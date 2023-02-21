Sterilised (в паштете)

Sterilised (в паштете)

Влажный корм для собак

Влажный корм для стерилизованных собак

Доступные размеры

12 x 85g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Влажный корм для стерилизованных собак. После стерилизации метаболизм замедляется. Энергетические траты собаки сокращаются, а аппетит усиливается. Важно поддерживать собаку в оптимальной форме. Помогает поддерживать идеальный вес стерилизованных собак за счет снижения калорий на 10%.

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ВЫГОДА

Поддержание оптимального веса

После стерилизации энергетические траты собаки сокращаются, а аппетит усиливается. Важно поддерживать собаку в оптимальной форме.

Как ещё вы можете помочь своей собаке?

Здоровое и сбалансированное питание благодаря идеальному сочетанию сухих и влажных рационов.

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