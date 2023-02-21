Shih Tzu Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Здоровье кожи
Shih tzu adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Рацион обогащен маслом огуречника.
Здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Уменьшение запаха и объема испражнений
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, изолят растительных протеинов*, гидролизат протеинов животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 56 мг; йод - 5 мг; медь- 13 мг; марганец - 63 мг; цинк - 142 мг; сeлeн - 0,15 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24%; сырой жир - 20%; сырая зола - 5,8%; сырая клетчатка - 3%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг; ЭПК/ДГК - 0,3%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|4 кг
|67 г (6/8)
|78 г (7/8)
|88 г (1)
|5 кг
|79 г (7/8)
|92 г (1)
|104 г (1+1/8)
|6 кг
|91 г (1)
|105 г (1+1/8)
|120 г (1+2/8)
|7 кг
|102 г (1+1/8)
|118 г (1+2/8)
|134 г (1+3/8)
|мерный стакан 240 мл - 94 г