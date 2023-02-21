Mini Exigent
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг, привередливых к корму
Доступные размеры
1kg
3kg
Удовлетворяет аппетит собак, привередливых к корму
Содержит ингредиенты и высококачественные белки, специально подобранные для собак мелких размеров. Рацион Mini exigent обладает ароматом, стимулирующим аппетит даже самых привередливых собак. Размер, форма и текстура крокет MINI EXIGENT были специально разработаны для миниатюрных челюстей. Крокеты в форме подушечки с сочетанием двух разных текстур, хрустящей снаружи и мягкой внутри, удовлетворят самый взыскательный аппетит.
Доказанная эффективность
до 99% собак предпочли этот корм * Внутреннее исследование Royal Canin
Что еще вы можете сделать для вашей собаки?
Кормите собаку в одно и то же время. Приучите ее к полнорационному питанию, поскольку это значительно улучшит ее состояние. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.
|Вес
|Умеренная активность(г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|1 кг
|22 2/8
|13 1/8+ 1/2
|26 2/8
|16 1/8+ 1/2
|3 кг
|51 4/8
|31 2/8+ 1
|59 4/8
|40 3/8+1
|6 кг
|86 7/8
|66 5/8+1
|99 1
|80 6/8+1
|10 кг
|126 1+2/8
|106 1+1
|146 1+3/8
|126 1+2/8+1
|мерный стакан - 240 мл