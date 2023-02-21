Sterilised (в паштете)

Влажный корм для стерилизованных собак. После стерилизации метаболизм замедляется. Энергетические траты собаки сокращаются, а аппетит усиливается. Важно поддерживать собаку в оптимальной форме. Помогает поддерживать идеальный вес стерилизованных собак за счет снижения калорий на 10%.