Mini Adult 8+
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для зрелых собак малых пород в возрасте от 8 до 12 лет
Доступные размеры
800g
2kg
4kg
8kg
Продукт ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ для собак мелких пород в возрасте от 8 лет (весом до 10 кг), разработан с учетом особых потребностей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Формула продукта включает сбалансированный комплекс питательных веществ, позволяющих поддержать здоровье собаки в начале периода возрастных изменений.<p>Некоторым собакам мелких пород свойственна привередливость в питании. Если это относится и к вашей собаке, то вы можете быть уверены, что благодаря исключительно привлекательному аромату ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ обладает чрезвычайно высокой вкусовой привлекательностью и способен удовлетворить даже самый взыскательный аппетит.<p>При этом, обладая высокой вкусовой привлекательностью, продукт отличает умеренная калорийность для поддержания оптимального веса животного.<p>Для собак мелких пород характерна высокая потребность в энергии, поэтому важно оптимальное количество калорий, получаемое с продуктом из насыщенных жиров.
Поддержание жизненной энергии
Баланс питательных веществ способствует поддержанию качества жизни у собак маленьких размеров при первых признаках старения, содержит запатентированный комплекс антиоксидантов.
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных вкусов и натуральных ароматов.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Увеличенный уровень активности
|2 кг
|47 г (4/8)
|53 г (5/8)
|3 кг
|63 г (6/8)
|72 г (6/8)
|4 кг
|78 г (7/8)
|89 г (1)
|5 кг
|93 г (1)
|105 г (1+1/8)
|6 кг
|106 г (1+1/8)
|121 г (1+3/8)
|7 кг
|119 г (1+2/8)
|135 г (1+4/8)
|8 кг
|132 г (1+4/8)
|150 г (1+5/8)
|9 кг
|144 г (1+5/8)
|163 г (1+6/8)
|10 кг
|156 г (1+6/8)
|177 г (2)
|*мерний стакан =240 мл = 89 г