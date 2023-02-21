Mini Adult

Mini Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки от 4 до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет

Доступные размеры

50g

800g

1.1kg

2kg

4kg

8kg

9kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ROYAL CANIN® Mini Adult предназначен для собак мелких пород (весом до 10 кг) старше 10 месяцев и разработан с учетом потребностей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Собаки мелких пород отличаются высокой потребностью в энергии, поэтому продукт ROYAL CANIN® Mini Adult содержит достаточное количество жиров и L-карнитин, которые помогают животному поддерживать высокий уровень энергии, и при этом сохранять оптимальный вес. <p>Эксклюзивная формула продукта обеспечивает его высокую вкусовую привлекательность, удовлетворяя предпочтения даже привередливых в питании собак, часто встречающихся среди представителей мелких пород. <p>Благодаря высоким вкусовым качествам продукт удовлетворит даже самый взыскательный аппетит.<p>ROYAL CANIN® Mini Adult также содержит комплекс нутриентов, необходимых для поддержания здоровья кожи и шерсти животного.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Mini Adult выпускается также в формате влажного продукта – аппетитных кусочков в соусе. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Адаптированное содержание энергии

Помогает поддерживать идеальный вес у собак мелких пород, полностью удовлетворяя их энергетические потребности и ускоряя метаболизм жиров благодаря L-карнитину.

Высокая вкусовая привлекательность

Рацион обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых собак благодаря своей формуле и комбинации эксклюзивных натуральных ароматов.

Здоровая шерсть

Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.

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