макси Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев

Доступные размеры

4kg

15kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Потребности в питательных веществах собак крупных и мелких пород существенно различаются. Важно подобрать для собаки рацион с учетом ее размеров и связанных с ними физиологических особенностей. Продукт ROYAL CANIN® Maxi Adult предназначен для крупных собак (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев и разработан с учетом их потребностей в питательных веществах. Из-за большой массы тела кости и суставы крупных собак подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому им необходима дополнительная поддержка. ROYAL CANIN® Maxi Adult способствует сохранению оптимального, комфортного для собаки веса.Формула продукта ROYAL CANIN® Maxi помогает поддерживать здоровое пищеварение, а также обогащена жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК) для здоровья кожи.

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ВЫГОДА

Высокая перевариваемость

Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.

Поддержание костей и суставов

Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак крупных пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.

Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК

Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), помогающими поддерживать здоровье кожи.

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