Poodle Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы пудель в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Здоровье шерсти
Формула рациона содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кудрявой шерсти пуделя. Обогащён омега-3 жирными кислотами (ЭПК и ДГК) и маслом огуречника. Адаптированный уровень протеина способствует постоянному росту шерсти.
Здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Тонус мышц
Способствует поддержанию мышечного тонуса у пуделя.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы специально для пуделя.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Кукуруза, дегидратированные протеины мяса птицы, изолят растительных протеинов*, животные жиры, рис, кукурузная мука, кукурузный глютен, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи и их частицы, растительное клетчатка, фруктоолигосахариды, масло огуречника (0,1%), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 40 мг; йод - 4 мг; медь- 12 мг; марганец - 52 мг; цинк - 139 мг; сeлeн - 0,08 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 30%; сырой жир - 19%; сырая зола - 5,5%; сырая клетчатка - 2,1%; омега-3 - 0,85%, в т.ч. ЭПК/ДГК - 0,3%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг
|39 г (3/8)
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|6 кг
|90 г (1)
|104 г (1+1/8)
|118 г (1+2/8)
|10 кг
|132 г (1+3/8)
|152 г (1+5/8)
|173 г (1+7/8)
|12 кг
|151 г (1+5/8)
|175 г (1+7/8)
|199 г (2+1/8)
|мерный стакан 240 мл -92 г