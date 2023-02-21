Mini Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки от 4 до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет
Доступные размеры
50g
800g
1.1kg
2kg
4kg
8kg
9kg
ROYAL CANIN® Mini Adult предназначен для собак мелких пород (весом до 10 кг) старше 10 месяцев и разработан с учетом потребностей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Собаки мелких пород отличаются высокой потребностью в энергии, поэтому продукт ROYAL CANIN® Mini Adult содержит достаточное количество жиров и L-карнитин, которые помогают животному поддерживать высокий уровень энергии, и при этом сохранять оптимальный вес. <p>Эксклюзивная формула продукта обеспечивает его высокую вкусовую привлекательность, удовлетворяя предпочтения даже привередливых в питании собак, часто встречающихся среди представителей мелких пород. <p>Благодаря высоким вкусовым качествам продукт удовлетворит даже самый взыскательный аппетит.<p>ROYAL CANIN® Mini Adult также содержит комплекс нутриентов, необходимых для поддержания здоровья кожи и шерсти животного.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Mini Adult выпускается также в формате влажного продукта – аппетитных кусочков в соусе. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Адаптированное содержание энергии
Помогает поддерживать идеальный вес у собак мелких пород, полностью удовлетворяя их энергетические потребности и ускоряя метаболизм жиров благодаря L-карнитину.
Высокая вкусовая привлекательность
Рацион обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых собак благодаря своей формуле и комбинации эксклюзивных натуральных ароматов.
Здоровая шерсть
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.
|Вес собаки
|Умеренная активность
|Повішенная активность
|2 кг
|47 4/8
|53 5/8
|3 кг
|63 6/8
|72 6/8
|4 кг
|79 7/8
|89 1
|5 кг
|93 1
|105 1+1/8
|6 кг
|106 1+1/8
|121 1+3/8
|7 кг
|119 1+3/8
|136 1+4/8
|8 кг
|132 1+4/8
|150 1+5/8
|9 кг
|144 1+5/8
|164 1+6/8
|10 кг
|156 1+6/8
|177 2