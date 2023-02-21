Mini Sterilised

Как еще вы можете помочь своей собаке?

Поддерживайте активность своей собаки прогулками, играми в парке или играйте с ней дома. В качестве поощрения во время тренировки используйте вместо лакомств крокеты продукта, которым вы ее кормите. Очень важно соблюдать размер порции, указанный на упаковке. Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения относительно здоровья собаки, обратитесь к ветеринарному врачу.