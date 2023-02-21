Mini Sterilised

Mini Sterilised

Сухой корм для собак

Полнорационный корм для взрослых (старше 10 месяцев) стерилизованных собак мелких размеров (весом от 1 до 10 кг) - Для собак склонных к набору веса.

Доступные размеры

1kg

3kg

8kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Корм для стерилизованных собак Комбинация высокого содержания белков и умеренного содержания жиров помогает поддерживать идеальный вес. Формула, специально разработанная для стерилизованных собак мелких размеров, обогащена L-карнитином и содержит полезные для пищеварительной системы волокна. При таком же объеме пищи ваша собака получает меньше калорий. Размеры упаковки: 3 кг

ВЫГОДА

Поддержание оптимального веса

Комбинация высокого содержания белков и умеренного содержания жиров помогает поддерживать идеальный вес.

Как еще вы можете помочь своей собаке?

Поддерживайте активность своей собаки прогулками, играми в парке или играйте с ней дома. В качестве поощрения во время тренировки используйте вместо лакомств крокеты продукта, которым вы ее кормите. Очень важно соблюдать размер порции, указанный на упаковке. Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения относительно здоровья собаки, обратитесь к ветеринарному врачу.

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