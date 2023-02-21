X-Small Adult

X-Small Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет

Доступные размеры

500g

1.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Продукт ROYAL CANIN® X-Small Adult предназначен для собак миниатюрных пород старше 10 месяцев весом до 4 кг и разработан специально с учетом их потребностей в питательных веществах.<p>Содержащиеся в продукте высококачественные белки L.I.P. легко усваиваются, облегчая процесс пищеварения. А комплекс различных видов пищевой клетчатки (в частности, семян подорожника), стимулируют кишечный транзит.<p>Кроме того, ROYAL CANIN® X-Small Adult способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы представителей миниатюрных пород.<p>Обогащенный полиненасыщенными жирными кислотами (ЭПК и ДГК), ROYAL CANIN® X-Small Adult способствует красоте и здоровью шерсти, а комплекс витаминов группы В помогает усилить барьерную функцию кожи и обеспечить ее здоровье.<p>Форма, размер и текстура крокет ROYAL CANIN® X-Small Adult разработаны специально для маленьких челюстей и оптимально подходят для собак миниатюрных пород.

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ВЫГОДА

Здорове травлення і транзит

Собаки миниатюрных пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые протеины L.I.P. способствуют нормализации консистенции испражнений.

Здоровая шерсть

Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.

Высокая вкусовая привлекательность и очень мелкая крокета

Маленькая крокета разработана специально для крошечных челюстей собак весом до 4 кг. Ее эксклюзивная формула помогает стимулировать привередливый аппетит собак миниатюрных пород.

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