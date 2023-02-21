ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ содержит все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья собак пород среднего размера в зрелые годы, в период проявления первых признаков старения.ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов для нейтрализации действия свободных радикалов и и предотвращения поялвения признаков раннего старения.Благодаря эксклюзивному комплексу нутриентов ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ хорошо усваивается. В составе корма сбалансированно соотношение различных типов клетчатки и оптимальное количество высококачественного белка.Также ROYAL CANIN® Medium Adult 7 + обогащен жирными кислотами ЭПК и ДГК для поддержания здоровья кожи вашей собаки и идеального состояния ее шерсти.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® выпускается также в форме влажного корма в аппетитном соусе.Если вы выбрали для вашей собаки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.