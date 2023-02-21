Потребности в питательных веществах собак крупных и мелких пород существенно различаются. Важно подобрать для собаки рацион с учетом ее размеров и связанных с ними физиологических особенностей. Продукт ROYAL CANIN® Maxi Adult предназначен для крупных собак (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев и разработан с учетом их потребностей в питательных веществах. Из-за большой массы тела кости и суставы крупных собак подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому им необходима дополнительная поддержка. ROYAL CANIN® Maxi Adult способствует сохранению оптимального, комфортного для собаки веса.Формула продукта ROYAL CANIN® Maxi помогает поддерживать здоровое пищеварение, а также обогащена жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК) для здоровья кожи.