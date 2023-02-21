Rottweiler Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы ротвейлер в возрасте от 18 месяцев.
Доступные размеры
3kg
12kg
<p>Корм ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, предназначенный для собак породы ротвейлер в возрасте от 18 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашего ротвейлера в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® Rottweiler Adult содержит особые питательные вещества, такие как таурин, ЭПК и ДГК, способствующие поддержанию сердечной деятельности.<p>Благодаря адаптированному содержанию белка и наличию в составе L-карнитина корм ROYAL CANIN® Rottweiler Adult позволяет собаке сохранять оптимальную мышечную массу и идеальный вес. <p>Дозируйте продукт в соответствии с нормами кормления, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий, при этом следует обеспечить животное ежедневной физической активностью в достаточном объеме.<p>Ротвейлер всегда активен и полон энтузиазма во время дрессировки, тренировок или просто прогулки с хозяином. Его энергичный образ жизни требует питательных веществ, которые поддерживают здоровье суставов и костей.<p>Именно поэтому ROYAL CANIN® Rottweiler Adult обогащен ЭПК и ДГК, жирными кислотами Омега-3, позволяющими поддерживать здоровье костей и суставов вашей собаки.<p>Кроме того, эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Rottweiler Adult специально разработаны для облегчения захвата и увеличения времени разгрызания корма, чтобы сформировать чувство насыщения и помочь собаке сохранить идеальный вес.
Здоровье сердца
Формула содержит специфические питательные вещества, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином, ЭПК и ДГК.
Идеальная мышечная масса
Rottweiler adult способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию протеинов. Рацион также обогащен L-карнитином.
Здоровье костей и суставов
Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых молоссоидных челюстей
Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|40 кг
|375 г (4)
|494 г (5+2/8)
|572 г (6+1/8)
|42 кг
|389 г (4+18)
|512 г (5+4/8)
|594 г (6+3/8)
|44 кг
|403 г (4+2/8)
|530 г (5+5/8)
|615 г (6+5/8)
|46 кг
|417 г (4+4/8)
|548 г (5+7/8)
|636 г (6+6/8)
|48 кг
|430 г (4+5/8)
|566 г (6)
|657 г (7)
|50 кг
|444 г (4+6/8)
|584 г (6+2/8)
|677 г (7+2/8)
|52 кг
|457 г (4+7/8)
|601 г (6+3/8)
|697 г (7+4/8)
|54 кг
|470 г (5)
|618 г (6+5/8)
|717 г (7+5/8)
|56 кг
|483 г (5+1/8)
|636 г (6+6/8)
|737 г (7+7/8)
|58 кг
|496 г (5+2/8)
|653 г (7)
|757 г (8+1/8)
|мерный стакан 240 мл - 94 г