Sterilised (в паштете)
Влажный корм для собак
Влажный корм для стерилизованных собак
Доступные размеры
Какова правильная часть?
12 x 85g
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Влажный корм для стерилизованных собак. После стерилизации метаболизм замедляется. Энергетические траты собаки сокращаются, а аппетит усиливается. Важно поддерживать собаку в оптимальной форме. Помогает поддерживать идеальный вес стерилизованных собак за счет снижения калорий на 10%.
ВЫГОДА
Поддержание оптимального веса
После стерилизации энергетические траты собаки сокращаются, а аппетит усиливается. Важно поддерживать собаку в оптимальной форме.
Как ещё вы можете помочь своей собаке?
Здоровое и сбалансированное питание благодаря идеальному сочетанию сухих и влажных рационов.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Ингредиенты: Мясо и продукты животного происхождения, злаки, продукты растительного происхождения, минеральные вещества, различные сахара, масла и жиры.
Добавки (на 1 кг): Витамин D3 190 МЕ, E1 (железо): 2 мг, E2 (йод): 0,3 мг, E4 (медь): 2,4 мг, E5 (марганец): 0,6 мг, E6 (цинк): 6 мг.
Содержание питательных веществ: Белки: 8,4 % - Жиры: 4 % - Минеральные вещества: 1,5 % - Клетчатка общая: 1,3 %, БЭВ** - 3,8% *БЭВ - безазотистые экстрактивные вещества. «Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.»
|5 кг
|4+1/2
|10 кг
|7+1/2
|20 кг
|12+1/2