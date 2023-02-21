<p>Корм ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, предназначенный для собак породы ротвейлер в возрасте от 18 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашего ротвейлера в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® Rottweiler Adult содержит особые питательные вещества, такие как таурин, ЭПК и ДГК, способствующие поддержанию сердечной деятельности.<p>Благодаря адаптированному содержанию белка и наличию в составе L-карнитина корм ROYAL CANIN® Rottweiler Adult позволяет собаке сохранять оптимальную мышечную массу и идеальный вес. <p>Дозируйте продукт в соответствии с нормами кормления, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий, при этом следует обеспечить животное ежедневной физической активностью в достаточном объеме.<p>Ротвейлер всегда активен и полон энтузиазма во время дрессировки, тренировок или просто прогулки с хозяином. Его энергичный образ жизни требует питательных веществ, которые поддерживают здоровье суставов и костей.<p>Именно поэтому ROYAL CANIN® Rottweiler Adult обогащен ЭПК и ДГК, жирными кислотами Омега-3, позволяющими поддерживать здоровье костей и суставов вашей собаки.<p>Кроме того, эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Rottweiler Adult специально разработаны для облегчения захвата и увеличения времени разгрызания корма, чтобы сформировать чувство насыщения и помочь собаке сохранить идеальный вес.