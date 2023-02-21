Medium Adult 7+
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 7 лет
Доступные размеры
4kg
10kg
15kg
18kg
ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ содержит все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья собак пород среднего размера в зрелые годы, в период проявления первых признаков старения.ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов для нейтрализации действия свободных радикалов и и предотвращения поялвения признаков раннего старения.Благодаря эксклюзивному комплексу нутриентов ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ хорошо усваивается. В составе корма сбалансированно соотношение различных типов клетчатки и оптимальное количество высококачественного белка.Также ROYAL CANIN® Medium Adult 7 + обогащен жирными кислотами ЭПК и ДГК для поддержания здоровья кожи вашей собаки и идеального состояния ее шерсти.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® выпускается также в форме влажного корма в аппетитном соусе.Если вы выбрали для вашей собаки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Поддержание жизненной энергии
Адаптированное содержание питательных веществ помогает поддерживать жизненную энергию собак средних пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Высокая перевариваемость
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Здоровая шерсть
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.
|Вес собаки
|Низкий уровень активности
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|11 кг
|149 г (1+4/8)
|172 г (1+6/8)
|196 г (2)
|12 кг
|159 г (1+5/8)
|184 г (1+7/8)
|209 г (2+1/8)
|14 кг
|178 г (1+7/8)
|207 г (2+1/8)
|235 г (2+4/8)
|16 кг
|197 г (2)
|228 г (2+3/8)
|259 г (2+6/8)
|18 кг
|215 г (2+2/8)
|249 г (2+5/8)
|283 (3)
|20 кг
|233 г (2+3/8)
|270 г (2+7/8)
|307 г (3+2/8)
|22 кг
|250 г (2+5/8)
|290 г (3)
|329 г (3+3/8)
|24 кг
|267 г (2+6/8)
|309 г (3+2/8)
|352 г (3+5/8)
|25 кг
|276 г (2+7/8)
|319 г (3+3/8)
|363 г (3+6/8)
|*мерний стакан -240 мл