Rottweiler Adult

Rottweiler Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы ротвейлер в возрасте от 18 месяцев.

Доступные размеры

3kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Корм ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, предназначенный для собак породы ротвейлер в возрасте от 18 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашего ротвейлера в питательных веществах.<p>ROYAL CANIN® Rottweiler Adult содержит особые питательные вещества, такие как таурин, ЭПК и ДГК, способствующие поддержанию сердечной деятельности.<p>Благодаря адаптированному содержанию белка и наличию в составе L-карнитина корм ROYAL CANIN® Rottweiler Adult позволяет собаке сохранять оптимальную мышечную массу и идеальный вес. <p>Дозируйте продукт в соответствии с нормами кормления, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий, при этом следует обеспечить животное ежедневной физической активностью в достаточном объеме.<p>Ротвейлер всегда активен и полон энтузиазма во время дрессировки, тренировок или просто прогулки с хозяином. Его энергичный образ жизни требует питательных веществ, которые поддерживают здоровье суставов и костей.<p>Именно поэтому ROYAL CANIN® Rottweiler Adult обогащен ЭПК и ДГК, жирными кислотами Омега-3, позволяющими поддерживать здоровье костей и суставов вашей собаки.<p>Кроме того, эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Rottweiler Adult специально разработаны для облегчения захвата и увеличения времени разгрызания корма, чтобы сформировать чувство насыщения и помочь собаке сохранить идеальный вес.

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ВЫГОДА

Здоровье сердца

Формула содержит специфические питательные вещества, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином, ЭПК и ДГК.

Идеальная мышечная масса

Rottweiler adult способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию протеинов. Рацион также обогащен L-карнитином.

Здоровье костей и суставов

Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых молоссоидных челюстей

Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ