Продукт ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult предназначен для собак породы Вест-хайленд-уайт-терьер старше 10 месяцев и разработан с учетом потребностей взрослой собаки в питательных веществах. Собаки этой породы отличаются характерной жесткой шерстью. Для поддержания красоты шерсти и здоровья кожи им требуется специальный уход и особое питание. Вот почему в состав корма ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult включен комплекс витаминов группы В и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК и ДГК) для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти вашего Вест-хайленд-уайт-терьера. Продукт также содержит особые аминокислоты, стимулирующие рост шерсти собаки, и жирные кислоты, содержащиеся в масле огуречника аптечного и семенах льна, необходимые для эффективного питания кожи. Ограничение количества предшественников пигмента помогает сохранить белизну шерсти Вест-хайленд-уайт-терьера. Благодаря содержанию хелаторов кальция продукт ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult способствует замедлению процесса формирования зубного камня. Кроме того, за счет привлекательного аромата и высококачественных ингредиентов продукт обладает повышенной вкусовой привлекательностью и способен удовлетворить аппетит даже самых привередливых в питании собак.