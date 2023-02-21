Medium digestive care

Пищеварительные расстройства способны причинить много неудобств вашему питомцу. Здоровое пищеварение очень важно для хорошего самочувствия и активности собаки. Высокая усвояемость означает, что собака может извлечь максимум пользы из содержащихся в продукте питательных веществ.<p>Корм ROYAL CANIN® Digestive Care Medium предназначен для собак 11-25 кг, имеющих чувствительное пищеварение. </p><p>Сбалансированная с точки зрения нутриентного состава формула включает различные виды пребиотиков, позволяющие поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Пребиотики – важные нутриенты, которые служат питанием для кишечных бактерий. Эта полезная флора кишечника играет важную роль в поддержании пищеварительной системы и общего здоровья животного.<p>В состав корма ROYAL CANIN® Digestive Care Mini мы включили высококачественные белки, специально адаптированные для удовлетворения потребностей вашей собаки. Регулярные проверки качества продукции гарантируют высокий уровень усвояемости корма. </p><p>Кроме того, ROYAL CANIN® Digestive Care Medium содержит растворимую и нерастворимую клетчатку в оптимальном соотношении для здорового пищеварения. </p><p>Продукты гаммы Digestive Care выпускаются как в форме хрустящего сухого, так и в форме влажного корма – в виде паштета. Оба продукта покрывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем дополнить сухой корм аппетитным паштетом. </p><p>Корм ROYAL CANIN® Digestive Care Medium имеет доказанную эффективность. ROYAL CANIN® было проведено исследование, согласно которому до 91% владельцев заметили улучшение качества стула собаки, что свидетельствует о нормализации общего состояния желудочно-кишечного тракта.