Medium Adult 7+

Medium Adult 7+

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 7 лет

Доступные размеры

4kg

10kg

15kg

18kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ содержит все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья собак пород среднего размера в зрелые годы, в период проявления первых признаков старения.ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов для нейтрализации действия свободных радикалов и и предотвращения поялвения признаков раннего старения.Благодаря эксклюзивному комплексу нутриентов ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ хорошо усваивается. В составе корма сбалансированно соотношение различных типов клетчатки и оптимальное количество высококачественного белка.Также ROYAL CANIN® Medium Adult 7 + обогащен жирными кислотами ЭПК и ДГК для поддержания здоровья кожи вашей собаки и идеального состояния ее шерсти.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® выпускается также в форме влажного корма в аппетитном соусе.Если вы выбрали для вашей собаки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Поддержание жизненной энергии

Адаптированное содержание питательных веществ помогает поддерживать жизненную энергию собак средних пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Высокая перевариваемость

Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.

Здоровая шерсть

Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.

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