Mini Sterilised
Сухой корм для собак
Полнорационный корм для взрослых (старше 10 месяцев) стерилизованных собак мелких размеров (весом от 1 до 10 кг) - Для собак склонных к набору веса.
Доступные размеры
1kg
3kg
8kg
Корм для стерилизованных собак Комбинация высокого содержания белков и умеренного содержания жиров помогает поддерживать идеальный вес. Формула, специально разработанная для стерилизованных собак мелких размеров, обогащена L-карнитином и содержит полезные для пищеварительной системы волокна. При таком же объеме пищи ваша собака получает меньше калорий. Размеры упаковки: 3 кг
Поддержание оптимального веса
Комбинация высокого содержания белков и умеренного содержания жиров помогает поддерживать идеальный вес.
Как еще вы можете помочь своей собаке?
Поддерживайте активность своей собаки прогулками, играми в парке или играйте с ней дома. В качестве поощрения во время тренировки используйте вместо лакомств крокеты продукта, которым вы ее кормите. Очень важно соблюдать размер порции, указанный на упаковке. Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения относительно здоровья собаки, обратитесь к ветеринарному врачу.
|Вес собаки
|Обычная активность
|Умеренная активность
|Повышенная активность
|1 кг
|23 г
|28 г
|32 г
|2/8 ст
|3/8 ст
|3/8 ст
|3 кг
|53 г
|63 г
|73 г
|5/8 ст
|6/8 ст
|7/8 ст
|6 кг
|89 г
|106 г
|123 г
|1 ст
|1+2/8 ст
|1+3/8 ст
|10 кг
|131 г
|155 г
|180 г
|1+4/8 ст
|1+6/8 ст
|2+1/8 ст
|Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм
|Вес собаки
|Обычная активность
|Умеренная активность
|Повышенная активность
|1 кг
|13 г
|17 г
|22 г
|1/8 ст
|2/8 ст
|2/8 ст
|3 кг
|32 г
|42 г
|52 г
|3/8 ст
|4/8 ст
|5/8 ст
|6 кг
|69 г
|85 г
|102 г
|6/8 ст
|1 ст
|1+1/8 ст
|10 кг
|110 г
|135 г
|159 г
|1+2/8 ст
|1+4/8 ст
|1+7/8 ст