Mini Exigent

Mini Exigent

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг, привередливых к корму

Доступные размеры

1kg

3kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА

Удовлетворяет аппетит собак, привередливых к корму

Содержит ингредиенты и высококачественные белки, специально подобранные для собак мелких размеров. Рацион Mini exigent обладает ароматом, стимулирующим аппетит даже самых привередливых собак. Размер, форма и текстура крокет MINI EXIGENT были специально разработаны для миниатюрных челюстей. Крокеты в форме подушечки с сочетанием двух разных текстур, хрустящей снаружи и мягкой внутри, удовлетворят самый взыскательный аппетит.

Доказанная эффективность

до 99% собак предпочли этот корм * Внутреннее исследование Royal Canin

Что еще вы можете сделать для вашей собаки?

Кормите собаку в одно и то же время. Приучите ее к полнорационному питанию, поскольку это значительно улучшит ее состояние. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ