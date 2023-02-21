West Highland White Terrier Adult

West Highland White Terrier Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы вест-хайленд-вайт-терьер в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

50g

500g

1000g

1.5kg

3kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Продукт ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult предназначен для собак породы Вест-хайленд-уайт-терьер старше 10 месяцев и разработан с учетом потребностей взрослой собаки в питательных веществах. Собаки этой породы отличаются характерной жесткой шерстью. Для поддержания красоты шерсти и здоровья кожи им требуется специальный уход и особое питание. Вот почему в состав корма ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult включен комплекс витаминов группы В и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК и ДГК) для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти вашего Вест-хайленд-уайт-терьера. Продукт также содержит особые аминокислоты, стимулирующие рост шерсти собаки, и жирные кислоты, содержащиеся в масле огуречника аптечного и семенах льна, необходимые для эффективного питания кожи. Ограничение количества предшественников пигмента помогает сохранить белизну шерсти Вест-хайленд-уайт-терьера. Благодаря содержанию хелаторов кальция продукт ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult способствует замедлению процесса формирования зубного камня. Кроме того, за счет привлекательного аромата и высококачественных ингредиентов продукт обладает повышенной вкусовой привлекательностью и способен удовлетворить аппетит даже самых привередливых в питании собак.

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ВЫГОДА

Здоровье шерсти

По сравнению с другими породами собак вест-хайленд-вайт-терьер имеет жёсткую шерсть и нежную кожу. Рацион содержит специфические аминокислоты для роста шерсти, а также жирные кислоты из масла огуречника и семян льна для поддержания здоровья кожи.

Здоровье кожи

Помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).

Высокая вкусовая привлекательность

Удовлетворяет аппетит даже самых привередливых питомцев благодаря комбинации специальных ароматов.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ