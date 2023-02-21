Medium digestive care
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом от 11 до 25 кг с чувствительной пищеварительной системой
Доступные размеры
3kg
10kg
12kg
Пищеварительные расстройства способны причинить много неудобств вашему питомцу. Здоровое пищеварение очень важно для хорошего самочувствия и активности собаки. Высокая усвояемость означает, что собака может извлечь максимум пользы из содержащихся в продукте питательных веществ.<p>Корм ROYAL CANIN® Digestive Care Medium предназначен для собак 11-25 кг, имеющих чувствительное пищеварение. </p><p>Сбалансированная с точки зрения нутриентного состава формула включает различные виды пребиотиков, позволяющие поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Пребиотики – важные нутриенты, которые служат питанием для кишечных бактерий. Эта полезная флора кишечника играет важную роль в поддержании пищеварительной системы и общего здоровья животного.<p>В состав корма ROYAL CANIN® Digestive Care Mini мы включили высококачественные белки, специально адаптированные для удовлетворения потребностей вашей собаки. Регулярные проверки качества продукции гарантируют высокий уровень усвояемости корма. </p><p>Кроме того, ROYAL CANIN® Digestive Care Medium содержит растворимую и нерастворимую клетчатку в оптимальном соотношении для здорового пищеварения. </p><p>Продукты гаммы Digestive Care выпускаются как в форме хрустящего сухого, так и в форме влажного корма – в виде паштета. Оба продукта покрывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем дополнить сухой корм аппетитным паштетом. </p><p>Корм ROYAL CANIN® Digestive Care Medium имеет доказанную эффективность. ROYAL CANIN® было проведено исследование, согласно которому до 91% владельцев заметили улучшение качества стула собаки, что свидетельствует о нормализации общего состояния желудочно-кишечного тракта.
Улучшение качества фекалий
Точно сбалансированная формула рациона обеспечивает оптимальную работу системы пищеварения. Содержит протеины высокого уровня усвояемости (L.I.P.), пребиотики и клетчатку, которые способствуют поддержанию баланса кишечной микрофлоры и улучшают качество фекалий.
Доказанная эффективность
Оптимальное качество фекалий у 91% собак * Внутреннее исследование Royal Canin
|Вес
|Умеренная активность(г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|11 кг
|144 1+4/8
|1 +2/8+ 1
|167 1+6/8
|146 1+4/8+ 1
|15 кг
|181 1+7/8
|161 1+5/8+ 1
|210 2+1/8
|189 1+7/8+ 1
|20 кг
|225 2+2/8
|205 2+1/8+ 1
|261 2+5/8
|240 2+4/8+ 1
|25 кг
|266 2+6/8
|246 2+4/8+ 1
|308 3+1/8
|288 2+7/8+ 1
|мірний стакан - 240 мл