West Highland White Terrier Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы вест-хайленд-вайт-терьер в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
50g
500g
1000g
1.5kg
3kg
Продукт ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult предназначен для собак породы Вест-хайленд-уайт-терьер старше 10 месяцев и разработан с учетом потребностей взрослой собаки в питательных веществах. Собаки этой породы отличаются характерной жесткой шерстью. Для поддержания красоты шерсти и здоровья кожи им требуется специальный уход и особое питание. Вот почему в состав корма ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult включен комплекс витаминов группы В и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК и ДГК) для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти вашего Вест-хайленд-уайт-терьера. Продукт также содержит особые аминокислоты, стимулирующие рост шерсти собаки, и жирные кислоты, содержащиеся в масле огуречника аптечного и семенах льна, необходимые для эффективного питания кожи. Ограничение количества предшественников пигмента помогает сохранить белизну шерсти Вест-хайленд-уайт-терьера. Благодаря содержанию хелаторов кальция продукт ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult способствует замедлению процесса формирования зубного камня. Кроме того, за счет привлекательного аромата и высококачественных ингредиентов продукт обладает повышенной вкусовой привлекательностью и способен удовлетворить аппетит даже самых привередливых в питании собак.
Здоровье шерсти
По сравнению с другими породами собак вест-хайленд-вайт-терьер имеет жёсткую шерсть и нежную кожу. Рацион содержит специфические аминокислоты для роста шерсти, а также жирные кислоты из масла огуречника и семян льна для поддержания здоровья кожи.
Здоровье кожи
Помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).
Высокая вкусовая привлекательность
Удовлетворяет аппетит даже самых привередливых питомцев благодаря комбинации специальных ароматов.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|6 кг
|93 г (1)
|108 г (1+1/8)
|122 г (1+3/8)
|7 кг
|104 г (1+1/8)
|121 г (1+3/8)
|137 г (1+4/8)
|8 кг
|115 г (1+2/8)
|134 г (1+4/8)
|152 г (1+5/8)
|9 кг
|126 г (1+3/8)
|146 г (1+5/8)
|166 г (1+7/8)
|10 кг
|136 г (1+4/8)
|158 г (1+6/8)
|179 г (2)
|-
|-
|-
|мерный стакан 240 мл - 91 г